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Kafelerde ‘masa ücreti’ uygulaması: ‘Özellikle öğrencileri zorlayacak’
Kafelerde ‘masa ücreti’ uygulaması: ‘Özellikle öğrencileri zorlayacak’
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında, bazı kafe ve restoranlarda masa ücreti talep edilmesini değerlendirdi. Elmen... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T15:05+0300
2025-02-07T15:05+0300
2025-02-07T17:35+0300
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Kafelerde ‘masa ücreti’ uygulaması: ‘Özellikle öğrencileri zorlayacak’
Sputnik Türkiye
Kafelerde ‘masa ücreti’ uygulaması: ‘Özellikle öğrencileri zorlayacak’
İstanbul'un bazı semtleri ile üniversite şehirlerinde faaliyette bulunan bazı kafeler, müşterilerin uzun süre sipariş vermemesi durumunda, oturdukları süreye göre ekstra masa ücreti talep etmeye başladı. Ancak bu uygulama, birçok vatandaş için ciddi bir ekonomik yük anlamına geliyor.Konuya Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında değinen SGK Uzmanı Melis Elmen, söz konusu uygulamanın daha çok öğrenciler için zorlayıcı olacağını söyledi.Elmen, şöyle konuştu:
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masa ücreti, masa ücreti yasal mı, masa ücreti nedir, masa ücretine ne denir, kafelerde masa ücreti, melis elmen, sgk uzmanı melis elmen
masa ücreti, masa ücreti yasal mı, masa ücreti nedir, masa ücretine ne denir, kafelerde masa ücreti, melis elmen, sgk uzmanı melis elmen
Kafelerde ‘masa ücreti’ uygulaması: ‘Özellikle öğrencileri zorlayacak’
15:05 07.02.2025 (güncellendi: 17:35 07.02.2025)
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında, bazı kafe ve restoranlarda masa ücreti talep edilmesini değerlendirdi. Elmen, “Özellikle öğrenciler için çok zorlayıcı bir durum olacak. Bu öğrenciler tiyatroya, sinemaya gidemiyor” ifadelerini kullandı.
İstanbul'un bazı semtleri ile üniversite şehirlerinde faaliyette bulunan bazı kafeler, müşterilerin uzun süre sipariş vermemesi durumunda, oturdukları süreye göre ekstra masa ücreti talep etmeye başladı. Ancak bu uygulama, birçok vatandaş için ciddi bir ekonomik yük anlamına geliyor.
Konuya Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında değinen SGK Uzmanı Melis Elmen, söz konusu uygulamanın daha çok öğrenciler için zorlayıcı olacağını söyledi.
“Masada oturduğunuz süreye göre taksimetre açacaklar. Bir tabak yemeğinizi yavaş yiyorsanız bile örneğin ‘O masanın oturma sınırı var’ diyecek. Ya bir yiyecek söylemenizi isteyecek ya da ekstra ücret alacak. Birçok restoranda başlamış durumda. Özellikle öğrenciler için çok zor bir durum olacak. Çocuklar bir tane kahve alıp arkadaşlarıyla sosyalleşiyorlar. Bu öğrenciler tiyatroya, sinemaya gidemiyor. Beş altı kişi toplanıp bir yerlerde bir kahve alıp oturarak sosyalleşiyorlar. Onlar için ekstra bir zorluk yaşanacak. Restoranlar ise maliyetleri öne sürüyor. Bu sektörde iş yapmaya başlarken maliyetlerin yükselebilmesini zaten öngörüyorsun. Çok uygulanabilir bir sistem olduğunu düşünmüyorum.”