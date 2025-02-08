https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/rus-senator-puskov-ab-cin-ile-yaptirim-savasi-planlayarak-kendi-mezarini-kaziyor-1093500088.html
Rus Senatör Puşkov: AB, Çin ile yaptırım savaşı planlayarak kendi mezarını kazıyor
Rus Senatör Puşkov: AB, Çin ile yaptırım savaşı planlayarak kendi mezarını kazıyor
Sputnik Türkiye
Rus Senatör Puşkov, Avrupa Birliği'nin (AB) Çinli şirketlere karşı yaptırım uygulama planlarını eleştirerek bu durumun AB'nin kendi ekonomik çıkarlarına zarar... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T22:42+0300
2025-02-08T22:42+0300
2025-02-08T22:42+0300
dünya
rus senatör aleksey puşkov
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brüksel
ab
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Rus Senatör Aleksey Puşkov, AB'nin Çinli şirketlere karşı yaptırım uygulama planlarını yorumladı.Telegram kanalında konuya ilişkin görüşünü paylaşan Puşkov, şu cümleyi kaydetti:AB'nin en büyük ticaret ortağı olan Çin ile de bir yaptırım savaşı başlattığını belirten Puşkov açıklamasını, "Elbette bayrak elimizde. Böyle bir politikayla, Robert Fico'nun AB'nin çok da uzak olmayan bir gelecekte sona yaklaşacağı öngörüsü artık pek de abartılı görünmüyor" cümlesiyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/zaharova-macron-ailesinin-durumu-fransada-gazetecilere-yonelik-zulmun-bir-ornegi-1093499707.html
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rus senatör aleksey puşkov, robert fico, brüksel, ab, avrupa birliği, çin, mezar
rus senatör aleksey puşkov, robert fico, brüksel, ab, avrupa birliği, çin, mezar
Rus Senatör Puşkov: AB, Çin ile yaptırım savaşı planlayarak kendi mezarını kazıyor
Rus Senatör Puşkov, Avrupa Birliği'nin (AB) Çinli şirketlere karşı yaptırım uygulama planlarını eleştirerek bu durumun AB'nin kendi ekonomik çıkarlarına zarar vereceğini ifade etti.
Rus Senatör Aleksey Puşkov, AB'nin Çinli şirketlere karşı yaptırım uygulama planlarını yorumladı.
Telegram kanalında konuya ilişkin görüşünü paylaşan Puşkov, şu cümleyi kaydetti:
AB, kendi ekonomik mezarını hırsla kazmaya devam ediyor. AB ülkeleri Rusya pazarını, boru hattı sevkiyatını, petrolümüzü ve Rusya'daki yatırımlarını çoktan kaybetti. Brüksel, Trump ile birlikte bir ticaret savaşı içine girmeye hazırlanıyor ve bu durum, Euro ekonomisine daha fazla zarar verecek.
AB'nin en büyük ticaret ortağı olan Çin ile de bir yaptırım savaşı başlattığını belirten Puşkov açıklamasını, "Elbette bayrak elimizde. Böyle bir politikayla, Robert Fico'nun AB'nin çok da uzak olmayan bir gelecekte sona yaklaşacağı öngörüsü artık pek de abartılı görünmüyor" cümlesiyle tamamladı.