https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/izmirde-ataturk-bustlerine-saldiran-kisi-tutuklandi-1090320526.html
İzmir'de Atatürk büstlerine saldıran kişi tutuklandı
İzmir'de Atatürk büstlerine saldıran kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Kiraz ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümünde Umurcalı ve Yeniköy mahallelerinde bulunan büstlere hayvan dışkısı ve çuval ile saldırı... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T00:34+0300
2024-11-13T00:34+0300
2024-11-13T00:35+0300
türkiye
atatürk
büst
atatürk büstü
heykel
saldırı
saldırı girişimi
izmir
kiraz
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İzmir'in Kiraz ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıldönümünde büstlerine saldırı düzenleyen Durmuş K. tutuklandı.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım ölüm yıldönümünde İzmir'in Kiraz ilçesindeki büstlerine hayvan dışkısı ve çuval kapatan Durmuş K. Jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek gözaltına alınmıştı. Olay sonrası çıkarıldığı mahkemede işlemleri tamamlanan Durmuş K. tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/izmirde-2-mahallede-ataturk-bustune-saldiri-1090268029.html
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atatürk, büst, atatürk büstü, heykel, saldırı, saldırı girişimi, izmir, kiraz
atatürk, büst, atatürk büstü, heykel, saldırı, saldırı girişimi, izmir, kiraz
İzmir'de Atatürk büstlerine saldıran kişi tutuklandı
00:34 13.11.2024 (güncellendi: 00:35 13.11.2024)
İzmir'in Kiraz ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümünde Umurcalı ve Yeniköy mahallelerinde bulunan büstlere hayvan dışkısı ve çuval ile saldırı düzenleyen Durmuş K. Jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Şahıs mahkemede yapılan işlemlerinin ardından tutuklandı.
İzmir'in Kiraz ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıldönümünde büstlerine saldırı düzenleyen Durmuş K. tutuklandı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım ölüm yıldönümünde İzmir'in Kiraz ilçesindeki büstlerine hayvan dışkısı ve çuval kapatan Durmuş K. Jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek gözaltına alınmıştı. Olay sonrası çıkarıldığı mahkemede işlemleri tamamlanan Durmuş K. tutuklandı.