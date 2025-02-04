https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/kapalicarsida-kara-para-aklama-operasyonu-9-milyar-tlyi-dolasima-soktular-1093338298.html

Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu: 9 milyar TL'yi dolaşıma soktular

Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu: 9 milyar TL'yi dolaşıma soktular

Sputnik Türkiye

İstanbul'da kara para akladıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyonda 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kara parayı Kapalıçarşı'da aklamaya... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T12:11+0300

2025-02-04T12:11+0300

2025-02-04T12:11+0300

türkiye

kapalıçarşı

istanbul emniyet müdürlüğü

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

istanbul

kara para aklama

kara para

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104219/42/1042194250_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_8699c797d20ddc383ff24d849e75409c.jpg

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen 'kara para' ve dolandırıcılık operasyonunda 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kara parayı aklamak için Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında 93 paravan şirket kurdukları belirlendi. Bu sayede 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma sokulduğu belirlenirken gözaltına alınan isimler arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de bulunduğu ortaya çıktı. 93 paravan şirket aracılığıyla parayı 'akladılar'İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirledi. Bu sayede "kara para" aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiğini ortaya çıkaran polis, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de aralarında olduğu 37 şüpheli operasyonda gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/kripto-piyasasinda-deprem--kara-pazartesi-yasandi-birikimler-buhar-oldu-dusus-surecek-mi-yukselis-1093327274.html

türkiye

kapalıçarşı

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kapalıçarşı, istanbul emniyet müdürlüğü, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, istanbul, kara para aklama, kara para