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Fransa'daki ilk ve tek Atatürk büstü çalındı
Fransa'daki ilk ve tek Atatürk büstü çalındı
Sputnik Türkiye
Fransa'da 3.5 ay önce açılışı gerçekleştirilen ülkenin ilk ve tek Atatürk büstü çalındı. 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T17:16+0300
2025-02-08T17:16+0300
yaşam
fransa
paris
atatürk büstü
paris trabzonlular derneği
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Paris yakınlarındaki Paris Trabzonlular Derneği'nde bulunan Atatürk büstü 1 Şubat gecesi çalındı. Ülkenin ilk ve tek Atatürk büstünün kimler tarafından çalındığı henüz bilinmiyor. Dernek Başkanı Bülent Cumur büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını belirtirken, "Bu hain bir saldırıdır. Kime mal edeceğimizi bilemiyoruz. Polis halen soruşturmaya devam ediyor. Duvarda "Apo Gençlik" diye bir yazı yazıyorlar." dedi. 1 Şubat gecesi çalındıFransa'nın ilk ve tek Atatürk büstü, açılışından sadece 3,5 ay boyunca çalındı. Başkent Paris yakınlarındaki Epinay-sur-Seine banliyösünde, Paris Trabzonlular Derneği'nde bulunan Atatürk büstü, 1 Şubat gecesi çalındı. Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur, yaşanan olayı şu ifadelerle anlattı:"Kamera görüntülerinden gördüğüm kadarıyla demir parmaklıklardan içeri atlıyorlar, 7 kişi bunlar. 2 kişi buraya, 2 kişi yazıya atlıyor. Hiçbir şeye zarar vermeden kazma ellerinde arkadan vidaları koparıyor, kırmadan dökmeden alıyorlar ve kaçıyorlar. Bu hain bir saldırıdır. Kime mal edeceğimizi bilemiyoruz. Polis halen soruşturmaya devam ediyor. Duvarda "Apo Gençlik" diye bir yazı yazıyorlar."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/izmirde-ataturk-bustlerine-saldiran-kisi-tutuklandi-1090320526.html
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fransa, paris, atatürk büstü, paris trabzonlular derneği
fransa, paris, atatürk büstü, paris trabzonlular derneği

Fransa'daki ilk ve tek Atatürk büstü çalındı

17:16 08.02.2025
Paris Trabzonlular Derneği sosyal medya
Paris Trabzonlular Derneği sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
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Fransa'da 3.5 ay önce açılışı gerçekleştirilen ülkenin ilk ve tek Atatürk büstü çalındı.
Paris yakınlarındaki Paris Trabzonlular Derneği'nde bulunan Atatürk büstü 1 Şubat gecesi çalındı. Ülkenin ilk ve tek Atatürk büstünün kimler tarafından çalındığı henüz bilinmiyor. Dernek Başkanı Bülent Cumur büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını belirtirken, "Bu hain bir saldırıdır. Kime mal edeceğimizi bilemiyoruz. Polis halen soruşturmaya devam ediyor. Duvarda "Apo Gençlik" diye bir yazı yazıyorlar." dedi.

1 Şubat gecesi çalındı

Fransa'nın ilk ve tek Atatürk büstü, açılışından sadece 3,5 ay boyunca çalındı. Başkent Paris yakınlarındaki Epinay-sur-Seine banliyösünde, Paris Trabzonlular Derneği'nde bulunan Atatürk büstü, 1 Şubat gecesi çalındı. Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur, yaşanan olayı şu ifadelerle anlattı:
"Kamera görüntülerinden gördüğüm kadarıyla demir parmaklıklardan içeri atlıyorlar, 7 kişi bunlar. 2 kişi buraya, 2 kişi yazıya atlıyor. Hiçbir şeye zarar vermeden kazma ellerinde arkadan vidaları koparıyor, kırmadan dökmeden alıyorlar ve kaçıyorlar. Bu hain bir saldırıdır. Kime mal edeceğimizi bilemiyoruz. Polis halen soruşturmaya devam ediyor. Duvarda "Apo Gençlik" diye bir yazı yazıyorlar."
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