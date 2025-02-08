https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/deprem-bolgesinde-mucbir-sebep-hali-uzatildi-1093480910.html
Deprem bölgesinde mücbir sebep hali uzatıldı
Deprem bölgesinde mücbir sebep hali uzatıldı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen illerdeki mükellefler için mücbir sebep halini uzatma... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T01:14+0300
2025-02-08T01:14+0300
2025-02-08T01:14+0300
türkiye
maliye bakanlığı
hazine
kahramanmaraş
deprem
deprem
mücbir sebep
resmi gazete
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Deprem bölgelerinde devam eden mücbir sebep nedeniyle, bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve taksit ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesine dair Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Karara göre, Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle ilan edilen mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Mayıs 2025 tarihine hadar uzatıldı.
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maliye bakanlığı, hazine, kahramanmaraş, deprem, deprem, mücbir sebep, resmi gazete
maliye bakanlığı, hazine, kahramanmaraş, deprem, deprem, mücbir sebep, resmi gazete
Deprem bölgesinde mücbir sebep hali uzatıldı
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen illerdeki mükellefler için mücbir sebep halini uzatma kararı aldı.
Deprem bölgelerinde devam eden mücbir sebep nedeniyle, bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve taksit ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesine dair Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle ilan edilen mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Mayıs 2025 tarihine hadar uzatıldı.