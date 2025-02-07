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Ev sahibinin evden çıkarmak istediği kiracı evi yaktı iddiası
Ev sahibinin evden çıkarmak istediği kiracı evi yaktı iddiası
Sputnik Türkiye
Ev sahibinin çıkarmak istediği kiracı, evi yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı. 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T13:01+0300
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türkiye
ev sahibi
kiracı
yangın
samsun
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Samsun'da 'evden çıkmasını' isteyen ev sahibine kızan kiracı evde yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı. Samsun'un Kavak ilçesinde iddiaya göre, Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan U.K, evden çıkmasını isteyen ev sahibi N.D. ile tartıştı. Tartışmanın ardından kiracı U.K, evde yangın çıkardı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.Ev sahibinin şikayeti üzerine kiracısı U.K. gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/yargitaydan-iban-ile-kira-odeyenleri-ilgilendiren-emsal-karar-o-farka-dikkat-etmeyen-kiraci-tahliye-1093376475.html
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ev sahibi , kiracı, yangın, samsun
ev sahibi , kiracı, yangın, samsun

Ev sahibinin evden çıkarmak istediği kiracı evi yaktı iddiası

13:01 07.02.2025
© İHA / BEGÜM AKSOY - FIRAT DEMİR-AW297158Antalya'da sitede yangın
Antalya'da sitede yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© İHA / BEGÜM AKSOY - FIRAT DEMİR-AW297158
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Ev sahibinin çıkarmak istediği kiracı, evi yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Samsun'da 'evden çıkmasını' isteyen ev sahibine kızan kiracı evde yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Samsun'un Kavak ilçesinde iddiaya göre, Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan U.K, evden çıkmasını isteyen ev sahibi N.D. ile tartıştı. Tartışmanın ardından kiracı U.K, evde yangın çıkardı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Ev sahibinin şikayeti üzerine kiracısı U.K. gözaltına alındı.
Kiracı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
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