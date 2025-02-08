https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/istanbula-ne-kadar-kar-yagdi-ibb-acikladi-1093489188.html
İstanbul'a ne kadar kar yağdı? İBB açıkladı
İstanbul'a ne kadar kar yağdı? İBB açıkladı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 3 gün süren kar yağışlarının ardından şehir genelinde kar kalınlığının 1-15 santimetre arasında değiştiğini duyurdu... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T12:52+0300
2025-02-08T12:52+0300
2025-02-08T12:52+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
akom
istanbul
kar
kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/07/1093454569_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_87716da4167b2267a5e10f0671f0d4d6.jpg
İBB tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’da etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. Şehir merkezinde 1-3 santimetre, yüksek ve kuzey kesimlerde ise 5-15 santimetre arasında kar kalınlığı ölçüldü. Ancak, bugünden itibaren yağışın etkisini kaybetmesi ve sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 5-7 derece arasında seyretmesi bekleniyor.İstanbul’da karla mücadele alarmıİstanbul’da toplam 4 bin 140 kilometrelik yol ağı, farklı kurumlar tarafından kontrol ediliyor. Karla mücadelede 11 bin 916 personel ve 3 bin 375 araç görev alırken, yolların açık kalmasını sağlamak için 1621 ton tuz ve 35 ton solüsyon kullanıldı. Metro girişleri, meydanlar ve otobüs duraklarında da tuzlama çalışmaları hız kesmeden sürüyor.AKOM’dan hava durumu değerlendirmesiİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yaptığı açıklamada, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisinin yavaş yavaş azaldığını ancak İstanbul ve çevresinde önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların 5-8 derece aralığında kış değerlerinde seyretmeye devam edeceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/meteorolojiden-son-dakika-uyarisi-istanbul-dahil-bircok-kente-kar-saganak-ve-firtina-uyarisi-1093482084.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/07/1093454569_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_765a1be3be68312f328f33f13a2a3097.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), akom, istanbul, kar, kar yağışı
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), akom, istanbul, kar, kar yağışı
İstanbul'a ne kadar kar yağdı? İBB açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 3 gün süren kar yağışlarının ardından şehir genelinde kar kalınlığının 1-15 santimetre arasında değiştiğini duyurdu. Sibirya kökenli soğuk hava dalgası sürerken önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkların 5-7 derece seviyelerine çıkması bekleniyor.
İBB tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’da etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. Şehir merkezinde 1-3 santimetre, yüksek ve kuzey kesimlerde ise 5-15 santimetre arasında kar kalınlığı ölçüldü. Ancak, bugünden itibaren yağışın etkisini kaybetmesi ve sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 5-7 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
İstanbul’da karla mücadele alarmı
İstanbul’da toplam 4 bin 140 kilometrelik yol ağı, farklı kurumlar tarafından kontrol ediliyor. Karla mücadelede 11 bin 916 personel ve 3 bin 375 araç görev alırken, yolların açık kalmasını sağlamak için 1621 ton tuz ve 35 ton solüsyon kullanıldı. Metro girişleri, meydanlar ve otobüs duraklarında da tuzlama çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
AKOM’dan hava durumu değerlendirmesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yaptığı açıklamada, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisinin yavaş yavaş azaldığını ancak İstanbul ve çevresinde önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların 5-8 derece aralığında kış değerlerinde seyretmeye devam edeceğini belirtti.