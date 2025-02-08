https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/mahkemeden-kanser-hastalarina-mujdeli-haber-geri-odemedeki-kesintileri-kaldirdi-1093496586.html

Mahkemeden kanser hastalarına müjdeli haber: Geri ödemedeki kesintileri kaldırdı

Mahkemeden kanser hastalarına müjdeli haber: Geri ödemedeki kesintileri kaldırdı

Sputnik Türkiye

Kanser hastalarının ilaç geri ödemelerinde kesinti yapılmasının haksız olduğuna hükmeden mahkeme, ara ödemelerin kesintisiz yapılmasına karar verdi. 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T18:18+0300

2025-02-08T18:18+0300

2025-02-08T18:18+0300

sağlik

kanser

kanser tedavisi

sgk

geri ödeme

ilaç geri ödemesi

mahkeme

emsal karar

kesinti

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Kanser hastalarının ilaçlarının geri ödemelerinde yaşanan kesinti sorunu mahkeme tarafından haksız bulundu. Mahkeme yapılan kesintinin 'sosyal devlet ilkesiyle' bağdaşmadığını belirterek, ara ödemelerin kesintisiz şekilde yapılması gerektiğine karar verdi. Bu karar kanser hastaları için emsal niteliği taşıyor. Geri ödemelerde kamu iskontası uygulanıyorEkolTV'nin haberine göre, 2020 yılında kanser teşhisi alan Zuhal Atlı'nın tedavisinde kullanacağı akıllı ilaç, SGK’nın geri ödeme listesinde yer almıyordu. Bunun üzerine dava açan Atlı, mahkemeyi kazandı. Ancak geri ödeme beklerken evine borç makbuzu geldi ve 16 bin TL ödeme yapması gerektiği söylendi.Benzer bir durum, rahim kanseri olan bir başka hasta için de yaşandı. 132 bin TL’lik ilacın bedelini geri almayı beklerken, SGK’nın yüzde 60 kesinti yaptığını fark etti. SGK, hukuk biriminin yayımladığı bir genelgeyi gerekçe göstererek, geri ödemeleri kamu iskontosu uygulanmış şekilde yapacağını belirtti.Mahkeme 'sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmaz' dedi ve kesintileri durdurma kararı verdiKesintinin haksız olduğu gerekçesiyle dava açan hasta, mahkemeden beklediği sonucu aldı. Hakim, SGK’nın genelgeyi gerekçe göstererek ödeme kesintisi yapmasını "sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmaz" buldu ve yapılan kesintilerin durdurulmasına karar verdi. Yargılama sonunda hasta, toplam 216 bin TL’yi yasal faizleriyle birlikte alacak.Kanser hastaları için 'emsal karar' olduBu karar, benzer durumda olan tüm kanser hastaları için emsal teşkil ediyor. SGK tarafından yapılan ara ödemeleri ve eczaneye ödenen ilaç bedellerini not etmek büyük önem taşıyor. Geri ödeme davası devam edenler ara dilekçeyle mahkemeye başvurarak kesinti uygulanmasının önüne geçebilirler. Yeni dava açacaklar mahkemeye başvurarak kesintisiz ödeme talep edebilirler.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/sgk-56-ilaci-daha-geri-odeme-listesine-aldi-1093196796.html

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kanser, kanser tedavisi, sgk, geri ödeme, ilaç geri ödemesi, mahkeme, emsal karar, kesinti