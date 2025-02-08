https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/deprem-bolgesinde-mucbir-sebep-hali-uzatildi-1093480910.html

Deprem bölgesinde mücbir sebep hali uzatıldı

Deprem bölgesinde mücbir sebep hali uzatıldı

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen illerdeki mükellefler için mücbir sebep halini uzatma... 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T01:14+0300

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türkiye

maliye bakanlığı

hazine

kahramanmaraş

deprem

deprem

mücbir sebep

resmi gazete

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Deprem bölgelerinde devam eden mücbir sebep nedeniyle, bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve taksit ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesine dair Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Karara göre, Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle ilan edilen mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Mayıs 2025 tarihine hadar uzatıldı.

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maliye bakanlığı, hazine, kahramanmaraş, deprem, deprem, mücbir sebep, resmi gazete