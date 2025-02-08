https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/olmus-kisinin-taburcu-edildigi-iddialari-saglik-bakanligi-aciklama-yapti-1093481015.html
Ölmüş kişinin taburcu edildiği iddiaları: Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı
Ölmüş kişinin taburcu edildiği iddiaları: Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, Aydında özel bir hastanede ölmüş bir kişinin taburcu edildiği iddialarına yönelik açıklamada bulundu. Bakanlık, 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T02:14+0300
2025-02-08T02:14+0300
2025-02-08T02:14+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
aydın
taburcu
ölü
iddia
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Sağlık Bakanlığının 'Sağlıklı Çözüm' sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Aydın'daki bir özel hastanede ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiğine dair iddiaları üzerine açıklama yapıldığı bildirildi.Bahse konu hastanede 30 Ocak'tan itibaren 2. basamak yoğun bakımda tedavi gören hastanın, 6 Şubat'ta oksijen desteğine ihtiyacı kalmadığı, bu sebeple 7 Şubat saat 10.35 itibarıyla taburcu edildiğinin kayıtlardan görüldüğü ifade edildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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aydın
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sağlık bakanlığı, aydın, taburcu, ölü, iddia
sağlık bakanlığı, aydın, taburcu, ölü, iddia
Ölmüş kişinin taburcu edildiği iddiaları: Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı
Sağlık Bakanlığı, Aydında özel bir hastanede ölmüş bir kişinin taburcu edildiği iddialarına yönelik açıklamada bulundu. Bakanlık,
Sağlık Bakanlığının 'Sağlıklı Çözüm' sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Aydın'daki bir özel hastanede ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiğine dair iddiaları üzerine açıklama yapıldığı bildirildi.
Bahse konu hastanede 30 Ocak'tan itibaren 2. basamak yoğun bakımda tedavi gören hastanın, 6 Şubat'ta oksijen desteğine ihtiyacı kalmadığı, bu sebeple 7 Şubat saat 10.35 itibarıyla taburcu edildiğinin kayıtlardan görüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tekerlekli sandalye ile acil servis girişinde bekleyen hastanın, acil servis görevlileri ve hasta yakınları gözetiminde bulunduğu esnada fenalaştığı, bunun üzerine kırmızı alana alındığı kamera kayıtlarından anlaşılmıştır. Hastane kayıtlarından hastanın entübe edilerek 40-45 dakika hastaya müdahale edildiği ve 11.40'ta hastanın vefat ettiğinin kayıtlara geçtiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili il sağlık müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu inceleme devam etmekte olup süreçle ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."