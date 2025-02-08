https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/dunyaya-yaklasan-2024-yr4-asteroidinin-carpma-olasiligi-yukseldi-1093479970.html
Dünya'ya yaklaşan 2024 YR4 asteroidinin çarpma olasılığı yükseldi
Dünya'ya yaklaşan 2024 YR4 asteroidinin çarpma olasılığı yükseldi
Sputnik Türkiye
2024 YR4 asteroidi, Dünya'ya çarpma riskini artırdığı için uzay ajanslarının dikkatini çekti. Asteroidin, 22 Aralık 2032'de Dünya'ya çarpma olasılığı, Avrupa... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T00:08+0300
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Avrupa Uzay Ajansı, 2024 YR4 asteroidinin 22 Aralık 2032'de Dünya'ya çarpma ihtimalini yüzde 2.2 olarak güncelledi. Boyutu 40 ila 90 metre arasında tahmin edilen 2024 YR4 asteroidi geçen hafta bilim dünyasında gündem olmuştu. Astronomlar tarafından dünyaya çarpma ihtimalinin 1.33 olduğu duyurulan asteroidin çarpması durumunda 50 kilometreye kadar hasar verebileceği açıklanmıştı. Ancak, yapılan son gözlemlere göre asteroidin gezegene çarpma olasılığı 2.2 olarak revize edildi. Bilim insanları, 2024 YR4'ün gelecekteki gözlemlerinin devam ettikçe çarpma olasılığının değişebileceğini ve şu an için müdahale planının çok erken olacağı belirtildi. Uzmanlar ilerleyen yıllarda asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimalinin büyük ölçüde ortadan kalkabileceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/uzaydaki-gok-tasinda-bir-dolu-hayat-var-bilim-insanlari-asteroitte-dnanin-temel-bilesenlerini-buldu-1093193680.html
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uzay, uzay aracı, astronomi, astrolog, astral seyahat, astroloji, astronom, dünya, bilim, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu
Dünya'ya yaklaşan 2024 YR4 asteroidinin çarpma olasılığı yükseldi
2024 YR4 asteroidi, Dünya'ya çarpma riskini artırdığı için uzay ajanslarının dikkatini çekti. Asteroidin, 22 Aralık 2032'de Dünya'ya çarpma olasılığı, Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) göre yüzde 1.33 olarak hesaplanırken yapılan yeni gözlemlerle ihtimalin yüzde 2.2'ye yükseldiği ifade edildi.
Avrupa Uzay Ajansı, 2024 YR4 asteroidinin 22 Aralık 2032'de Dünya'ya çarpma ihtimalini yüzde 2.2 olarak güncelledi.
Boyutu 40 ila 90 metre arasında tahmin edilen 2024 YR4 asteroidi geçen hafta bilim dünyasında gündem olmuştu. Astronomlar tarafından dünyaya çarpma ihtimalinin 1.33 olduğu duyurulan asteroidin çarpması durumunda 50 kilometreye kadar hasar verebileceği açıklanmıştı. Ancak, yapılan son gözlemlere göre asteroidin gezegene çarpma olasılığı 2.2 olarak revize edildi.
Bilim insanları, 2024 YR4'ün gelecekteki gözlemlerinin devam ettikçe çarpma olasılığının değişebileceğini ve şu an için müdahale planının çok erken olacağı belirtildi. Uzmanlar ilerleyen yıllarda asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimalinin büyük ölçüde ortadan kalkabileceğini duyurdu.