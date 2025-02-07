https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/ev-sahibinin-evden-cikarmak-istedigi-kiraci-evi-yakti-iddiasi-1093462216.html

Ev sahibinin evden çıkarmak istediği kiracı evi yaktı iddiası

Ev sahibinin evden çıkarmak istediği kiracı evi yaktı iddiası

Sputnik Türkiye

Ev sahibinin çıkarmak istediği kiracı, evi yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı. 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T13:01+0300

2025-02-07T13:01+0300

2025-02-07T13:01+0300

türkiye

ev sahibi

kiracı

yangın

samsun

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Samsun'da 'evden çıkmasını' isteyen ev sahibine kızan kiracı evde yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı. Samsun'un Kavak ilçesinde iddiaya göre, Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan U.K, evden çıkmasını isteyen ev sahibi N.D. ile tartıştı. Tartışmanın ardından kiracı U.K, evde yangın çıkardı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.Ev sahibinin şikayeti üzerine kiracısı U.K. gözaltına alındı.

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türkiye

samsun

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ev sahibi , kiracı, yangın, samsun