https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/sadece-son-1-yila-erisebilecekleri-iddiasi-uzerine-rtukten-gezi-aciklamasi-butun-kayitlar-elimizde-1093349067.html
Sadece son 1 yıla erişebilecekleri iddiası üzerine RTÜK'ten 'Gezi' açıklaması: Bütün kayıtlar elimizde
Sadece son 1 yıla erişebilecekleri iddiası üzerine RTÜK'ten 'Gezi' açıklaması: Bütün kayıtlar elimizde
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın RTÜK'ten Gezi Parkı dönemine ait yayınları talep etmesi üzerine gündeme getirilen iddialara yanıt geldi. RTÜK kaynakları... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T16:59+0300
2025-02-04T16:59+0300
2025-02-04T16:59+0300
türkiye
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
gezi
gezi parkı
kayıt
ilhan taşçı
gezi parkı
fatih altaylı
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Menajer Ayşe Barım hakkındaki Gezi Parkı soruşturması kapsamında savcılık medyayı da mercek altına aldı. RTÜK’e yazı gönderen savcılık, 12 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı olayları sırasında propaganda mahiyetinde yayınlar yapan medya kuruluşlarının yayın kayıtlarının soruşturma dosyasına gönderilmesini istedi. Ancak RTÜK üyesi İlhan Taşçı ve gazeteci Fatih Altaylı, RTÜK'ün 2013'teki kayıtlara ulaşmasının mümkün olmadığını iddia etmişti. RTÜK kaynaklarından söz konusu iddialara yanıt geldi. Mynet'e açıklamalarda bulunan RTÜK kaynakları, "Bütün kayıtlar elimizde. RTÜK özellikle olağanüstü durumlar, doğal afetler ve bu tür terör olayları gibi durumlarda bütün kayıtları kontrol altına alır kaydedir, arşivinde saklar! Başsavcılığımız bizden medyayla ilgili gerek TV gerekse dijital belgeleri talep etmiştir biz de detaylı bir arşiv taraması yaparak gerekli arşivi Başsavcılığımıza ileteceğiz. Gezi Parkı döneine ait tüm kayıtlar bizde mevcut" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/rtuk-uyesi-tascidan-gezi-parki-aciklamasi-arsiv-bu-kadar-yil-geriye-gitmez-1093316449.html
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), gezi, gezi parkı, kayıt, ilhan taşçı, gezi parkı, fatih altaylı
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), gezi, gezi parkı, kayıt, ilhan taşçı, gezi parkı, fatih altaylı
Sadece son 1 yıla erişebilecekleri iddiası üzerine RTÜK'ten 'Gezi' açıklaması: Bütün kayıtlar elimizde
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın RTÜK'ten Gezi Parkı dönemine ait yayınları talep etmesi üzerine gündeme getirilen iddialara yanıt geldi. RTÜK kaynakları, "Bütün kayıtlar elimizde" açıklamasını yaptı.
Menajer Ayşe Barım hakkındaki Gezi Parkı soruşturması kapsamında savcılık medyayı da mercek altına aldı.
RTÜK’e yazı gönderen savcılık, 12 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı olayları sırasında propaganda mahiyetinde yayınlar yapan medya kuruluşlarının yayın kayıtlarının soruşturma dosyasına gönderilmesini istedi. Ancak RTÜK üyesi İlhan Taşçı ve gazeteci Fatih Altaylı, RTÜK'ün 2013'teki kayıtlara ulaşmasının mümkün olmadığını iddia etmişti.
RTÜK kaynaklarından söz konusu iddialara yanıt geldi. Mynet'e açıklamalarda bulunan RTÜK kaynakları, "Bütün kayıtlar elimizde. RTÜK özellikle olağanüstü durumlar, doğal afetler ve bu tür terör olayları gibi durumlarda bütün kayıtları kontrol altına alır kaydedir, arşivinde saklar! Başsavcılığımız bizden medyayla ilgili gerek TV gerekse dijital belgeleri talep etmiştir biz de detaylı bir arşiv taraması yaparak gerekli arşivi Başsavcılığımıza ileteceğiz. Gezi Parkı döneine ait tüm kayıtlar bizde mevcut" ifadelerini kullandı.