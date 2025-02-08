https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/rostelecom-baltik-denizindeki-kablomuzda-dis-etki-nedeniyle-hasar-olustu-1093499575.html
Rostelecom: Baltık Denizi'ndeki kablomuzda ‘dış etki’ nedeniyle hasar oluştu
Rostelecom: Baltık Denizi'ndeki kablomuzda ‘dış etki’ nedeniyle hasar oluştu
Sputnik Türkiye
Rus telekomünikasyon şirketi Rostelecom, Baltık Denizi'nde şirkete ait kablunun ‘dış etki’ nedeniyle hasar gördüğünü bildirdi. 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T21:11+0300
2025-02-08T21:11+0300
2025-02-08T21:10+0300
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baltık denizi
telekomünikasyon
rostelekom
hasar
dış etki
onarım
finlandiya
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Şirketten Sputnik’e yapılan açıklamada, Baltık Denizi'nde Rostelecom'un denizaltı kablosunun dış bir etki nedeniyle hasar gördüğü, onarım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Açıklamada, “Bir süre önce Rostelecom'un denizaltı kablosu Baltık Denizi sularında dış bir etki sonucu hasar gördü. Onarım çalışmaları devam ediyor” denilerek, hasarın şirketin abonelerini etkilemediği kaydedildi.Daha önce Agence France-Presse (AFP), Finlandiya sahil güvenliğinin kopan kabloyu tamir eden bir Rus gemisini izlediğini aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/patrusev-nato-baltik-denizindeki-rus-limanlarinin-faaliyetlerini-engellemeye-calisiyor-1093440397.html
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baltık denizi, telekomünikasyon, rostelekom, hasar, dış etki, onarım, finlandiya, afp
baltık denizi, telekomünikasyon, rostelekom, hasar, dış etki, onarım, finlandiya, afp
Rostelecom: Baltık Denizi'ndeki kablomuzda ‘dış etki’ nedeniyle hasar oluştu
Rus telekomünikasyon şirketi Rostelecom, Baltık Denizi'nde şirkete ait kablunun ‘dış etki’ nedeniyle hasar gördüğünü bildirdi.
Şirketten Sputnik’e yapılan açıklamada, Baltık Denizi'nde Rostelecom'un denizaltı kablosunun dış bir etki nedeniyle hasar gördüğü, onarım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, “Bir süre önce Rostelecom'un denizaltı kablosu Baltık Denizi sularında dış bir etki sonucu hasar gördü. Onarım çalışmaları devam ediyor” denilerek, hasarın şirketin abonelerini etkilemediği kaydedildi.
Daha önce Agence France-Presse (AFP), Finlandiya sahil güvenliğinin kopan kabloyu tamir eden bir Rus gemisini izlediğini aktarmıştı.