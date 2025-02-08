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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İstanbul dahil birçok kente kar, sağanak ve fırtına alarmı
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İstanbul dahil birçok kente kar, sağanak ve fırtına alarmı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T07:28+0300
2025-02-08T07:57+0300
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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Türkiye’nin büyük bir bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji, 8 Şubat hava durumunda birçok kente kar, sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. 29 ilde kar ve karla karışık yağmur beklenirken İstanbul'da bugün sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.Yağışlar:Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısıMeteoroloji, Marmara ve Kıyı Ege’de rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceğini duyurdu. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmelerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik ve eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor. Uzmanlar, özellikle dağlık ve eğimli bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.İstanbul’da kar yağacak mı?Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentte kış şartlarının etkisini artıracağı tahmin ediliyor.8 Şubat illere göre hava durumuÇANAKKALE °C, 7°CÇok bulutlu, doğu kesimleri akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurluEDİRNE °C, 6°CÇok bulutluİSTANBUL °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluSAKARYA °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluA.KARAHİSAR °C, 2°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 8°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 11°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 11°CParçalı ve az bulutluADANA °C, 17°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 16°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 14°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 15°CParçalı ve az bulutluANKARA °C, 5°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 2°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 3°CParçalı ve çok bulutluSİVAS °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlıBOLU °C, 2°CÇok bulutlu, hafif kar yağışlıDÜZCE °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlıKASTAMONU °C, 2°CÇok bulutlu, hafif kar yağışlıZONGULDAK °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıAMASYA °C, 5°CÇok bulutluARTVİN °C, 4°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN °C, 7°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlıTRABZON °C, 7°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıERZURUM °C, -2°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlıKARS °C, -3°CÇok bulutlu, hafif kar yağışlıMALATYA °C, 2°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlıVAN °C, 2°CÇok bulutlu, güney ve doğusu sabah saatlerinde hafif kar yağışlıDİYARBAKIR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurluGAZİANTEP °C, 12°CParçalı bulutluMARDİN °C, 8°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İstanbul dahil birçok kente kar, sağanak ve fırtına alarmı

07:28 08.02.2025 (güncellendi: 07:57 08.02.2025)
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da hava koşulları zorlaşırken, Marmara ve Kıyı Ege’de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? Hafta sonunda hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Türkiye’nin büyük bir bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji, 8 Şubat hava durumunda birçok kente kar, sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. 29 ilde kar ve karla karışık yağmur beklenirken İstanbul'da bugün sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.
Yağışlar:
Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak,
İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar,
Güneydoğu Anadolu’da hafif yağmur şeklinde görülecek.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji, Marmara ve Kıyı Ege’de rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceğini duyurdu. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmelerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik ve eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor. Uzmanlar, özellikle dağlık ve eğimli bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

İstanbul’da kar yağacak mı?

Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentte kış şartlarının etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

8 Şubat illere göre hava durumu

ÇANAKKALE °C, 7°C

Çok bulutlu, doğu kesimleri akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAKARYA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

BOLU °C, 2°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

AMASYA °C, 5°C

Çok bulutlu

ARTVİN °C, 4°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS °C, -3°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 2°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

VAN °C, 2°C

Çok bulutlu, güney ve doğusu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
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