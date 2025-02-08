https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/istanbul-valiliginden-chpnin-galata-koprusundeki-filistin-yuruyusune-izin-cikmadi-1093485448.html
İstanbul Valiliği'nden CHP'nin Galata Köprüsü’ndeki Filistin yürüyüşüne izin çıkmadı
İstanbul Valiliği'nden CHP'nin Galata Köprüsü’ndeki Filistin yürüyüşüne izin çıkmadı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Galata Köprüsü'nde düzenlenmek istenen "Nehirden Denize Özgür Filistin Yürüyüşü" başvurusunu reddetti. 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T10:10+0300
2025-02-08T10:10+0300
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galata köprüsü
istanbul valiliği
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CHP İstanbul İl Başkanlığı, 9 Şubat Pazar günü Galata Köprüsü'nde basın açıklaması yaparak Filistin’e destek yürüyüşü düzenlemek için izin talebinde bulundu. Ancak İstanbul Valiliği, CHP’ye gönderdiği resmi yanıtta, bu alanın önceden belirlenen gösteri yürüyüşü güzergahları arasında bulunmadığını ifade ederek başvuruyu değerlendirmeye almadığını açıkladı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Valiliği’nin ret kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Çelik, "Zaten biz izin istemedik, güvenliği sağlamak görevleri olduğu için haber verdik" diyerek tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/turkiyede-de-satisi-var-unlu-su-markasi-icin-carpici-iddia-reklamlari-durdurun-talebi-1093484002.html
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chp, galata köprüsü, istanbul valiliği, yürüyüş
chp, galata köprüsü, istanbul valiliği, yürüyüş
İstanbul Valiliği'nden CHP'nin Galata Köprüsü’ndeki Filistin yürüyüşüne izin çıkmadı
İstanbul Valiliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Galata Köprüsü'nde düzenlenmek istenen "Nehirden Denize Özgür Filistin Yürüyüşü" başvurusunu reddetti.
CHP İstanbul İl Başkanlığı, 9 Şubat Pazar günü Galata Köprüsü'nde basın açıklaması yaparak Filistin’e destek yürüyüşü düzenlemek için izin talebinde bulundu.
Ancak İstanbul Valiliği, CHP’ye gönderdiği resmi yanıtta, bu alanın önceden belirlenen gösteri yürüyüşü güzergahları arasında bulunmadığını ifade ederek başvuruyu değerlendirmeye almadığını açıkladı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Valiliği’nin ret kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Çelik, "Zaten biz izin istemedik, güvenliği sağlamak görevleri olduğu için haber verdik" diyerek tepki gösterdi.