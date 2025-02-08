https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/karsta-cildir-golu-buz-senligi-duzenlendi-dunyanin-en-ozel-ve-en-guzel-yeri-1093498468.html
Kars'ta Çıldır Gölü Buz Şenliği düzenlendi: 'Dünyanın en özel ve en güzel yeri'
Kars'ta Çıldır Gölü Buz Şenliği düzenlendi: 'Dünyanın en özel ve en güzel yeri'
Sputnik Türkiye
Kars'ta Çıldır Gölü'nün daha fazla tanıtılması amacıyla 'Çıldır Gölü Buz Şenliği' etkinliği düzenlendi. 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T19:34+0300
2025-02-08T19:34+0300
2025-02-08T19:34+0300
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Kars Valiliği tarafından Arpaçay ilçesi Taşbaşı köyü mevkiinde bu yıl ilk defa buzla kaplı gölün üzerinde düzenlenen etkinlikte, Kafkas ve halk oyunları ekibi gösteri sundu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları da curling ve sürat pateninde hünerlerini sergiledi.Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızakların da yarıştığı etkinlikte AFAD, JAK ve UMKE ekipleri buzda arama kurtarma çalışması yaptı. Etkinlik aşık atışmaları, kızak yarışları, halk müziği gösterisi ve halayların ardından sona erdi.Kars Valisi Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, kentin turizm destiyonasyonu açısından önemli bir yere geldiğini belirterek, "Buzlar diyarı Çıldır Gölü'müz, Arpaçay'ımız doğa harikası. Dünyanın en özel ve en güzel yeridir. Gazi Kars'ımız artık Türkiye'de ve dünyada turizm destinasyon noktalarından biri oldu, markalaşma değerimiz her geçen gün artıyor" dedi.Kars'ın tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin ziyaretçilerle buluştuğunu ifade eden Polat şu cümleleri kaydetti:Polat, Çıldır Gölü'nün daha fazla tanıtılması gerektiğine dikkati çekerek, "Şenliğimizde kızımız paten gösterisi yaptı. Buranın marka değeri kızaklarımız atlı kızak gösterileri yaptı. UMKE, AFAD ve jandarmanın tatbikat gösterisi vardı. Halk ozanlarımız ozan kültürünü yansıttı. Kafkas müziğimiz, dansımız, yerel müziklerimizle Kars'ın kültür varlığını, hazinesini gelen insanımıza hatırlatıyoruz. İnşallah Çıldır Gölü'nü dünyada bir marka haline getirmemiz lazım. Burası dünyanın en özel ve güzel yerlerinden birisi, bu özelliği, güzelliği daha iyi tanımak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/uzayda-tez-savunmasi-rus-kozmonot-vagner-yuksek-lisans-tezini-uluslararasi-uzay-istasyonundasavundu-1093496740.html
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çıldır gölü, arpaçay, kafkas, umke, kars valiliği
çıldır gölü, arpaçay, kafkas, umke, kars valiliği
Kars'ta Çıldır Gölü Buz Şenliği düzenlendi: 'Dünyanın en özel ve en güzel yeri'
Kars'ta Çıldır Gölü'nün daha fazla tanıtılması amacıyla 'Çıldır Gölü Buz Şenliği' etkinliği düzenlendi.
Kars Valiliği tarafından Arpaçay ilçesi Taşbaşı köyü mevkiinde bu yıl ilk defa buzla kaplı gölün üzerinde düzenlenen etkinlikte, Kafkas ve halk oyunları ekibi gösteri sundu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları da curling ve sürat pateninde hünerlerini sergiledi.
Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızakların da yarıştığı etkinlikte AFAD, JAK ve UMKE ekipleri buzda arama kurtarma çalışması yaptı. Etkinlik aşık atışmaları, kızak yarışları, halk müziği gösterisi ve halayların ardından sona erdi.
Kars Valisi Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, kentin turizm destiyonasyonu açısından önemli bir yere geldiğini belirterek, "Buzlar diyarı Çıldır Gölü'müz, Arpaçay'ımız doğa harikası. Dünyanın en özel ve en güzel yeridir. Gazi Kars'ımız artık Türkiye'de ve dünyada turizm destinasyon noktalarından biri oldu, markalaşma değerimiz her geçen gün artıyor" dedi.
Kars'ın tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin ziyaretçilerle buluştuğunu ifade eden Polat şu cümleleri kaydetti:
Çıldır Gölü'müzün şu an minimum 40 santimetrenin üzerinde buzu var. Gölümüzün tanıtımına katkı sağlamak amacıyla belediyemiz, kaymakamlığımız ve diğer paydaşlarımızla Çıldır Gölü Buz Şenliği'nin bu sene birincisini yapıyoruz. İnsanımızın şenliklere, festivallere ilgisini gördük. Bu bize şunu anlattı, seneye daha iyisini, daha iyi mekanlarda çok daha iyisini yapacağımızı buradan belirtmek istiyorum. İnşallah seneye kadar Kütük Evi'miz de biter. Kütük Evin önünde daha geniş kapsamlı, daha ulusal, belki uluslararası misafirleri de ağırlayabileceğimiz bir şenliğin, festivalin ilk adımını atmış olduk.
Polat, Çıldır Gölü'nün daha fazla tanıtılması gerektiğine dikkati çekerek, "Şenliğimizde kızımız paten gösterisi yaptı. Buranın marka değeri kızaklarımız atlı kızak gösterileri yaptı. UMKE, AFAD ve jandarmanın tatbikat gösterisi vardı. Halk ozanlarımız ozan kültürünü yansıttı. Kafkas müziğimiz, dansımız, yerel müziklerimizle Kars'ın kültür varlığını, hazinesini gelen insanımıza hatırlatıyoruz. İnşallah Çıldır Gölü'nü dünyada bir marka haline getirmemiz lazım. Burası dünyanın en özel ve güzel yerlerinden birisi, bu özelliği, güzelliği daha iyi tanımak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.