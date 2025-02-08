https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/kirada-oturan-emekli-ev-sahibi-emlak-vergisinden-muaf-tutuldu-1093487777.html

Kirada oturan emekli ev sahibi, emlak vergisinden muaf tutuldu

Kirada oturan emekli ev sahibi, emlak vergisinden muaf tutuldu

Sputnik Türkiye

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK)’nin girişimiyle, kendi adına kayıtlı bir konutu bulunan ancak başka bir evde kiracı olarak yaşayan emekli öğretmen, emlak... 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T11:46+0300

2025-02-08T11:46+0300

2025-02-08T11:48+0300

ekonomi

emekli

emlak vergisi

kira

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Emekli maaşı dışında geliri bulunmayan öğretmen, belediyeye başvurarak emlak vergisinden muaf tutulmasını talep etti.Ancak talebi kabul edilmedi ve Temmuz 2024'te vergi borcu ödeme emri gönderildi. Yıllardır kirada yaşadığı evden alışkanlıkları nedeniyle ayrılamadığını belirten öğretmen, ekonomik durumu göz önüne alınarak muafiyet işlemlerinin uygulanması için KDK’ye başvurdu.KDK, ilgili belediye ile görüşerek başvurunun değerlendirilmesini sağladı. Yapılan incelemenin ardından belediye, başvurucunun emlak vergisinden muafiyet hakkının olduğunu kabul ederek gerekli işlemleri gerçekleştirdi.

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emekli, emlak vergisi, kira