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Tuncer Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak
Tuncer Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak
Sputnik Türkiye
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlandığını söyledi... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T13:30+0300
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DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu. Öcalan'ın önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlandığını söyledi.Öcalan'ın yapacağı çağrıyı desteklediklerini belirten Bakırhan, çağrıyı desteklediklerini belirtti.Öcalan 15 Şubatta mı çağrı yapacak?"Öcalan'ın çağrıyı açıklayacağı tarih tarih olarak Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiği 15 Şubat'ta mı yapacak" sorusuna yanıt veren Bakırhan, "15 Şubat mı bilmiyorum ama önümüzdeki günlerde çağrısı olacak" dedi.
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abdullah öcalan, pkk, tuncer bakırhan
abdullah öcalan, pkk, tuncer bakırhan

Tuncer Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak

13:30 04.02.2025 (güncellendi: 14:15 04.02.2025)
© AA / Cem Genco Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (
 Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AA / Cem Genco
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlandığını söyledi. Bakırhan, çağrıyı desteklediklerini de belirtti.
DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu. Öcalan'ın önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlandığını söyledi.
Öcalan'ın yapacağı çağrıyı desteklediklerini belirten Bakırhan, çağrıyı desteklediklerini belirtti.

Öcalan 15 Şubatta mı çağrı yapacak?

"Öcalan'ın çağrıyı açıklayacağı tarih tarih olarak Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiği 15 Şubat'ta mı yapacak" sorusuna yanıt veren Bakırhan, "15 Şubat mı bilmiyorum ama önümüzdeki günlerde çağrısı olacak" dedi.
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