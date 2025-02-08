AB’deki yer altı doğalgaz depolarındaki doluluk oranı yüzden 50’nin altına düştü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
USAID tarafından para alan isimler kimler?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Son 10 yılda antidepresan kullanımı yüzde 67 arttı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Egemen Gürcün: ‘Anne Bakiye’ye verilen cezalar, iddianame ve mütalaaya uygun bir şekilde verildi’
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Kafelerde ‘masa ücreti’ uygulaması: ‘Özellikle öğrencileri zorlayacak’
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:26
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/abdeki-yer-alti-dogalgaz-depolarindaki-doluluk-orani-yuzden-50nin-altina-dustu-1093489315.html
AB’deki yer altı doğalgaz depolarındaki doluluk oranı yüzden 50’nin altına düştü
AB’deki yer altı doğalgaz depolarındaki doluluk oranı yüzden 50’nin altına düştü
Sputnik Türkiye
Avrupa Gaz Altyapı Operatörleri Birliği’nin (Gas Infrastructure Europe, GIE) verdiği bilgiye göre, Avrupa Birliği'nin yer altı doğalgaz depolarındaki doluluk... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T12:53+0300
2025-02-08T12:53+0300
ekonomi
dünya
avrupa birliği
ab
doğalgaz
rusya
ukrayna
moldova
slovakya
avusturya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/06/1078127581_0:191:2964:1858_1920x0_80_0_0_096ea29d00c8381dd3f958d5cc1e26ad.jpg
GIE’nin paylaştığı bilgide, 6 Şubat itibariyle AB ülkelerinde yer altı doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 49.99 oldu. Bu oran geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.2 puan daha düşük. Depodan gaz çekme sezonunun başladığı Kasım ayından bu yana doluluk seviyesi 45.2 puan azalmış durumda.Halihazırda AB depolarındaki toplam gaz hacmi yaklaşık 55 milyar 700 milyon metreküp. Bu rakam geçen yıla göre yaklaşık 19.9 milyar metreküp daha az.Rusya’nın başkenti Moskova’daki Enerji ve Finans Enstitüsü’nün uzmanları, AB ülkelerinin Şubat-Mart aylarında hava durumuna bağlı olarak 12-20 milyar metreküp gaz daha tüketeceğini dile getiriyor. Avrupa depolarındaki doluluk oranının 1 Nisan itibariyle yüzde 34 ilâ 42 arasında olması bekleniyor. Bu oran bir yıl önce aynı dönemde yüzde 61 düzeyindeydi.AB ülkelerinin son üç ayda depolardan aldığı gaz, son yedi ayda depolara pompaladığından daha fazla. Yaklaşık 41.2 milyar metreküp pompalanırken yaklaşık 50.4 milyar metreküp alındı.Depolardan gaz alım oranındaki artış, diğer hususların yanı sıra, bu yılın başında Ukrayna’nın Avrupa’ya Rus gaz transitini durdurmasının ardından toplam arzdaki azalma ile açıklanıyor. 31 Aralık 2024 tarihine kadar Ukrayna üzerinden Moldova, Slovakya, Avusturya, İtalya ve Çekya'ya yaklaşık 15-16 milyar metreküp gaz sağlanıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/trumpin-ilhak-etmek-istedigi-gronland-alman-sansolye-scholzten-adadaki-nato-varligini-guclendirme-1093486018.html
avrupa birliği
rusya
ukrayna
moldova
slovakya
avusturya
italya
çekya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/06/1078127581_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_636835f556ec6023c71544412e3ec6cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dünya, avrupa birliği, ab, doğalgaz, rusya, ukrayna, moldova, slovakya, avusturya, italya, çekya
dünya, avrupa birliği, ab, doğalgaz, rusya, ukrayna, moldova, slovakya, avusturya, italya, çekya

AB’deki yer altı doğalgaz depolarındaki doluluk oranı yüzden 50’nin altına düştü

12:53 08.02.2025
© AFP 2023 / JOE KLAMARdoğalgaz Avrupa
doğalgaz Avrupa - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© AFP 2023 / JOE KLAMAR
Abone ol
Avrupa Gaz Altyapı Operatörleri Birliği’nin (Gas Infrastructure Europe, GIE) verdiği bilgiye göre, Avrupa Birliği'nin yer altı doğalgaz depolarındaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü.
GIE’nin paylaştığı bilgide, 6 Şubat itibariyle AB ülkelerinde yer altı doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 49.99 oldu. Bu oran geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.2 puan daha düşük. Depodan gaz çekme sezonunun başladığı Kasım ayından bu yana doluluk seviyesi 45.2 puan azalmış durumda.
Halihazırda AB depolarındaki toplam gaz hacmi yaklaşık 55 milyar 700 milyon metreküp. Bu rakam geçen yıla göre yaklaşık 19.9 milyar metreküp daha az.
Rusya’nın başkenti Moskova’daki Enerji ve Finans Enstitüsü’nün uzmanları, AB ülkelerinin Şubat-Mart aylarında hava durumuna bağlı olarak 12-20 milyar metreküp gaz daha tüketeceğini dile getiriyor. Avrupa depolarındaki doluluk oranının 1 Nisan itibariyle yüzde 34 ilâ 42 arasında olması bekleniyor. Bu oran bir yıl önce aynı dönemde yüzde 61 düzeyindeydi.
AB ülkelerinin son üç ayda depolardan aldığı gaz, son yedi ayda depolara pompaladığından daha fazla. Yaklaşık 41.2 milyar metreküp pompalanırken yaklaşık 50.4 milyar metreküp alındı.
Depolardan gaz alım oranındaki artış, diğer hususların yanı sıra, bu yılın başında Ukrayna’nın Avrupa’ya Rus gaz transitini durdurmasının ardından toplam arzdaki azalma ile açıklanıyor. 31 Aralık 2024 tarihine kadar Ukrayna üzerinden Moldova, Slovakya, Avusturya, İtalya ve Çekya'ya yaklaşık 15-16 milyar metreküp gaz sağlanıyordu.
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
DÜNYA
Trump'ın ilhak etmek istediği Grönland: Alman Şansölye Scholz’ten adadaki NATO varlığını güçlendirme çağrısı
10:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала