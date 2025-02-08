https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/fidan-iranli-mevkidasi-arakci-ile-telefonda-gorustu-mit-baskani-kalin-iranda-temaslarda-bulundu-1093500505.html

Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü: MİT Başkanı Kalın, İran'da temaslarda bulundu

Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü: MİT Başkanı Kalın, İran'da temaslarda bulundu

Sputnik Türkiye

Gün içinde Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Arakçi ile görüştü. Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Kalın da, İran'ın başkenti Tahran'da İran... 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T23:04+0300

2025-02-08T23:04+0300

2025-02-08T23:06+0300

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT Başkanı Kalın'ın, Tahran'da Hatib ve Ahmediyan ile bir araya geldiği aktarıldı.Görüşmelerde, PKK ve IŞİD başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele, ortak tehditler, Suriye'deki durum, Gazze'deki ateşkes ve Filistin meselesiyle ilgili gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştüDışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede ikili konular ve Filistin'deki durumun ele alındığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/trumptan-irana-maksimum-baski-politikasi-iran-nukleer-silaha-sahip-olamaz-1093361256.html

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