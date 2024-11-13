İzmir'in Kiraz ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıldönümünde büstlerine saldırı düzenleyen Durmuş K. tutuklandı.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım ölüm yıldönümünde İzmir'in Kiraz ilçesindeki büstlerine hayvan dışkısı ve çuval kapatan Durmuş K. Jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek gözaltına alınmıştı. Olay sonrası çıkarıldığı mahkemede işlemleri tamamlanan Durmuş K. tutuklandı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümünde Umurcalı ve Yeniköy mahallelerinde bulunan büstlere hayvan dışkısı ve çuval ile saldırı... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

İzmir'de Atatürk büstlerine saldıran kişi tutuklandı

© Fotoğraf İzmir’de Atatürk büstlerine saldırı © Fotoğraf

İzmir'in Kiraz ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümünde Umurcalı ve Yeniköy mahallelerinde bulunan büstlere hayvan dışkısı ve çuval ile saldırı düzenleyen Durmuş K. Jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Şahıs mahkemede yapılan işlemlerinin ardından tutuklandı.