https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/trumptan-irana-maksimum-baski-politikasi-iran-nukleer-silaha-sahip-olamaz-1093361256.html
Trump'tan 'İran'a maksimum baskı' politikası: 'İran nükleer silaha sahip olamaz'
Trump'tan 'İran'a maksimum baskı' politikası: 'İran nükleer silaha sahip olamaz'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesinden önce gazetecilere bazı açıklamalarda bulundu. Trump, 'İran'a maksimum baskı'... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T00:15+0300
2025-02-05T00:15+0300
2025-02-05T00:19+0300
dünya
abd
ortadoğu
donald trump
joe biden
çin devlet başkanı şi cinping
iran
abd
ürdün
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
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ABD Başkanı Donald Trump, 'İran'a maksimum baskı' politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı.Trump, ilk başkanlık döneminde de 'İran'a maksimum bası' politikası uygulamıştı. Bu başkanlık döneminde de bu politikaya imza atarken süreci değerlendiren Trump, 'bu imzayı atmaktan mutlu olmadığını' ve 'bunu kullanmak zorunda kalmayacaklarını umduğunu' söyledi.'İran nükleer silaha sahip olamaz'Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ve Tahran'la bir tür anlaşma yapma olasılığını inceleyeceğini söyledi.Açıklamasında Trump, "İran ile bir anlaşma yapıp yapamayacağımıza bakacağız, belki herkes birlikte yaşayabilir, belki bu mümkün olabilir, belki de olmayabilir" ifadelerini kullanarak, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurguladı.ABD'yi UNRWA ve BM İnsan Hakları Konseyinden geri çektiTrump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, ABD'yi, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile BM İnsan Hakları Konseyinden geri çekti.İsrail'in Gazze'deki soykırımı sürecinde sık sık gündeme gelen ve Cumhuriyetçilerin 'kapatılmasını' dahi talep ettiği UNRWA'ya yönelik yeni bir adım atan Trump, ABD'nin artık Filistinlilere yardım için kurulan söz konusu ajansın bir parçası olmadığını belirtti.Joe Biden yönetimi daha önce UNRWA'ya gönderilen Amerikan fonlarının askıya alınmasına karar vermişti.'Acelem yok'Trump, Çin'e uygulanması planlanan gümrük vergiler hakkında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek için acelesi olmadığını söyledi. Konuşmasında Trump, "Şi ile uygun bir zamanda konuşacağım. Acelem yok" dedi.'Filistinlilerin Gazze Şeridi'ni terk etmekten başka şansları yok'Konuşmasında Trump, Filistinlilerin Gazze Şeridi'ni terk etmekten başka bir alternatifleri olmadığını söylediği konuşmasında şu ifadelerde bulundu:Trump, Gazze Şeridi'nin bir 'yıkım alanı' olduğunu ifade ederek, Ürdün ve Mısır'ın Gazze Şeridi'nden Filistinlileri kabul etmesini istediğini belirterek "Bu fikri sürdürmeye devam ediyoruz, yani Ürdün ve Mısır'ın Gazze'den Filistinlileri almasını istiyoruz. Evet, Ürdün'ü görmek isterim, Mısır'ın da bazı [Filistinlileri] kabul etmesini isterim" şeklinde konuştu.Beyaz Saray ise, Trump'ın tartışmalara neden olan 'Gazze temizlenmeli' açıklamasının 'yanlış anlaşıldığını', konuya gerçekçi ve insani bir açıdan bakarak bu yorumu yaptığını savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/kanada-basbakani-trudeau-trump-ile-gorustum-gumruk-vergisi-30-gun-askiya-alinacak-1093322213.html
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abd, ortadoğu, donald trump, joe biden, çin devlet başkanı şi cinping, iran, abd, ürdün, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
abd, ortadoğu, donald trump, joe biden, çin devlet başkanı şi cinping, iran, abd, ürdün, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
Trump'tan 'İran'a maksimum baskı' politikası: 'İran nükleer silaha sahip olamaz'
00:15 05.02.2025 (güncellendi: 00:19 05.02.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesinden önce gazetecilere bazı açıklamalarda bulundu. Trump, 'İran'a maksimum baskı' uygulanacak kararnameyi imzaladı ve ABD'yi UNRWA ve BM İnsan Hakları Konseyinden geri çekti. Ayrıca Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmek için acele etmediğini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, 'İran'a maksimum baskı' politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı.
Trump, ilk başkanlık döneminde de 'İran'a maksimum bası' politikası uygulamıştı. Bu başkanlık döneminde de bu politikaya imza atarken süreci değerlendiren Trump, 'bu imzayı atmaktan mutlu olmadığını' ve 'bunu kullanmak zorunda kalmayacaklarını umduğunu' söyledi.
'İran nükleer silaha sahip olamaz'
Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ve Tahran'la bir tür anlaşma yapma olasılığını inceleyeceğini söyledi.
Açıklamasında Trump, "İran ile bir anlaşma yapıp yapamayacağımıza bakacağız, belki herkes birlikte yaşayabilir, belki bu mümkün olabilir, belki de olmayabilir" ifadelerini kullanarak, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurguladı.
ABD'yi UNRWA ve BM İnsan Hakları Konseyinden geri çekti
Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, ABD'yi, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile BM İnsan Hakları Konseyinden geri çekti.
İsrail'in Gazze'deki soykırımı sürecinde sık sık gündeme gelen ve Cumhuriyetçilerin 'kapatılmasını' dahi talep ettiği UNRWA'ya yönelik yeni bir adım atan Trump, ABD'nin artık Filistinlilere yardım için kurulan söz konusu ajansın bir parçası olmadığını belirtti.
Joe Biden yönetimi daha önce UNRWA'ya gönderilen Amerikan fonlarının askıya alınmasına karar vermişti.
Trump, Çin'e uygulanması planlanan gümrük vergiler hakkında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek için acelesi olmadığını söyledi.
Konuşmasında Trump, "Şi ile uygun bir zamanda konuşacağım. Acelem yok" dedi.
'Filistinlilerin Gazze Şeridi'ni terk etmekten başka şansları yok'
Konuşmasında Trump, Filistinlilerin Gazze Şeridi'ni terk etmekten başka bir alternatifleri olmadığını söylediği konuşmasında şu ifadelerde bulundu:
"Bence eğer fırsatları olsaydı, gitmek isterlerdi. Eğer bir alternatifleri olsaydı. Şu an alternatifleri yok. Yani oradalar çünkü başka seçenekleri yok. Ne var ellerinde? Şu anda büyük bir moloz yığını. Yani oranın fotoğrafını gördünüz mü, orada bulundunuz mu? Orası korkunç bir yer. Kim böyle bir hayat yaşayabilir? Bence Gazze'den ayrılmak isterlerdi eğer bir seçenekleri olsaydı, ama şu an bir seçenekleri yok"
Trump, Gazze Şeridi'nin bir 'yıkım alanı' olduğunu ifade ederek, Ürdün ve Mısır'ın Gazze Şeridi'nden Filistinlileri kabul etmesini istediğini belirterek "Bu fikri sürdürmeye devam ediyoruz, yani Ürdün ve Mısır'ın Gazze'den Filistinlileri almasını istiyoruz. Evet, Ürdün'ü görmek isterim, Mısır'ın da bazı [Filistinlileri] kabul etmesini isterim" şeklinde konuştu.
Beyaz Saray ise, Trump'ın tartışmalara neden olan 'Gazze temizlenmeli' açıklamasının 'yanlış anlaşıldığını', konuya gerçekçi ve insani bir açıdan bakarak bu yorumu yaptığını savundu.