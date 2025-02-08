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İstanbul'a ne kadar kar yağdı? İBB açıkladı
İstanbul'a ne kadar kar yağdı? İBB açıkladı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 3 gün süren kar yağışlarının ardından şehir genelinde kar kalınlığının 1-15 santimetre arasında değiştiğini duyurdu... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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İBB tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’da etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. Şehir merkezinde 1-3 santimetre, yüksek ve kuzey kesimlerde ise 5-15 santimetre arasında kar kalınlığı ölçüldü. Ancak, bugünden itibaren yağışın etkisini kaybetmesi ve sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 5-7 derece arasında seyretmesi bekleniyor.İstanbul’da karla mücadele alarmıİstanbul’da toplam 4 bin 140 kilometrelik yol ağı, farklı kurumlar tarafından kontrol ediliyor. Karla mücadelede 11 bin 916 personel ve 3 bin 375 araç görev alırken, yolların açık kalmasını sağlamak için 1621 ton tuz ve 35 ton solüsyon kullanıldı. Metro girişleri, meydanlar ve otobüs duraklarında da tuzlama çalışmaları hız kesmeden sürüyor.AKOM’dan hava durumu değerlendirmesiİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yaptığı açıklamada, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisinin yavaş yavaş azaldığını ancak İstanbul ve çevresinde önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların 5-8 derece aralığında kış değerlerinde seyretmeye devam edeceğini belirtti.
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), akom, istanbul, kar, kar yağışı
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), akom, istanbul, kar, kar yağışı

İstanbul'a ne kadar kar yağdı? İBB açıkladı

12:52 08.02.2025
© AA / Ağıt Erdi Ulukayaİstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 3 gün süren kar yağışlarının ardından şehir genelinde kar kalınlığının 1-15 santimetre arasında değiştiğini duyurdu. Sibirya kökenli soğuk hava dalgası sürerken önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkların 5-7 derece seviyelerine çıkması bekleniyor.
İBB tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’da etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. Şehir merkezinde 1-3 santimetre, yüksek ve kuzey kesimlerde ise 5-15 santimetre arasında kar kalınlığı ölçüldü. Ancak, bugünden itibaren yağışın etkisini kaybetmesi ve sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 5-7 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul’da karla mücadele alarmı

İstanbul’da toplam 4 bin 140 kilometrelik yol ağı, farklı kurumlar tarafından kontrol ediliyor. Karla mücadelede 11 bin 916 personel ve 3 bin 375 araç görev alırken, yolların açık kalmasını sağlamak için 1621 ton tuz ve 35 ton solüsyon kullanıldı. Metro girişleri, meydanlar ve otobüs duraklarında da tuzlama çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

AKOM’dan hava durumu değerlendirmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yaptığı açıklamada, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisinin yavaş yavaş azaldığını ancak İstanbul ve çevresinde önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların 5-8 derece aralığında kış değerlerinde seyretmeye devam edeceğini belirtti.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İstanbul dahil birçok kente kar, sağanak ve fırtına alarmı
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