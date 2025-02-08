https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/rus-senator-puskov-ab-cin-ile-yaptirim-savasi-planlayarak-kendi-mezarini-kaziyor-1093500088.html

Rus Senatör Puşkov: AB, Çin ile yaptırım savaşı planlayarak kendi mezarını kazıyor

Rus Senatör Puşkov: AB, Çin ile yaptırım savaşı planlayarak kendi mezarını kazıyor

Sputnik Türkiye

Rus Senatör Puşkov, Avrupa Birliği'nin (AB) Çinli şirketlere karşı yaptırım uygulama planlarını eleştirerek bu durumun AB'nin kendi ekonomik çıkarlarına zarar... 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T22:42+0300

2025-02-08T22:42+0300

2025-02-08T22:42+0300

dünya

rus senatör aleksey puşkov

robert fico

brüksel

ab

avrupa birliği

çin

mezar

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Rus Senatör Aleksey Puşkov, AB'nin Çinli şirketlere karşı yaptırım uygulama planlarını yorumladı.Telegram kanalında konuya ilişkin görüşünü paylaşan Puşkov, şu cümleyi kaydetti:AB'nin en büyük ticaret ortağı olan Çin ile de bir yaptırım savaşı başlattığını belirten Puşkov açıklamasını, "Elbette bayrak elimizde. Böyle bir politikayla, Robert Fico'nun AB'nin çok da uzak olmayan bir gelecekte sona yaklaşacağı öngörüsü artık pek de abartılı görünmüyor" cümlesiyle tamamladı.

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rus senatör aleksey puşkov, robert fico, brüksel, ab, avrupa birliği, çin, mezar