Kafelerde ‘masa ücreti’ uygulaması: ‘Özellikle öğrencileri zorlayacak’

“Masada oturduğunuz süreye göre taksimetre açacaklar. Bir tabak yemeğinizi yavaş yiyorsanız bile örneğin ‘O masanın oturma sınırı var’ diyecek. Ya bir yiyecek söylemenizi isteyecek ya da ekstra ücret alacak. Birçok restoranda başlamış durumda. Özellikle öğrenciler için çok zor bir durum olacak. Çocuklar bir tane kahve alıp arkadaşlarıyla sosyalleşiyorlar. Bu öğrenciler tiyatroya, sinemaya gidemiyor. Beş altı kişi toplanıp bir yerlerde bir kahve alıp oturarak sosyalleşiyorlar. Onlar için ekstra bir zorluk yaşanacak. Restoranlar ise maliyetleri öne sürüyor. Bu sektörde iş yapmaya başlarken maliyetlerin yükselebilmesini zaten öngörüyorsun. Çok uygulanabilir bir sistem olduğunu düşünmüyorum.”