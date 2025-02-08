https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/ozgur-ozelden-kilicdaroglunun-ihanet-aciklamasina-yanit-1093487975.html

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 'ihanet' açıklamasına yanıt

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 'ihanet' açıklamasına yanıt

Sputnik Türkiye

"Sırtımdan hançerlendim" açıklamasıyla ilgili konuşan eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir" sözlerine CHP... 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T12:02+0300

2025-02-08T12:02+0300

2025-02-08T12:02+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

özgür özel

ihanet

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün KRT TV canlı yayınına katıldı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Sırtımdan hançerlendim" açıklaması sorulması üzerine Kılıçdaroğlu'nun "Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir. Eğer bir tereddüt, farklı görüş varsa bu çok rahat dillendirilebilir, eleştirilebilir" ifadeleri dikkatleri çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin önceki lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt verdi. Özel, "Kemal Bey'in 'Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir' sözünü hiç üstüme alınmadım, hiç etmedim çünkü, hiç etmedim" ifadelerini kullandı.Kemal Kılıçdaroğlu ne söylemişti?Kılıçdaroğlu, daha önce Kurultay'da 'hançer' deyimini kullanması ile ilgili şunları söylemişti: "Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerektiriyor, tereddüt varsa, bir farklı görüş varsa, bu çok rahat dillendirilebilir. Çok rahat eleştirilebilir. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin dokusunda da bu vardır. Eleştiri kültürü bizde çok yaygındır ve her zaman eleştiriye değer veririz ve eleştiren arkadaşların sözünü ben genel başkanlık yaptığım dönemde hiç kesmedim. Kesmem de isterse bir saat eleştirsin. Çünkü o eleştiriden haklı bir şey olabilir. Çünkü siz de insansınız. Eksiğiniz olabilir, yanlışınız olabilir, hatanız olabilir. Sizi, sizin gerçek arkadaşlarınız, gerçek dostlarınız, size sürekli övgüler düzenleyen insanlar değil, aslında sizi sağlıklı ve tutarlı eleştirenlerdir, size yol gösterenlerdir. Dolayısıyla bu çerçevede ben siyasete baktım. Her zaman güvendim arkadaşlarıma. Düşüncelerimi ifade ettim. O güven içerisinde bazen sırlarımızı paylaştık. Görüşlerimizi paylaştık. Eleştirilerimizi karşılıklı yaptık. Yol arkadaşlığı çok kolay bir iş değildir. Ben söylemiştim bir grup toplantıda yanlış hatırlamıyorsam Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak zordur diye. Zordur gerçekten yol arkadaşlığı..."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/istanbul-valiliginden-chpnin-galata-koprusundeki-filistin-yuruyusune-izin-cikmadi-1093485448.html

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kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, ihanet