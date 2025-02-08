https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-bilirkisi-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-1093491367.html
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bilirkişi hakkında suç duyurusunda bulundu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bilirkişi hakkında suç duyurusunda bulundu
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında soruşturma açılmasına neden olan bilirkişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T14:13+0300
2025-02-08T14:13+0300
2025-02-08T14:13+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
chp
soruşturma
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında soruşturma açılmasına neden olan bilirkişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ne olmuştu?İmamoğlu, 27 Ocak'da düzenlediği basın toplantısında kendisine ve CHP'li belediyelere yönelik soruşturmada sürekli aynı bilirkişinin görevlendirildiğini belirtmiş ve bilirkişinin adını paylaşmıştı. Bu açıklamaların ardından İmamoğlu hakkında "bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişinin hedef gösterilerek yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İmamoğlu, soruşturma kapsamında ifade vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/ibb-baskani-imamoglu-hakkinda-7-yil-4-ay-hapis-cezasi-istemiyle-iddianame-duzenlendi-1093392777.html
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, chp, soruşturma
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, chp, soruşturma
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bilirkişi hakkında suç duyurusunda bulundu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında soruşturma açılmasına neden olan bilirkişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında soruşturma açılmasına neden olan bilirkişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
İmamoğlu, 27 Ocak'da düzenlediği basın toplantısında kendisine ve CHP'li belediyelere yönelik soruşturmada sürekli aynı bilirkişinin görevlendirildiğini belirtmiş ve bilirkişinin adını paylaşmıştı. Bu açıklamaların ardından İmamoğlu hakkında "bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişinin hedef gösterilerek yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İmamoğlu, soruşturma kapsamında ifade vermişti.