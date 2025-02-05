https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/trumptan-irana-maksimum-baski-politikasi-iran-nukleer-silaha-sahip-olamaz-1093361256.html

Trump'tan 'İran'a maksimum baskı' politikası: 'İran nükleer silaha sahip olamaz'

Trump'tan 'İran'a maksimum baskı' politikası: 'İran nükleer silaha sahip olamaz'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesinden önce gazetecilere bazı açıklamalarda bulundu. Trump, 'İran'a maksimum baskı'... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T00:15+0300

2025-02-05T00:15+0300

2025-02-05T00:19+0300

dünya

abd

ortadoğu

donald trump

joe biden

çin devlet başkanı şi cinping

iran

abd

ürdün

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

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ABD Başkanı Donald Trump, 'İran'a maksimum baskı' politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı.Trump, ilk başkanlık döneminde de 'İran'a maksimum bası' politikası uygulamıştı. Bu başkanlık döneminde de bu politikaya imza atarken süreci değerlendiren Trump, 'bu imzayı atmaktan mutlu olmadığını' ve 'bunu kullanmak zorunda kalmayacaklarını umduğunu' söyledi.'İran nükleer silaha sahip olamaz'Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ve Tahran'la bir tür anlaşma yapma olasılığını inceleyeceğini söyledi.Açıklamasında Trump, "İran ile bir anlaşma yapıp yapamayacağımıza bakacağız, belki herkes birlikte yaşayabilir, belki bu mümkün olabilir, belki de olmayabilir" ifadelerini kullanarak, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurguladı.ABD'yi UNRWA ve BM İnsan Hakları Konseyinden geri çektiTrump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, ABD'yi, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile BM İnsan Hakları Konseyinden geri çekti.İsrail'in Gazze'deki soykırımı sürecinde sık sık gündeme gelen ve Cumhuriyetçilerin 'kapatılmasını' dahi talep ettiği UNRWA'ya yönelik yeni bir adım atan Trump, ABD'nin artık Filistinlilere yardım için kurulan söz konusu ajansın bir parçası olmadığını belirtti.Joe Biden yönetimi daha önce UNRWA'ya gönderilen Amerikan fonlarının askıya alınmasına karar vermişti.'Acelem yok'Trump, Çin'e uygulanması planlanan gümrük vergiler hakkında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek için acelesi olmadığını söyledi. Konuşmasında Trump, "Şi ile uygun bir zamanda konuşacağım. Acelem yok" dedi.'Filistinlilerin Gazze Şeridi'ni terk etmekten başka şansları yok'Konuşmasında Trump, Filistinlilerin Gazze Şeridi'ni terk etmekten başka bir alternatifleri olmadığını söylediği konuşmasında şu ifadelerde bulundu:Trump, Gazze Şeridi'nin bir 'yıkım alanı' olduğunu ifade ederek, Ürdün ve Mısır'ın Gazze Şeridi'nden Filistinlileri kabul etmesini istediğini belirterek "Bu fikri sürdürmeye devam ediyoruz, yani Ürdün ve Mısır'ın Gazze'den Filistinlileri almasını istiyoruz. Evet, Ürdün'ü görmek isterim, Mısır'ın da bazı [Filistinlileri] kabul etmesini isterim" şeklinde konuştu.Beyaz Saray ise, Trump'ın tartışmalara neden olan 'Gazze temizlenmeli' açıklamasının 'yanlış anlaşıldığını', konuya gerçekçi ve insani bir açıdan bakarak bu yorumu yaptığını savundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/kanada-basbakani-trudeau-trump-ile-gorustum-gumruk-vergisi-30-gun-askiya-alinacak-1093322213.html

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abd, ortadoğu, donald trump, joe biden, çin devlet başkanı şi cinping, iran, abd, ürdün, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi