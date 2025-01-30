https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/fransada-macronun-istifasi-goz-ardi-edilmiyor-1093183122.html
Fransa'da Macron'un istifası göz ardı edilmiyor
Fransa'da Macron'un istifası göz ardı edilmiyor
Sputnik Türkiye
Fransa'da sağcı 'Ulusal Birlik' partisinin parlamento grubunun lideri Marine Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görev süresi dolmadan istifa etme... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T02:40+0300
2025-01-30T02:40+0300
2025-01-30T02:40+0300
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Le Pen, daha önce Fransa'nın parlamentonun feshedileceğini düşündüğünü belirtmişti. Ülke anayasasına göre, bu ancak bir önceki fesihten bir yıl sonra, yani Haziran 2025'te mümkündü. LCI TV kanalına verdiği mülakatta Le Pen, “Cumhurbaşkanının istifası talebi, devlet kurumlarımızla uyuşmuyor gibi görünüyor, ancak bunu göz ardı etmiyorum” dedi. Le Pen, Macron'un iktidarda ne kadar az kalırsa Ulusal Birlik için o kadar iyi olacağını da sözlerine ekledi. Fransa'da 2024 yılına kadar dört başbakan değişti ve bu, ülke tarihinde bir rekor. Temmuz ayında parlamentonun feshedilmesinin ardından, hiçbir grubun mutlak çoğunluğu kazanamadığı olağanüstü parlamento seçimleri gerçekleşmişti. Bu süreçte Macron, 50 gün boyunca yeni bir başbakan atayamamıştı. Son Fransız kabinesi sadece üç ay dayanabilmiş ve Başbakan Michel Barnier, 1962'den bu yana ilk kez muhalefetin güvensizlik oylamasıyla görevden alınmıştı. Aralık 2024'te göreve atanan bir sonraki başbakan François Bayrou, gerekli oy çoğunluğunu alamadığı için Ocak ayı ortasında parlamentoda güven oylamasından kaçınabilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/fransa-gronlanda-avrupali-birlik-gonderilir-mi-sorusunu-yanitladi-neden-olmasin-1093147988.html
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marine le pen, emmanuel macron, françois bayrou, fransa, ulusal birlik, avrupa
marine le pen, emmanuel macron, françois bayrou, fransa, ulusal birlik, avrupa
Fransa'da Macron'un istifası göz ardı edilmiyor
Fransa'da sağcı 'Ulusal Birlik' partisinin parlamento grubunun lideri Marine Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görev süresi dolmadan istifa etme olasılığını göz ardı etmediğini ifade etti.
Le Pen, daha önce Fransa'nın parlamentonun feshedileceğini düşündüğünü belirtmişti. Ülke anayasasına göre, bu ancak bir önceki fesihten bir yıl sonra, yani Haziran 2025'te mümkündü.
LCI TV kanalına verdiği mülakatta Le Pen, “Cumhurbaşkanının istifası talebi, devlet kurumlarımızla uyuşmuyor gibi görünüyor, ancak bunu göz ardı etmiyorum” dedi. Le Pen, Macron'un iktidarda ne kadar az kalırsa Ulusal Birlik için o kadar iyi olacağını da sözlerine ekledi.
Fransa'da 2024 yılına kadar dört başbakan değişti ve bu, ülke tarihinde bir rekor. Temmuz ayında parlamentonun feshedilmesinin ardından, hiçbir grubun mutlak çoğunluğu kazanamadığı olağanüstü parlamento seçimleri gerçekleşmişti.
Bu süreçte Macron, 50 gün boyunca yeni bir başbakan atayamamıştı. Son Fransız kabinesi sadece üç ay dayanabilmiş ve Başbakan Michel Barnier, 1962'den bu yana ilk kez muhalefetin güvensizlik oylamasıyla görevden alınmıştı.
Aralık 2024'te göreve atanan bir sonraki başbakan François Bayrou, gerekli oy çoğunluğunu alamadığı için Ocak ayı ortasında parlamentoda güven oylamasından kaçınabilmişti.