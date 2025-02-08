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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/emekli-bayram-ikramiyesi-ne-kadar-olacak-uzmani-beklenen-yeni-tutari-duyurdu-1093482775.html
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Uzmanı beklenen yeni tutarı duyurdu
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Uzmanı beklenen yeni tutarı duyurdu
Sputnik Türkiye
2025 yılı itibarıyla 16.5 milyon emekliye yüzde 15.75 oranında maaş zammı yapılmasının ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Geçtiğimiz yıl 3 bin... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T07:54+0300
2025-02-08T07:56+0300
ekonomi
bayram ikramiyesi
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
emekli
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Emekliler için gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. 2025 yılı itibarıyla yapılan yüzde 15.75’lik maaş zammının ardından, emekliler için en merak edilen konu bayram ikramiyelerinin artırılıp artırılmayacağı oldu. Geçtiğimiz yıl 3 bin TL’ye yükseltilen ikramiyelerin bu yıl 4 bin 500 TL ila 5 bin TL seviyesine çıkabileceği konuşuluyor. İşte detaylar...Maaş zamlarının ardından Ramazan Bayramı (30 Mart) ve Kurban Bayramı (6 Haziran) öncesinde emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri de bayram ikramiyelerinin artırılıp artırılmayacağı oldu.2024 yılında 2 bin TL olan ikramiye, 3 bin TL’ye çıkarılmıştı. Şimdi ise yeni zam beklentisi gündemde.Yeni emekli i̇kramiyesi ne kadar olacak?Konuya ilişkin Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“2018 yılında başlayan emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi bu yıl da devam edecek. Şu an itibarıyla 3.000 TL olan bayram ikramiyesinin en az 4 bin 500 TL ila 5 bin TL seviyesine çıkmasını bekliyorum.”Bu tahmin, emekliler arasında büyük heyecan yarattı. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, hükümetin önümüzdeki haftalarda ikramiyelerle ilgili kararını duyurması bekleniyor.Bayram i̇kramiyeleri ne zaman ödenecek?Emeklilerin bir diğer merak ettiği konu ise bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri. Konuyla ilgili Muhammet Bayram, devletin ikramiyeleri zamanında ödemeye devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:“Devletimiz, depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ederken aynı zamanda bayram ikramiyelerini de ödeyecek. Bu nedenle Ramazan Bayramı itibarıyla emeklilere ve hak sahiplerine ödemelerin yapılacağını düşünüyorum.”Bu açıklamaya göre, mart ayının son haftasında emeklilerin hesaplarına bayram ikramiyelerinin yatırılması bekleniyor.Emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde hükümet yetkilileri tarafından yapılması bekleniyor.
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emekli bayram ikramiyesi 2025, bayram ikramiyesi ne kadar olacak, emekli ikramiyesi zamlandı mı, 2025 bayram ikramiyesi kaç tl, emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi, ramazan bayramı ikramiyesi 2025, kurban bayramı ikramiyesi 2025, emekliye ek ödeme var mı, emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri, ssk bağkur emekli ikramiyesi, en düşük emekli maaşı 2025, emekli ikramiyesi ödeme tarihi, 2025 emekli zam oranı, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, emeklilere yeni düzenleme, hükümetten emekliye zam müjdesi, emekliye ek zam var mı, emekliye bayram müjdesi, 3 bin tl ikramiye artacak mı, 5 bin tl emekli ikramiyesi gelecek mi, bayram ikramiyesi için son dakika açıklaması, emekliye yapılacak ödemeler, 2025 emekli maaşları, devlet emekliye ne kadar ödeme yapacak, emekliye çifte bayram müjdesi, emekli maaşları ve ikramiyeler, mart ayında emekliye ödeme var mı, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Uzmanı beklenen yeni tutarı duyurdu

07:54 08.02.2025 (güncellendi: 07:56 08.02.2025)
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2025 yılı itibarıyla 16.5 milyon emekliye yüzde 15.75 oranında maaş zammı yapılmasının ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Geçtiğimiz yıl 3 bin TL’ye yükseltilen ikramiyelerin bu yıl zamlanıp zamlanmayacağı merak ediliyor. Ekonomist Muhammet Bayram , emekliye bayram ikramiyesi zammı için rakam verdi.
Emekliler için gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. 2025 yılı itibarıyla yapılan yüzde 15.75’lik maaş zammının ardından, emekliler için en merak edilen konu bayram ikramiyelerinin artırılıp artırılmayacağı oldu. Geçtiğimiz yıl 3 bin TL’ye yükseltilen ikramiyelerin bu yıl 4 bin 500 TL ila 5 bin TL seviyesine çıkabileceği konuşuluyor. İşte detaylar...
Maaş zamlarının ardından Ramazan Bayramı (30 Mart) ve Kurban Bayramı (6 Haziran) öncesinde emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri de bayram ikramiyelerinin artırılıp artırılmayacağı oldu.
2024 yılında 2 bin TL olan ikramiye, 3 bin TL’ye çıkarılmıştı. Şimdi ise yeni zam beklentisi gündemde.

Yeni emekli i̇kramiyesi ne kadar olacak?

Konuya ilişkin Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“2018 yılında başlayan emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi bu yıl da devam edecek. Şu an itibarıyla 3.000 TL olan bayram ikramiyesinin en az 4 bin 500 TL ila 5 bin TL seviyesine çıkmasını bekliyorum.”
Bu tahmin, emekliler arasında büyük heyecan yarattı. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, hükümetin önümüzdeki haftalarda ikramiyelerle ilgili kararını duyurması bekleniyor.

Bayram i̇kramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emeklilerin bir diğer merak ettiği konu ise bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri. Konuyla ilgili Muhammet Bayram, devletin ikramiyeleri zamanında ödemeye devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Devletimiz, depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ederken aynı zamanda bayram ikramiyelerini de ödeyecek. Bu nedenle Ramazan Bayramı itibarıyla emeklilere ve hak sahiplerine ödemelerin yapılacağını düşünüyorum.”
Bu açıklamaya göre, mart ayının son haftasında emeklilerin hesaplarına bayram ikramiyelerinin yatırılması bekleniyor.
Emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde hükümet yetkilileri tarafından yapılması bekleniyor.
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