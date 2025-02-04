https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/en-dusuk-emekli-maasi-resmi-gazetede-emekli-maas-farklari-ne-zaman-yatacak-bin-969-tl-ek-odeme-1093328820.html

En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Bin 969 TL ek ödeme yapılacak

En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Bin 969 TL ek ödeme yapılacak

Sputnik Türkiye

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş farklarının ödeme takvimi netleşiyor. 2025 itibarıyla en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseldi... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T09:55+0300

2025-02-04T09:55+0300

2025-02-04T10:12+0300

ekonomi

en düşük emekli maaşı

resmi gazete

emekli maaşı

emeklilik maaşı

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SSK ve Bağ-Kur emeklileri, en düşük emekli maaşına yapılan zam sonrası maaş farklarının hesaplara yatacağı tarihi merak ediyor. 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükselen en düşük emekli maaşı, Meclis’ten geçerek Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.Bu düzenleme ile birlikte, en düşük emekli maaşı alan emekliler için 1969 TL tutarında bir maaş farkı doğdu. Ocak ayı maaş farkı, şubat ayındaki maaşa eklenerek hesaplara yatırılacak.Resmi Gazete’de yayımlandıYeni düzenleme, Resmi Gazete’de şu ifadelerle yer aldı:“31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ‘12.500’ ibaresi ‘14.469’ şeklinde değiştirilmiştir.”Bu değişiklikle birlikte, tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında zamlı ödeme dönemi başlamış oldu.Ödeme takvimi: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her ay olduğu gibi maaşlarını 17-28 Şubat tarihleri arasında alacak. Ocak ayına ait bin 969 TL tutarındaki maaş farkı, şubat maaşı ile birlikte hesaplara yatacak.

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