https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/fransadaki-ilk-ve-tek-ataturk-bustu-calindi-1093495499.html
Fransa'daki ilk ve tek Atatürk büstü çalındı
Fransa'daki ilk ve tek Atatürk büstü çalındı
Sputnik Türkiye
Fransa'da 3.5 ay önce açılışı gerçekleştirilen ülkenin ilk ve tek Atatürk büstü çalındı. 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T17:16+0300
2025-02-08T17:16+0300
2025-02-08T17:16+0300
yaşam
fransa
paris
atatürk büstü
paris trabzonlular derneği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/08/1093495344_0:235:1243:934_1920x0_80_0_0_33d24d601e1588850bde8623c4e3bc76.jpg
Paris yakınlarındaki Paris Trabzonlular Derneği'nde bulunan Atatürk büstü 1 Şubat gecesi çalındı. Ülkenin ilk ve tek Atatürk büstünün kimler tarafından çalındığı henüz bilinmiyor. Dernek Başkanı Bülent Cumur büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını belirtirken, "Bu hain bir saldırıdır. Kime mal edeceğimizi bilemiyoruz. Polis halen soruşturmaya devam ediyor. Duvarda "Apo Gençlik" diye bir yazı yazıyorlar." dedi. 1 Şubat gecesi çalındıFransa'nın ilk ve tek Atatürk büstü, açılışından sadece 3,5 ay boyunca çalındı. Başkent Paris yakınlarındaki Epinay-sur-Seine banliyösünde, Paris Trabzonlular Derneği'nde bulunan Atatürk büstü, 1 Şubat gecesi çalındı. Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur, yaşanan olayı şu ifadelerle anlattı:"Kamera görüntülerinden gördüğüm kadarıyla demir parmaklıklardan içeri atlıyorlar, 7 kişi bunlar. 2 kişi buraya, 2 kişi yazıya atlıyor. Hiçbir şeye zarar vermeden kazma ellerinde arkadan vidaları koparıyor, kırmadan dökmeden alıyorlar ve kaçıyorlar. Bu hain bir saldırıdır. Kime mal edeceğimizi bilemiyoruz. Polis halen soruşturmaya devam ediyor. Duvarda "Apo Gençlik" diye bir yazı yazıyorlar."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/izmirde-ataturk-bustlerine-saldiran-kisi-tutuklandi-1090320526.html
fransa
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/08/1093495344_0:119:1243:1051_1920x0_80_0_0_dfd3862a4f0c9e46cacbb1fa9c6301a1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fransa, paris, atatürk büstü, paris trabzonlular derneği
fransa, paris, atatürk büstü, paris trabzonlular derneği
Fransa'daki ilk ve tek Atatürk büstü çalındı
Fransa'da 3.5 ay önce açılışı gerçekleştirilen ülkenin ilk ve tek Atatürk büstü çalındı.
Paris yakınlarındaki Paris Trabzonlular Derneği'nde bulunan Atatürk büstü 1 Şubat gecesi çalındı. Ülkenin ilk ve tek Atatürk büstünün kimler tarafından çalındığı henüz bilinmiyor. Dernek Başkanı Bülent Cumur büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını belirtirken, "Bu hain bir saldırıdır. Kime mal edeceğimizi bilemiyoruz. Polis halen soruşturmaya devam ediyor. Duvarda "Apo Gençlik" diye bir yazı yazıyorlar." dedi.
Fransa'nın ilk ve tek Atatürk büstü, açılışından sadece 3,5 ay boyunca çalındı. Başkent Paris yakınlarındaki Epinay-sur-Seine banliyösünde, Paris Trabzonlular Derneği'nde bulunan Atatürk büstü, 1 Şubat gecesi çalındı. Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur, yaşanan olayı şu ifadelerle anlattı:
"Kamera görüntülerinden gördüğüm kadarıyla demir parmaklıklardan içeri atlıyorlar, 7 kişi bunlar. 2 kişi buraya, 2 kişi yazıya atlıyor. Hiçbir şeye zarar vermeden kazma ellerinde arkadan vidaları koparıyor, kırmadan dökmeden alıyorlar ve kaçıyorlar. Bu hain bir saldırıdır. Kime mal edeceğimizi bilemiyoruz. Polis halen soruşturmaya devam ediyor. Duvarda "Apo Gençlik" diye bir yazı yazıyorlar."