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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye ile olumlu gündem oluşturmak istiyoruz
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye ile olumlu gündem oluşturmak istiyoruz
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu gündem oluşturmak istediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
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fransa
emmanuel macron
recep tayyip erdoğan
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu bir gündem oluşturmak istediğini belirtti.Elysée Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölgesel meseleler ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Macron, Fransa’nın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen ailelerin ve Türk halkının yanında olmaya devam ettiğini vurguladı.Suriye konusunda toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir geçiş sürecine önem verdiklerini belirten Macron, ülkesinin Suriye’nin birliği ve egemenliğine bağlı olduğunu ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca terör örgütü IŞİD’le mücadelenin sürmesi gerektiğini dile getirdi.Görüşmede iki lider, Türkiye-Fransa ilişkilerinin geliştirilmesi için yakın iletişimin devam etmesi konusunda mutabık kaldı.Dün gerçekleşen görüşmenin ardından İletişim Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye ve Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı bildirilmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları askıya almasının isabetli olduğunu vurgulayarak, yeni dönemde bunların kaldırılmasının önemini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/fransada-macronun-istifasi-goz-ardi-edilmiyor-1093183122.html
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fransa, emmanuel macron, recep tayyip erdoğan, suriye, işid, türkiye
fransa, emmanuel macron, recep tayyip erdoğan, suriye, işid, türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye ile olumlu gündem oluşturmak istiyoruz

17:00 08.02.2025
© İletişim BaşkanlığıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© İletişim Başkanlığı
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu gündem oluşturmak istediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirilen telefon görüşmesinin ardından Elysée Sarayı’ndan görüşme ile ilgili açıklamalar yapıldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu bir gündem oluşturmak istediğini belirtti.
Elysée Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölgesel meseleler ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Macron, Fransa’nın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen ailelerin ve Türk halkının yanında olmaya devam ettiğini vurguladı.
Suriye konusunda toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir geçiş sürecine önem verdiklerini belirten Macron, ülkesinin Suriye’nin birliği ve egemenliğine bağlı olduğunu ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca terör örgütü IŞİD’le mücadelenin sürmesi gerektiğini dile getirdi.
Görüşmede iki lider, Türkiye-Fransa ilişkilerinin geliştirilmesi için yakın iletişimin devam etmesi konusunda mutabık kaldı.
Dün gerçekleşen görüşmenin ardından İletişim Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye ve Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı bildirilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları askıya almasının isabetli olduğunu vurgulayarak, yeni dönemde bunların kaldırılmasının önemini belirtti.
French President Emmanuel Macron delivers a statement as part of Nigerian President Bola Tinubu's two-day state visit to France, Thursday, Nov. 28, 2024 at the Elysee Palace in Paris. (Sarah Meyssonnier/Pool via AP) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
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