SGK, 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
© AAilaç, hap
© AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 56 ilacı geri ödeme listesine aldıklarını söyledi.
56 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.
56 ilaç geri ödeme listesine alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hangi ilaçların geri ödeme listesine alındığını açıkladı.
Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 43’ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların arasında;
3 adet kanser ilacı,
3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı,
3 adet organ naklinde kullanılan ilaç,
2 adet kan ürünü,
2 adet alerji aşısı,
2 adet immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunmaktadır.
3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı,
3 adet organ naklinde kullanılan ilaç,
2 adet kan ürünü,
2 adet alerji aşısı,
2 adet immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunmaktadır.
İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.
Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 43’ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların arasında;— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) January 30, 2025
✅3 adet kanser ilacı,
✅3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı,
✅3 adet organ naklinde kullanılan ilaç,
✅2 adet kan ürünü,
✅2… pic.twitter.com/ec7o0dxUFv