https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/meteorolojiden-son-dakika-uyarisi-istanbul-dahil-bircok-kente-kar-saganak-ve-firtina-uyarisi-1093482084.html

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İstanbul dahil birçok kente kar, sağanak ve fırtına alarmı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İstanbul dahil birçok kente kar, sağanak ve fırtına alarmı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu... 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T07:28+0300

2025-02-08T07:28+0300

2025-02-08T07:57+0300

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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Türkiye’nin büyük bir bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji, 8 Şubat hava durumunda birçok kente kar, sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. 29 ilde kar ve karla karışık yağmur beklenirken İstanbul'da bugün sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.Yağışlar:Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısıMeteoroloji, Marmara ve Kıyı Ege’de rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceğini duyurdu. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmelerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik ve eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor. Uzmanlar, özellikle dağlık ve eğimli bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.İstanbul’da kar yağacak mı?Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentte kış şartlarının etkisini artıracağı tahmin ediliyor.8 Şubat illere göre hava durumuÇANAKKALE °C, 7°CÇok bulutlu, doğu kesimleri akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurluEDİRNE °C, 6°CÇok bulutluİSTANBUL °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluSAKARYA °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluA.KARAHİSAR °C, 2°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 8°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 11°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 11°CParçalı ve az bulutluADANA °C, 17°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 16°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 14°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 15°CParçalı ve az bulutluANKARA °C, 5°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 2°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 3°CParçalı ve çok bulutluSİVAS °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlıBOLU °C, 2°CÇok bulutlu, hafif kar yağışlıDÜZCE °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlıKASTAMONU °C, 2°CÇok bulutlu, hafif kar yağışlıZONGULDAK °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıAMASYA °C, 5°CÇok bulutluARTVİN °C, 4°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN °C, 7°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlıTRABZON °C, 7°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıERZURUM °C, -2°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlıKARS °C, -3°CÇok bulutlu, hafif kar yağışlıMALATYA °C, 2°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlıVAN °C, 2°CÇok bulutlu, güney ve doğusu sabah saatlerinde hafif kar yağışlıDİYARBAKIR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurluGAZİANTEP °C, 12°CParçalı bulutluMARDİN °C, 8°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

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