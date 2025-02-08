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Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü: MİT Başkanı Kalın, İran'da temaslarda bulundu
Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü: MİT Başkanı Kalın, İran'da temaslarda bulundu
Sputnik Türkiye
Gün içinde Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Arakçi ile görüştü. Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Kalın da, İran'ın başkenti Tahran'da İran... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT Başkanı Kalın'ın, Tahran'da Hatib ve Ahmediyan ile bir araya geldiği aktarıldı.Görüşmelerde, PKK ve IŞİD başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele, ortak tehditler, Suriye'deki durum, Gazze'deki ateşkes ve Filistin meselesiyle ilgili gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştüDışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede ikili konular ve Filistin'deki durumun ele alındığı belirtildi.
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Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü: MİT Başkanı Kalın, İran'da temaslarda bulundu

23:04 08.02.2025 (güncellendi: 23:06 08.02.2025)
© Sputnik / Osman Nuri CeritTürkiye ve İran
Türkiye ve İran - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Gün içinde Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Arakçi ile görüştü. Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Kalın da, İran'ın başkenti Tahran'da İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile görüştü.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT Başkanı Kalın'ın, Tahran'da Hatib ve Ahmediyan ile bir araya geldiği aktarıldı.
Görüşmelerde, PKK ve IŞİD başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele, ortak tehditler, Suriye'deki durum, Gazze'deki ateşkes ve Filistin meselesiyle ilgili gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede ikili konular ve Filistin'deki durumun ele alındığı belirtildi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray da basın açıklaması yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
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Trump'tan 'İran'a maksimum baskı' politikası: 'İran nükleer silaha sahip olamaz'
5 Şubat, 00:15
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