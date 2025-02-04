https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/kapalicarsida-kara-para-aklama-operasyonu-9-milyar-tlyi-dolasima-soktular-1093338298.html
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu: 9 milyar TL'yi dolaşıma soktular
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu: 9 milyar TL'yi dolaşıma soktular
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kara para akladıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyonda 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kara parayı Kapalıçarşı'da aklamaya... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T12:11+0300
2025-02-04T12:11+0300
2025-02-04T12:11+0300
türkiye
kapalıçarşı
istanbul emniyet müdürlüğü
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
istanbul
kara para aklama
kara para
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İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen 'kara para' ve dolandırıcılık operasyonunda 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kara parayı aklamak için Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında 93 paravan şirket kurdukları belirlendi. Bu sayede 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma sokulduğu belirlenirken gözaltına alınan isimler arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de bulunduğu ortaya çıktı. 93 paravan şirket aracılığıyla parayı 'akladılar'İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirledi. Bu sayede "kara para" aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiğini ortaya çıkaran polis, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de aralarında olduğu 37 şüpheli operasyonda gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/kripto-piyasasinda-deprem--kara-pazartesi-yasandi-birikimler-buhar-oldu-dusus-surecek-mi-yukselis-1093327274.html
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kapalıçarşı, istanbul emniyet müdürlüğü, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, istanbul, kara para aklama, kara para
kapalıçarşı, istanbul emniyet müdürlüğü, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, istanbul, kara para aklama, kara para
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu: 9 milyar TL'yi dolaşıma soktular
İstanbul'da kara para akladıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyonda 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kara parayı Kapalıçarşı'da aklamaya çalıştıkları belirtilirken gözaltına alınan arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da var.
İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen 'kara para' ve dolandırıcılık operasyonunda 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kara parayı aklamak için Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında 93 paravan şirket kurdukları belirlendi. Bu sayede 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma sokulduğu belirlenirken gözaltına alınan isimler arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de bulunduğu ortaya çıktı.
93 paravan şirket aracılığıyla parayı 'akladılar'
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirledi. Bu sayede "kara para" aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiğini ortaya çıkaran polis, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de aralarında olduğu 37 şüpheli operasyonda gözaltına alındı.