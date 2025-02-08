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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 'ilginç' itiraf: 'Depreme dayanıksız evlerde oturuyorum'
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 'ilginç' itiraf: 'Depreme dayanıksız evlerde oturuyorum'
Sputnik Türkiye
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul’daki evinin depreme dayanıksız olduğunu itiraf etti. Kendi imkanlarıyla binasına gizlice inceleme yaptıran Ercan... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T09:52+0300
2025-02-08T09:54+0300
türkiye
ahmet ercan
deprem
övgün ahmet ercan
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Deprem konusunda uyarılarıyla tanınan Prof. Dr. Ahmet Ercan, kendi oturduğu binanın depreme dayanıksız olduğunu açıkladı. Ünlü deprem uzmanı, İstanbul’daki evinde gizlice yaptırdığı incelemenin ardından binanın riskli olduğunu öğrendiğini belirtti. Ancak bina sakinlerinin "evlerimizi satamayız, raporu resmileştirme" sözleri nedeniyle durumu resmi kayıtlara geçiremediğini ifade etti.'Eşim evi çok sevdi, taşınamadık'Milliyet gazetesi yazarı Melih Aşık, köşe yazısında Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın çarpıcı itiraflarını okuyucularına aktardı. Ercan, ilk olarak eşine durumu anlattığını, ancak eşinin evi çok sevdiği için taşınmaya yanaşmadığını söyledi. Kat maliklerini toplantıya çağırarak raporu sunduğunu belirten Ercan, apartman sakinlerinin maddi kaygılarla raporun resmileştirilmesini istemediğini dile getirdi.Prof. Dr. Ahmet Ercan, sadece İstanbul’daki evinin değil, yazlık evinin de tarım arazisi üzerine inşa edildiğini ve yalnızca çatısını güçlendirebildiğini ifade etti. Çarpıcı açıklamalarına "Bir deprem profesörüyüm fakat yaz kış depreme dayanıksız evlerde oturuyorum" sözleriyle nokta koydu.Milliyet yazarı yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi:"Prof. Ercan, İstanbul’da oturduğu daire için herkesten habersiz inceleme yaptırdığını ve binanın depreme dayanıksız çıktığını... Sonucu ilk olarak eşiyle paylaştığını... Fakat eşinin bu evi çok sevdiği için taşınmayı reddettiğini... Kat maliklerini toplantıya davet ettiğini... Raporu onlara okuduğunu... Kat maliklerinin aman hocam bu raporu resmiyete geçirirsen evleri satamayız, sakın bunu yapma... Dediklerini açıkladı.Hoca sözlerine devamla “yazlık evinin de tarım arazisi üzerinde inşa edildiğini, sadece çatısını sağlamlaştırabildiğini” söyleyerek, “Bir deprem profesörüyüm fakat yaz kış depreme dayanıksız evlerde oturuyorum” diyerek noktayı koydu...Aslında çoğumuz aynı durumdayız. Daha sağlam bir ev bulup taşınmanın derdi büyük. Ayrıca oturduğumuzdan daha iyi bir ev bulmak hiç kolay değil. Kimimiz de anılarımızı barındıran evleri terk etmeyi ölümden beter sayarız."
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ahmet ercan, deprem, övgün ahmet ercan
ahmet ercan, deprem, övgün ahmet ercan

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 'ilginç' itiraf: 'Depreme dayanıksız evlerde oturuyorum'

09:52 08.02.2025 (güncellendi: 09:54 08.02.2025)
© İHAAhmet Ercan
Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© İHA
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul’daki evinin depreme dayanıksız olduğunu itiraf etti. Kendi imkanlarıyla binasına gizlice inceleme yaptıran Ercan, yapının risk taşıdığını belirtti.
Deprem konusunda uyarılarıyla tanınan Prof. Dr. Ahmet Ercan, kendi oturduğu binanın depreme dayanıksız olduğunu açıkladı. Ünlü deprem uzmanı, İstanbul’daki evinde gizlice yaptırdığı incelemenin ardından binanın riskli olduğunu öğrendiğini belirtti. Ancak bina sakinlerinin "evlerimizi satamayız, raporu resmileştirme" sözleri nedeniyle durumu resmi kayıtlara geçiremediğini ifade etti.

'Eşim evi çok sevdi, taşınamadık'

Milliyet gazetesi yazarı Melih Aşık, köşe yazısında Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın çarpıcı itiraflarını okuyucularına aktardı. Ercan, ilk olarak eşine durumu anlattığını, ancak eşinin evi çok sevdiği için taşınmaya yanaşmadığını söyledi. Kat maliklerini toplantıya çağırarak raporu sunduğunu belirten Ercan, apartman sakinlerinin maddi kaygılarla raporun resmileştirilmesini istemediğini dile getirdi.
Prof. Dr. Ahmet Ercan, sadece İstanbul’daki evinin değil, yazlık evinin de tarım arazisi üzerine inşa edildiğini ve yalnızca çatısını güçlendirebildiğini ifade etti. Çarpıcı açıklamalarına "Bir deprem profesörüyüm fakat yaz kış depreme dayanıksız evlerde oturuyorum" sözleriyle nokta koydu.
Milliyet yazarı yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi:
"Prof. Ercan, İstanbul’da oturduğu daire için herkesten habersiz inceleme yaptırdığını ve binanın depreme dayanıksız çıktığını... Sonucu ilk olarak eşiyle paylaştığını... Fakat eşinin bu evi çok sevdiği için taşınmayı reddettiğini... Kat maliklerini toplantıya davet ettiğini... Raporu onlara okuduğunu... Kat maliklerinin aman hocam bu raporu resmiyete geçirirsen evleri satamayız, sakın bunu yapma... Dediklerini açıkladı.
Hoca sözlerine devamla “yazlık evinin de tarım arazisi üzerinde inşa edildiğini, sadece çatısını sağlamlaştırabildiğini” söyleyerek, “Bir deprem profesörüyüm fakat yaz kış depreme dayanıksız evlerde oturuyorum” diyerek noktayı koydu...
Aslında çoğumuz aynı durumdayız. Daha sağlam bir ev bulup taşınmanın derdi büyük. Ayrıca oturduğumuzdan daha iyi bir ev bulmak hiç kolay değil. Kimimiz de anılarımızı barındıran evleri terk etmeyi ölümden beter sayarız."
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