https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/istanbula-ne-kadar-kar-yagdi-ibb-acikladi-1093489188.html

İstanbul'a ne kadar kar yağdı? İBB açıkladı

İstanbul'a ne kadar kar yağdı? İBB açıkladı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 3 gün süren kar yağışlarının ardından şehir genelinde kar kalınlığının 1-15 santimetre arasında değiştiğini duyurdu... 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T12:52+0300

2025-02-08T12:52+0300

2025-02-08T12:52+0300

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

akom

istanbul

kar

kar yağışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/07/1093454569_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_87716da4167b2267a5e10f0671f0d4d6.jpg

İBB tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’da etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. Şehir merkezinde 1-3 santimetre, yüksek ve kuzey kesimlerde ise 5-15 santimetre arasında kar kalınlığı ölçüldü. Ancak, bugünden itibaren yağışın etkisini kaybetmesi ve sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 5-7 derece arasında seyretmesi bekleniyor.İstanbul’da karla mücadele alarmıİstanbul’da toplam 4 bin 140 kilometrelik yol ağı, farklı kurumlar tarafından kontrol ediliyor. Karla mücadelede 11 bin 916 personel ve 3 bin 375 araç görev alırken, yolların açık kalmasını sağlamak için 1621 ton tuz ve 35 ton solüsyon kullanıldı. Metro girişleri, meydanlar ve otobüs duraklarında da tuzlama çalışmaları hız kesmeden sürüyor.AKOM’dan hava durumu değerlendirmesiİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yaptığı açıklamada, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisinin yavaş yavaş azaldığını ancak İstanbul ve çevresinde önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların 5-8 derece aralığında kış değerlerinde seyretmeye devam edeceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/meteorolojiden-son-dakika-uyarisi-istanbul-dahil-bircok-kente-kar-saganak-ve-firtina-uyarisi-1093482084.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), akom, istanbul, kar, kar yağışı