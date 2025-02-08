https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-bilirkisi-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-1093491367.html

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bilirkişi hakkında suç duyurusunda bulundu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bilirkişi hakkında suç duyurusunda bulundu

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında soruşturma açılmasına neden olan bilirkişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T14:13+0300

2025-02-08T14:13+0300

2025-02-08T14:13+0300

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

chp

soruşturma

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında soruşturma açılmasına neden olan bilirkişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ne olmuştu?İmamoğlu, 27 Ocak'da düzenlediği basın toplantısında kendisine ve CHP'li belediyelere yönelik soruşturmada sürekli aynı bilirkişinin görevlendirildiğini belirtmiş ve bilirkişinin adını paylaşmıştı. Bu açıklamaların ardından İmamoğlu hakkında "bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişinin hedef gösterilerek yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İmamoğlu, soruşturma kapsamında ifade vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/ibb-baskani-imamoglu-hakkinda-7-yil-4-ay-hapis-cezasi-istemiyle-iddianame-duzenlendi-1093392777.html

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Sputnik Türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, chp, soruşturma