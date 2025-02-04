https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/tuncer-bakirhan-ocalan-tarihi-bir-cagri-yapacak-1093340383.html

Tuncer Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak

Tuncer Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak

Sputnik Türkiye

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlandığını söyledi... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T13:30+0300

2025-02-04T13:30+0300

2025-02-04T14:15+0300

politika

abdullah öcalan

pkk

tuncer bakırhan

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DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu. Öcalan'ın önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlandığını söyledi.Öcalan'ın yapacağı çağrıyı desteklediklerini belirten Bakırhan, çağrıyı desteklediklerini belirtti.Öcalan 15 Şubatta mı çağrı yapacak?"Öcalan'ın çağrıyı açıklayacağı tarih tarih olarak Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiği 15 Şubat'ta mı yapacak" sorusuna yanıt veren Bakırhan, "15 Şubat mı bilmiyorum ama önümüzdeki günlerde çağrısı olacak" dedi.

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abdullah öcalan, pkk, tuncer bakırhan