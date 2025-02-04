https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/tuncer-bakirhan-ocalan-tarihi-bir-cagri-yapacak-1093340383.html
Tuncer Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak
Tuncer Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak
Sputnik Türkiye
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlandığını söyledi... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T13:30+0300
2025-02-04T13:30+0300
2025-02-04T14:15+0300
politika
abdullah öcalan
pkk
tuncer bakırhan
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DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu. Öcalan'ın önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlandığını söyledi.Öcalan'ın yapacağı çağrıyı desteklediklerini belirten Bakırhan, çağrıyı desteklediklerini belirtti.Öcalan 15 Şubatta mı çağrı yapacak?"Öcalan'ın çağrıyı açıklayacağı tarih tarih olarak Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiği 15 Şubat'ta mı yapacak" sorusuna yanıt veren Bakırhan, "15 Şubat mı bilmiyorum ama önümüzdeki günlerde çağrısı olacak" dedi.
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abdullah öcalan, pkk, tuncer bakırhan
Tuncer Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak
13:30 04.02.2025 (güncellendi: 14:15 04.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlandığını söyledi. Bakırhan, çağrıyı desteklediklerini de belirtti.
DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu. Öcalan'ın önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlandığını söyledi.
Öcalan'ın yapacağı çağrıyı desteklediklerini belirten Bakırhan, çağrıyı desteklediklerini belirtti.
Öcalan 15 Şubatta mı çağrı yapacak?
"Öcalan'ın çağrıyı açıklayacağı tarih tarih olarak Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiği 15 Şubat'ta mı yapacak" sorusuna yanıt veren Bakırhan, "15 Şubat mı bilmiyorum ama önümüzdeki günlerde çağrısı olacak" dedi.