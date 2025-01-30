SGK, 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldı

Türkiye
SON DAKİKA | Pendik Marina'da yangın: Müdahale sürüyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fortune 500’de listesinde yer alan Pakun, konkordato ilan etti
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tolga Hüsmek: 'Otel, iş güvenliği uzmanıyla çalışmış olsaydı artı bir denetim mekanizması daha kurulmuş olacaktı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kartalkaya otel yangını neden bu kadar büyüdü?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
DeepSeek'in sihri teknolojik olarak nedir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Trump'ın 4 aşamalı Meksika planı ne?
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aile Destek Programı, otomatik olarak sonlandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Gözaltı ve tutuklama fırtınası
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/sgk-56-ilaci-daha-geri-odeme-listesine-aldi-1093196796.html
SGK, 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
SGK, 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 56 ilacı geri ödeme listesine aldıklarını söyledi. 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T11:46+0300
2025-01-30T11:46+0300
sağlik
sağlık
vedat ışıkhan
ilaç
ilaç
geri ödeme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/17/1066070969_0:47:698:440_1920x0_80_0_0_9422de13f40f1fda5e6fbf6a7da1aa29.jpg
56 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.56 ilaç geri ödeme listesine alındıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hangi ilaçların geri ödeme listesine alındığını açıkladı.Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 43’ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların arasında;3 adet kanser ilacı,3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı,3 adet organ naklinde kullanılan ilaç,2 adet kan ürünü,2 adet alerji aşısı,2 adet immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunmaktadır.İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/lenfoma-multipl-myelom-ve-meme-kanseri-tedavisinde-kullanilan-18-ilac-daha-geri-odeme-listesine-1089954356.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/17/1066070969_25:0:673:486_1920x0_80_0_0_774debb0de7b52e1a7c25e4e2da3c847.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sağlık, vedat ışıkhan, ilaç, ilaç, geri ödeme
sağlık, vedat ışıkhan, ilaç, ilaç, geri ödeme

SGK, 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldı

11:46 30.01.2025
© AAilaç, hap
ilaç, hap - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© AA
Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 56 ilacı geri ödeme listesine aldıklarını söyledi.
56 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.

56 ilaç geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hangi ilaçların geri ödeme listesine alındığını açıkladı.
Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 43’ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların arasında;
3 adet kanser ilacı,
3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı,
3 adet organ naklinde kullanılan ilaç,
2 adet kan ürünü,
2 adet alerji aşısı,
2 adet immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunmaktadır.
İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.
ilaç, hap - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
SAĞLIK
Lenfoma, multipl myelom ve meme kanseri tedavisinde kullanılan 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
2 Kasım 2024, 11:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала