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Ödüllü genç keman sanatçısı Laçin Akyol trafik kazasında yaşamını yitirdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan keman hediye etmişti
Ödüllü genç keman sanatçısı Laçin Akyol trafik kazasında yaşamını yitirdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan keman hediye etmişti
Sputnik Türkiye
İsviçre'de müzik eğitimi gören genç keman sanatçısı Laçin Akyol, trafik kazasında hayatını kaybetti. 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T13:16+0300
2025-02-07T13:16+0300
yaşam
cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası (cso)
isviçre
mersin
laçin akyol
uluslararası grumiaux genç kemancılar yarışması
keman
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olan genç keman sanatçısı Laçin Akyol, Mersin'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Genç keman sanatçısı İsviçre'de müzik eğitimi alıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılarından dolayı keman hediye gönderdiği Akyol'un ailesinin, genç sanatçının organlarını bağışlama kararı aldı.Kayak tatilinde ayağını kırınca ailesinin yanına gelmiştiMersin'de trafik kazasında yaralanan 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İsviçre'de müzik eğitimi alan Akyol, kayak yaparken ayağının kırılması nedeniyle geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına döndü.Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç sanatçı, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Akyol, yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.Ailesi organlarını bağışladıMersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çiftinin kızı olan Laçin Akyol'un cenazesinin, yarın Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Öte yandan, Akyol'un organlarının ailesinin kararıyla bağışlandığı bilgisi paylaşıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, keman hediye etmiştiCumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a hediye keman göndermişti.Akyol, 2016'da Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda ikincilik ödülü almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/unlu-oyuncu-didem-balcin-sette-kaza-gecirdi-hastaneye-kaldirildi-1093012840.html
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Ödüllü genç keman sanatçısı Laçin Akyol trafik kazasında yaşamını yitirdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan keman hediye etmişti

13:16 07.02.2025
Laçin Akyol sosyal medya
Laçin Akyol sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
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İsviçre'de müzik eğitimi gören genç keman sanatçısı Laçin Akyol, trafik kazasında hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olan genç keman sanatçısı Laçin Akyol, Mersin'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Genç keman sanatçısı İsviçre'de müzik eğitimi alıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılarından dolayı keman hediye gönderdiği Akyol'un ailesinin, genç sanatçının organlarını bağışlama kararı aldı.

Kayak tatilinde ayağını kırınca ailesinin yanına gelmişti

Laçin Akyol sosyal medya
Laçin Akyol sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
Laçin Akyol sosyal medya
Mersin'de trafik kazasında yaralanan 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İsviçre'de müzik eğitimi alan Akyol, kayak yaparken ayağının kırılması nedeniyle geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına döndü.
Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç sanatçı, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Akyol, yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Ailesi organlarını bağışladı

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çiftinin kızı olan Laçin Akyol'un cenazesinin, yarın Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Öte yandan, Akyol'un organlarının ailesinin kararıyla bağışlandığı bilgisi paylaşıldı.
Laçin Akyol sosyal medya
Laçin Akyol sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
Laçin Akyol sosyal medya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, keman hediye etmişti

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a hediye keman göndermişti.
Akyol, 2016'da Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda ikincilik ödülü almıştı.
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