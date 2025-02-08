https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/odullu-keman-sanatcisi-lacin-akyola-veda-anisini-yasatmak-icin-kurulacak-fon-ile-genc-sanatcilar-1093497479.html
Ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'a veda: Anısını yaşatmak için kurulacak fon ile genç sanatçılar yetiştirilecek
Ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'a veda: Anısını yaşatmak için kurulacak fon ile genç sanatçılar yetiştirilecek
Sputnik Türkiye
Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol gözyaşları içinde son yolculuğuna... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T18:36+0300
2025-02-08T18:36+0300
2025-02-08T18:36+0300
yaşam
laçin akyol
cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası (cso)
mersin
trafik kazası
hayatını kaybetti
tan sağtürk
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olan ve Mersin'de geçirdiği yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden genç keman sanatçısı Laçin Akyol, son yolculuğuna gözyaşları içerisinde uğurlandı. Ölümüyle büyük üzüntü yaşatan Akyol'un anısını yaşatmak için İsviçre Uluslararası Müzik Akademisi'nin bir fon kurduğu ve Türkiye'den gelecek gençlere destek olarak Laçin'in adını sonsuza kadar burada yaşatacağı belirtildi. Yaşattığı gurur hepimizde derin izler bıraktıAkyol için Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, törende, içlerini yakan bir kaybı paylaşmak için bir araya geldiklerini söyledi.Laçin'in sanatıyla dünyaya renk kattığını ifade eden Sağtürk, genç sanatçının özel bir insan olduğunu belirtti. Genç sanatçının başarılarıyla gurur duyduklarını ve onu hiçbir zaman unutmayacaklarını vurgulayan Tan Sağtürk, şöyle devam etti:"Onun yeteneği, hayata kattığı anlam ve yaratıcı ruhu burada bulunan herkesin yüreğine dokundu. Onun başarılarıyla bizlere yaşattığı gurur hepimizde derin izler bıraktı. Laçin'in idealleri ve azmi genç arkadaşlarına ışık saçtı, umut oldu. O dokunduğu yürekte yaşamaya devam edecek. Kısa ama başarılı bir ömür sürdü. Geride unutulmaz izler, ilham veren azim ve hiç solmayacak bir hatıra bıraktı. Onun güzel hatıralarını yaşatmak, hayallerini unutmamak bizim görevimiz olacak."Onun adını yaşatacaklarAile yakını Altay Bayram da Laçin'in disiplini, karakteri ve çalışkanlığıyla herkesin hayranlığını kazandığını söyleyerek, "O hepimizin gurur kaynağı oldu. Bize yaşama sevinci verdi. Hayatımıza mutluluğunu, müziğini, gülüşünü, neşeni kattığın için sana müteşekkiriz. Biz sana veda etmiyoruz. Her zaman aramızda, içimizde ve müziğimizde yaşamaya devam edeceksin. Laçin'i dünya artık hiçbir zaman unutmayacak. İsviçre Uluslararası Müzik Akademisi Laçin Akyol anısına bir fon kuruyor. Türkiye'den gelecek gençlere destek olarak Laçin'in adını sonsuza kadar burada yaşatacak."Törenin ardından Akyol'un ailesi taziyeleri kabul etti. Akyol'un cenazesi daha sonra Çiftlikköy Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından defnedildi.Ne olmuştu?İsviçre'de müzik eğitimi alan Laçin Akyol, kayak yaparken ayağının kırılması nedeniyle geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına dönmüş, Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç sanatçı, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış, yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Akyol'un organlarının ailesinin kararıyla bağışlandığı bilgisi paylaşılmıştı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 26 Ocak'ta yakalanıp "ev hapsi" tedbiri uygulanan sürücü İ.H.Ç, cumhuriyet savcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alınmıştı. Zanlı, savcılıktaki sorgusunun ardından "taksirle öldürme" suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.Bu arada Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a hediye keman göndermişti. Akyol, 2016'da Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda ikincilik ödülü almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/odullu-genc-keman-sanatcisi-lacin-akyol-trafik-kazasinda-yasamini-yitirdi-cumhurbaskani-erdogan-1093463737.html
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laçin akyol, cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası (cso), mersin, trafik kazası, hayatını kaybetti, tan sağtürk
laçin akyol, cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası (cso), mersin, trafik kazası, hayatını kaybetti, tan sağtürk
Ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'a veda: Anısını yaşatmak için kurulacak fon ile genç sanatçılar yetiştirilecek
Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olan ve Mersin'de geçirdiği yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden genç keman sanatçısı Laçin Akyol, son yolculuğuna gözyaşları içerisinde uğurlandı. Ölümüyle büyük üzüntü yaşatan Akyol'un anısını yaşatmak için İsviçre Uluslararası Müzik Akademisi'nin bir fon kurduğu ve Türkiye'den gelecek gençlere destek olarak Laçin'in adını sonsuza kadar burada yaşatacağı belirtildi.
Yaşattığı gurur hepimizde derin izler bıraktı
Akyol için Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, törende, içlerini yakan bir kaybı paylaşmak için bir araya geldiklerini söyledi.
Laçin'in sanatıyla dünyaya renk kattığını ifade eden Sağtürk, genç sanatçının özel bir insan olduğunu belirtti. Genç sanatçının başarılarıyla gurur duyduklarını ve onu hiçbir zaman unutmayacaklarını vurgulayan Tan Sağtürk, şöyle devam etti:
"Onun yeteneği, hayata kattığı anlam ve yaratıcı ruhu burada bulunan herkesin yüreğine dokundu. Onun başarılarıyla bizlere yaşattığı gurur hepimizde derin izler bıraktı. Laçin'in idealleri ve azmi genç arkadaşlarına ışık saçtı, umut oldu. O dokunduğu yürekte yaşamaya devam edecek. Kısa ama başarılı bir ömür sürdü. Geride unutulmaz izler, ilham veren azim ve hiç solmayacak bir hatıra bıraktı. Onun güzel hatıralarını yaşatmak, hayallerini unutmamak bizim görevimiz olacak."
Aile yakını Altay Bayram da Laçin'in disiplini, karakteri ve çalışkanlığıyla herkesin hayranlığını kazandığını söyleyerek, "O hepimizin gurur kaynağı oldu. Bize yaşama sevinci verdi. Hayatımıza mutluluğunu, müziğini, gülüşünü, neşeni kattığın için sana müteşekkiriz. Biz sana veda etmiyoruz. Her zaman aramızda, içimizde ve müziğimizde yaşamaya devam edeceksin. Laçin'i dünya artık hiçbir zaman unutmayacak. İsviçre Uluslararası Müzik Akademisi Laçin Akyol anısına bir fon kuruyor. Türkiye'den gelecek gençlere destek olarak Laçin'in adını sonsuza kadar burada yaşatacak."
Törenin ardından Akyol'un ailesi taziyeleri kabul etti. Akyol'un cenazesi daha sonra Çiftlikköy Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından defnedildi.
İsviçre'de müzik eğitimi alan Laçin Akyol, kayak yaparken ayağının kırılması nedeniyle geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına dönmüş, Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç sanatçı, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış, yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Akyol'un organlarının ailesinin kararıyla bağışlandığı bilgisi paylaşılmıştı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 26 Ocak'ta yakalanıp "ev hapsi" tedbiri uygulanan sürücü İ.H.Ç, cumhuriyet savcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alınmıştı. Zanlı, savcılıktaki sorgusunun ardından "taksirle öldürme" suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Bu arada Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a hediye keman göndermişti. Akyol, 2016'da Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda ikincilik ödülü almıştı.