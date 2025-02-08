https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/hamas-ve-israil-arasinda-5-tur-rehine-takasi-gerceklesiyor-3-israilliye-karsilik-183-filistinli-1093486483.html

Hamas ve İsrail arasında 5. tur rehine takası gerçekleşiyor: 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest bırakılacak

Hamas ve İsrail arasında 5. tur rehine takası gerçekleşiyor: 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest bırakılacak

Sputnik Türkiye

Hamas, 3 İsrailli rehine serbest bırakılacağını duyurdu, karşılığında 183 Filistinli mahkum İsrail hapishanelerinden salıverilecek. 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T11:14+0300

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israil- filistin çatışması

ortadoğu

israil

gazze

hamas

esir takası

rehine

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Hamas ile İsrail arasında devam eden rehine takası sürecinin beşinci turu bugün gerçekleşiyor. Hamas, 3 İsrailli esirin serbest bırakılacağını duyurdu. Serbest bırakılacak İsrailliler arasında Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami yer alıyor. Takasın karşılığında, İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli serbest bırakılacak.Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail tarafı arabuluculara teslim edilen listenin kabul edilebilir olduğunu açıkladı. İsrail basınında, Hamas'ın rehinelerin isimlerini, İsrail'in Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşmasının yükümlülüklerine aykırı hareket ettiği için teslim etmeyi geciktirdiği iddia edilmişti.Gazze'deki 3 İsrailli erkeğin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinlinin serbest bırakılması bekleniyor.Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve rehine takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/israil-ve-hamas-arasinda-esir-ttkasinda-4-tur-gerceklesiyor-3-israilleye-karsilik-183-filistinli-1093257584.html

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ortadoğu, israil, gazze, hamas, esir takası, rehine