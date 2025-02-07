https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/2032de-dunyaya-carpma-ihtimali-bulunan-asteroid-carpma-ihtimali-daha-da-yukseldi-1093443764.html
2032'de Dünya'ya çarpma ihtimali bulunan asteroid: Çarpma ihtimali daha da yükseldi
2032'de Dünya'ya çarpma ihtimali bulunan asteroid: Çarpma ihtimali daha da yükseldi
Sputnik Türkiye
Aralık 2024'te keşfedilen 2024 YR4 adlı göktaşının Dünya'ya çarpma olasılığı bulunuyordu. Yapılan son gözlemler sonucunda ise bu asteroidin dünyaya çarpma... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T02:23+0300
2025-02-07T02:23+0300
2025-02-07T02:23+0300
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Dünya’ya yakın bir nesne olan 2024 YR4, Aralık ayında keşfedildi. Başlangıçta gezegenimize çarpma olasılığı çok düşük gözükse de, yapılan hesaplamalar asteroidin 22 Aralık 2032’de Dünya’ya çarpma ihtimalini yüzde 1.2 olarak göstermişti. Bu, Torino çarpma ölçeğinde Seviye 3 olarak yer edinmişti fakat çarpma riski zamanla arttı.Çarpma ihtimali daha da yükseldiGökbilimciler, bu asteroidin riskini sürekli izlediklerini belirterek 6 Şubat itibarıyla çarpma olasılığının yüzde 2.3 olarak ölçtüklerini bildirdi. Ayrıca gökbilimciler, daha fazla gözlem yapılmasıyla bu oranın sıfıra yakın bir seviyeye düşmesinin veklendiğini ifade etti. Yapılan açıklamada, Dünya’ya yakın nesnelerin çoğu küçük ve karanlık olduğu için, bunlar hakkında yapılacak gözlemlerin sınırlı bir zaman diliminde gerçekleşebildiğini ve bu nedenle, başlangıçtaki tahminlerde büyük belirsizlikler bulunabileceğini belirttiler.'Herhangi bir riski göz ardı etmiyoruz'Uzmanlar, asteroidin geçiş yapacağı risk koridorunun geniş olduğunu belirtiyor. Ancak, yapılan gözlemler arttıkça bu koridor daralacak ve çarpma olasılığı da azalacak. Yeni yapılan gözlemler, asteroidin boyutunu da daha net bir şekilde belirledi. Çarpma ihtimali daha da yükseldien asteroid, başlangıçtaki tahminlerden daha küçük.Boyut ve risk tahminleri, küresel gezegen savunma stratejilerinin devreye girmesine neden oldu. Uzay ajansları, herhangi bir riski göz ardı etmediklerini açıkladılar.
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dünya, asteroit, asteroid, göktaşı, göktaşı yağmuru, uzay
dünya, asteroit, asteroid, göktaşı, göktaşı yağmuru, uzay
2032'de Dünya'ya çarpma ihtimali bulunan asteroid: Çarpma ihtimali daha da yükseldi
Aralık 2024'te keşfedilen 2024 YR4 adlı göktaşının Dünya'ya çarpma olasılığı bulunuyordu. Yapılan son gözlemler sonucunda ise bu asteroidin dünyaya çarpma olasılığının yükseldiği belirlendi.
Dünya’ya yakın bir nesne olan 2024 YR4, Aralık ayında keşfedildi. Başlangıçta gezegenimize çarpma olasılığı çok düşük gözükse de, yapılan hesaplamalar asteroidin 22 Aralık 2032’de Dünya’ya çarpma ihtimalini yüzde 1.2 olarak göstermişti. Bu, Torino çarpma ölçeğinde Seviye 3 olarak yer edinmişti fakat çarpma riski zamanla arttı.
Çarpma ihtimali daha da yükseldi
Gökbilimciler, bu asteroidin riskini sürekli izlediklerini belirterek 6 Şubat itibarıyla çarpma olasılığının yüzde 2.3 olarak ölçtüklerini bildirdi. Ayrıca gökbilimciler, daha fazla gözlem yapılmasıyla bu oranın sıfıra yakın bir seviyeye düşmesinin veklendiğini ifade etti.
Yapılan açıklamada, Dünya’ya yakın nesnelerin çoğu küçük ve karanlık olduğu için, bunlar hakkında yapılacak gözlemlerin sınırlı bir zaman diliminde gerçekleşebildiğini ve bu nedenle, başlangıçtaki tahminlerde büyük belirsizlikler bulunabileceğini belirttiler.
'Herhangi bir riski göz ardı etmiyoruz'
Uzmanlar, asteroidin geçiş yapacağı risk koridorunun geniş olduğunu belirtiyor. Ancak, yapılan gözlemler arttıkça bu koridor daralacak ve çarpma olasılığı da azalacak. Yeni yapılan gözlemler, asteroidin boyutunu da daha net bir şekilde belirledi. Çarpma ihtimali daha da yükseldien asteroid, başlangıçtaki tahminlerden daha küçük.
Boyut ve risk tahminleri, küresel gezegen savunma stratejilerinin devreye girmesine neden oldu. Uzay ajansları, herhangi bir riski göz ardı etmediklerini açıkladılar.