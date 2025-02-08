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Kapalıçarşı'daki 'kara para' soruşturmasında 10 kişi tutuklandı: Başkan Yardımcısı ev hapsi aldı
Kapalıçarşı'daki 'kara para' soruşturmasında 10 kişi tutuklandı: Başkan Yardımcısı ev hapsi aldı
Sputnik Türkiye
Kapalıçarşı'da kara para aklanmasıyla ilgili sürdürülen soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı için... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T14:06+0300
2025-02-08T14:06+0300
türkiye
kapalıçarşı
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
kara para
kara para aklama
soruşturma
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İstanbul Kapalıçarşı'da kara para aklanmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 37 şüpheliden 10'u tutuklandı. Şüphelilerin 9 milyar TL parayı aklayarak dolaşıma soktukları iddia edilirken gözaltına alınan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı için 'ev hapsi' ve 'yurt dışı çıkış' yasağı kararı alındı.İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirlemişti.9 milyar liralık kara para dolaşıma sokuldu iddiası Bu sayede "kara para" aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiğini ortaya çıkaran polis, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 12 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö'nün de aralarında olduğu 37 şüpheliyi gözaltına almıştı.Soruşturma kapsamında 3 zanlı daha yakalanmıştı. Gözaltına alınan 40 şüphelinin ifadelerinin tamamlanmasının ardından savcılık, 20 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmesini, 20 şüpheliye yönelik ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istemişti.10 kişi tutuklandıSavcılık tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 40 şüpheliden 10'u, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı. Diğer 30 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. hakkında da 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/kapalicarsida-kara-para-aklama-operasyonu-9-milyar-tlyi-dolasima-soktular-1093338298.html
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kapalıçarşı, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, kara para, kara para aklama, soruşturma
kapalıçarşı, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, kara para, kara para aklama, soruşturma

Kapalıçarşı'daki 'kara para' soruşturmasında 10 kişi tutuklandı: Başkan Yardımcısı ev hapsi aldı

14:06 08.02.2025
© AAKapalıçarşı'ya 3 günde 112 bin ziyaretçi
Kapalıçarşı'ya 3 günde 112 bin ziyaretçi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© AA
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Kapalıçarşı'da kara para aklanmasıyla ilgili sürdürülen soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı için 'ev hapsi' ve 'yurt dışı çıkış' yasağı kararı alındı.
İstanbul Kapalıçarşı'da kara para aklanmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 37 şüpheliden 10'u tutuklandı. Şüphelilerin 9 milyar TL parayı aklayarak dolaşıma soktukları iddia edilirken gözaltına alınan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı için 'ev hapsi' ve 'yurt dışı çıkış' yasağı kararı alındı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirlemişti.

9 milyar liralık kara para dolaşıma sokuldu iddiası

Bu sayede "kara para" aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiğini ortaya çıkaran polis, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 12 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö'nün de aralarında olduğu 37 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Soruşturma kapsamında 3 zanlı daha yakalanmıştı. Gözaltına alınan 40 şüphelinin ifadelerinin tamamlanmasının ardından savcılık, 20 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmesini, 20 şüpheliye yönelik ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istemişti.

10 kişi tutuklandı

Savcılık tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 40 şüpheliden 10'u, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı. Diğer 30 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. hakkında da 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.
Kapalıçarşı'ya 3 günde 112 bin ziyaretçi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
TÜRKİYE
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu: 9 milyar TL'yi dolaşıma soktular
4 Şubat, 12:11
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