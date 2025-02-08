https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/cumhurbaskani-erdogan-malezya-pakistan-ve-endonezyayi-ziyaret-edecek-1093496069.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya, Pakistan ve Endonezya'yı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya, Pakistan ve Endonezya'yı ziyaret edecek

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10-13 Şubat tarihleri arasında Malezya, Endonezya ve Pakistan'a resmi ziyaretlerde bulunacak. 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T17:59+0300

2025-02-08T17:59+0300

2025-02-08T17:59+0300

türkiye

malezya

pakistan

endonezya

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10-13 Şubat günlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan’a resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.Mevcut iş birliklerin somut projelerle ileri taşınması görüşülecekAltun, ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"Ziyaretler kapsamında yapılacak görüşmelerde, anılan ülkelerle ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek olup, mevcut iş birliklerinin somut projelerle daha ileriye taşınmasını teminen müşterek adımlar belirlenecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız, kapsamlı stratejik ortağımız olan Malezya’yı ziyaretlerinin ardından Endonezya ve Pakistan’da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarına muhataplarıyla birlikte başkanlık edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret edeceği ülkelerle ikili ahdi zeminin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması ve iş çevreleriyle bir araya gelinmesi öngörülmektedir. Görüşmelerde ayrıca, Gazze başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/cumhurbaskani-erdogan-2028ten-sonra-yeni-bir-istanbul-yeni-bir-turkiye-insa-edecegiz-1093472416.html

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malezya

pakistan

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malezya, pakistan, endonezya, recep tayyip erdoğan