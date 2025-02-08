https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/karsta-cildir-golu-buz-senligi-duzenlendi-dunyanin-en-ozel-ve-en-guzel-yeri-1093498468.html

Kars'ta Çıldır Gölü Buz Şenliği düzenlendi: 'Dünyanın en özel ve en güzel yeri'

Kars'ta Çıldır Gölü Buz Şenliği düzenlendi: 'Dünyanın en özel ve en güzel yeri'

Sputnik Türkiye

Kars'ta Çıldır Gölü'nün daha fazla tanıtılması amacıyla 'Çıldır Gölü Buz Şenliği' etkinliği düzenlendi. 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T19:34+0300

2025-02-08T19:34+0300

2025-02-08T19:34+0300

yaşam

çıldır gölü

arpaçay

kafkas

umke

kars valiliği

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Kars Valiliği tarafından Arpaçay ilçesi Taşbaşı köyü mevkiinde bu yıl ilk defa buzla kaplı gölün üzerinde düzenlenen etkinlikte, Kafkas ve halk oyunları ekibi gösteri sundu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları da curling ve sürat pateninde hünerlerini sergiledi.Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızakların da yarıştığı etkinlikte AFAD, JAK ve UMKE ekipleri buzda arama kurtarma çalışması yaptı. Etkinlik aşık atışmaları, kızak yarışları, halk müziği gösterisi ve halayların ardından sona erdi.Kars Valisi Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, kentin turizm destiyonasyonu açısından önemli bir yere geldiğini belirterek, "Buzlar diyarı Çıldır Gölü'müz, Arpaçay'ımız doğa harikası. Dünyanın en özel ve en güzel yeridir. Gazi Kars'ımız artık Türkiye'de ve dünyada turizm destinasyon noktalarından biri oldu, markalaşma değerimiz her geçen gün artıyor" dedi.Kars'ın tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin ziyaretçilerle buluştuğunu ifade eden Polat şu cümleleri kaydetti:Polat, Çıldır Gölü'nün daha fazla tanıtılması gerektiğine dikkati çekerek, "Şenliğimizde kızımız paten gösterisi yaptı. Buranın marka değeri kızaklarımız atlı kızak gösterileri yaptı. UMKE, AFAD ve jandarmanın tatbikat gösterisi vardı. Halk ozanlarımız ozan kültürünü yansıttı. Kafkas müziğimiz, dansımız, yerel müziklerimizle Kars'ın kültür varlığını, hazinesini gelen insanımıza hatırlatıyoruz. İnşallah Çıldır Gölü'nü dünyada bir marka haline getirmemiz lazım. Burası dünyanın en özel ve güzel yerlerinden birisi, bu özelliği, güzelliği daha iyi tanımak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

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