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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/kirada-oturan-emekli-ev-sahibi-emlak-vergisinden-muaf-tutuldu-1093487777.html
Kirada oturan emekli ev sahibi, emlak vergisinden muaf tutuldu
Kirada oturan emekli ev sahibi, emlak vergisinden muaf tutuldu
Sputnik Türkiye
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK)’nin girişimiyle, kendi adına kayıtlı bir konutu bulunan ancak başka bir evde kiracı olarak yaşayan emekli öğretmen, emlak... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T11:46+0300
2025-02-08T11:48+0300
ekonomi
emekli
emlak vergisi
kira
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Emekli maaşı dışında geliri bulunmayan öğretmen, belediyeye başvurarak emlak vergisinden muaf tutulmasını talep etti.Ancak talebi kabul edilmedi ve Temmuz 2024'te vergi borcu ödeme emri gönderildi. Yıllardır kirada yaşadığı evden alışkanlıkları nedeniyle ayrılamadığını belirten öğretmen, ekonomik durumu göz önüne alınarak muafiyet işlemlerinin uygulanması için KDK’ye başvurdu.KDK, ilgili belediye ile görüşerek başvurunun değerlendirilmesini sağladı. Yapılan incelemenin ardından belediye, başvurucunun emlak vergisinden muafiyet hakkının olduğunu kabul ederek gerekli işlemleri gerçekleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/emekli-bayram-ikramiyesi-ne-kadar-olacak-uzmani-beklenen-yeni-tutari-duyurdu-1093482775.html
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emekli, emlak vergisi, kira

Kirada oturan emekli ev sahibi, emlak vergisinden muaf tutuldu

11:46 08.02.2025 (güncellendi: 11:48 08.02.2025)
© İHAEmlak vergisi
Emlak vergisi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© İHA
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK)’nin girişimiyle, kendi adına kayıtlı bir konutu bulunan ancak başka bir evde kiracı olarak yaşayan emekli öğretmen, emlak vergisinden muaf tutuldu.
Emekli maaşı dışında geliri bulunmayan öğretmen, belediyeye başvurarak emlak vergisinden muaf tutulmasını talep etti.
Ancak talebi kabul edilmedi ve Temmuz 2024'te vergi borcu ödeme emri gönderildi. Yıllardır kirada yaşadığı evden alışkanlıkları nedeniyle ayrılamadığını belirten öğretmen, ekonomik durumu göz önüne alınarak muafiyet işlemlerinin uygulanması için KDK’ye başvurdu.
KDK, ilgili belediye ile görüşerek başvurunun değerlendirilmesini sağladı. Yapılan incelemenin ardından belediye, başvurucunun emlak vergisinden muafiyet hakkının olduğunu kabul ederek gerekli işlemleri gerçekleştirdi.
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