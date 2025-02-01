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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/israil-ve-hamas-arasinda-esir-ttkasinda-4-tur-gerceklesiyor-3-israilleye-karsilik-183-filistinli-1093257584.html
İsrail ve Hamas Arasında esir takasında 4. tur gerçekleşiyor: 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest kalacak
İsrail ve Hamas Arasında esir takasında 4. tur gerçekleşiyor: 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest kalacak
Sputnik Türkiye
İsrail ile Hamas arasında devam eden esir takasının dördüncü turu bugün gerçekleşecek. Hamas, 3 İsrailli rehineyi serbest bırakırken, karşılığında İsrail... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T09:41+0300
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israil- filistin çatışması
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Hamas, ateşkes ve esir takası anlaşmasının 4. turu kapsamında serbest bırakılacak 183 Filistinlinin isim listesini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, bu kişilerin 7’si Filistin dışına gönderilecek.Öte yandan, Hamas’ın serbest bırakacağı 3 İsrailli rehinenin bilgileri İsrail’e iletildi. Rehinelerden birinin ABD vatandaşı olduğu bildirildi.İsrail, serbest bırakacağı mahkum sayısını i̇kiye katladıBaşlangıçta, 3 İsrailli rehineye karşılık 90 Filistinlinin serbest bırakılması planlanıyordu. Ancak İsrail, bırakacağı mahkum sayısını iki katına çıkararak 183’e yükseltti.Anlaşmaya göre her bir İsrailli sivil rehineye karşılık 30 Filistinli mahkum, her bir İsrail askeri rehineye karşılık ise 50 Filistinli serbest bırakılıyor.Önceki turlarda 400 filistinli ve 15 rehine serbest kaldıİsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası sürecinde, ilk 3 turda toplam 400 Filistinli mahkum özgürlüğüne kavuştu. Hamas’ın elinde bulunan 10 İsrailli ve 5 Taylandlı rehine de daha önce serbest bırakılmıştı.Önümüzdeki süreçte, 3 aşamalı ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde toplamda 33 İsrailli esir ve 1.900’den fazla Filistinli mahkumun serbest bırakılması öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/ust-duzey-gorevden-alma-ve-atama-kararlari-resmi-gazetede-yayimlandi-kultur-ve-turizm-bakanliginda-1093257214.html
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ortadoğu, israil, filistin, hamas, takas, esir, esir takası, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
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İsrail ve Hamas Arasında esir takasında 4. tur gerçekleşiyor: 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest kalacak

09:41 01.02.2025 (güncellendi: 09:42 01.02.2025)
© Dawoud Abo AlkasHamas
Hamas - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
© Dawoud Abo Alkas
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İsrail ile Hamas arasında devam eden esir takasının dördüncü turu bugün gerçekleşecek. Hamas, 3 İsrailli rehineyi serbest bırakırken, karşılığında İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli mahkumun özgürlüğüne kavuşacağını duyurdu. Hamas, serbest bırakılacak Filistinlilerin isim listesini de yayımladı.
Hamas, ateşkes ve esir takası anlaşmasının 4. turu kapsamında serbest bırakılacak 183 Filistinlinin isim listesini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, bu kişilerin 7’si Filistin dışına gönderilecek.
Öte yandan, Hamas’ın serbest bırakacağı 3 İsrailli rehinenin bilgileri İsrail’e iletildi. Rehinelerden birinin ABD vatandaşı olduğu bildirildi.

İsrail, serbest bırakacağı mahkum sayısını i̇kiye katladı

Başlangıçta, 3 İsrailli rehineye karşılık 90 Filistinlinin serbest bırakılması planlanıyordu. Ancak İsrail, bırakacağı mahkum sayısını iki katına çıkararak 183’e yükseltti.
Anlaşmaya göre her bir İsrailli sivil rehineye karşılık 30 Filistinli mahkum, her bir İsrail askeri rehineye karşılık ise 50 Filistinli serbest bırakılıyor.

Önceki turlarda 400 filistinli ve 15 rehine serbest kaldı

İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası sürecinde, ilk 3 turda toplam 400 Filistinli mahkum özgürlüğüne kavuştu. Hamas’ın elinde bulunan 10 İsrailli ve 5 Taylandlı rehine de daha önce serbest bırakılmıştı.
Önümüzdeki süreçte, 3 aşamalı ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde toplamda 33 İsrailli esir ve 1.900’den fazla Filistinli mahkumun serbest bırakılması öngörülüyor.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
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