https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/abdeki-yer-alti-dogalgaz-depolarindaki-doluluk-orani-yuzden-50nin-altina-dustu-1093489315.html

AB’deki yer altı doğalgaz depolarındaki doluluk oranı yüzden 50’nin altına düştü

AB’deki yer altı doğalgaz depolarındaki doluluk oranı yüzden 50’nin altına düştü

Sputnik Türkiye

Avrupa Gaz Altyapı Operatörleri Birliği’nin (Gas Infrastructure Europe, GIE) verdiği bilgiye göre, Avrupa Birliği'nin yer altı doğalgaz depolarındaki doluluk... 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T12:53+0300

2025-02-08T12:53+0300

2025-02-08T12:53+0300

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GIE’nin paylaştığı bilgide, 6 Şubat itibariyle AB ülkelerinde yer altı doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 49.99 oldu. Bu oran geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.2 puan daha düşük. Depodan gaz çekme sezonunun başladığı Kasım ayından bu yana doluluk seviyesi 45.2 puan azalmış durumda.Halihazırda AB depolarındaki toplam gaz hacmi yaklaşık 55 milyar 700 milyon metreküp. Bu rakam geçen yıla göre yaklaşık 19.9 milyar metreküp daha az.Rusya’nın başkenti Moskova’daki Enerji ve Finans Enstitüsü’nün uzmanları, AB ülkelerinin Şubat-Mart aylarında hava durumuna bağlı olarak 12-20 milyar metreküp gaz daha tüketeceğini dile getiriyor. Avrupa depolarındaki doluluk oranının 1 Nisan itibariyle yüzde 34 ilâ 42 arasında olması bekleniyor. Bu oran bir yıl önce aynı dönemde yüzde 61 düzeyindeydi.AB ülkelerinin son üç ayda depolardan aldığı gaz, son yedi ayda depolara pompaladığından daha fazla. Yaklaşık 41.2 milyar metreküp pompalanırken yaklaşık 50.4 milyar metreküp alındı.Depolardan gaz alım oranındaki artış, diğer hususların yanı sıra, bu yılın başında Ukrayna’nın Avrupa’ya Rus gaz transitini durdurmasının ardından toplam arzdaki azalma ile açıklanıyor. 31 Aralık 2024 tarihine kadar Ukrayna üzerinden Moldova, Slovakya, Avusturya, İtalya ve Çekya'ya yaklaşık 15-16 milyar metreküp gaz sağlanıyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/trumpin-ilhak-etmek-istedigi-gronland-alman-sansolye-scholzten-adadaki-nato-varligini-guclendirme-1093486018.html

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dünya, avrupa birliği, ab, doğalgaz, rusya, ukrayna, moldova, slovakya, avusturya, italya, çekya