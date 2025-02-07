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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028'ten sonra yeni bir İstanbul yeni bir Türkiye inşa edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028'ten sonra yeni bir İstanbul yeni bir Türkiye inşa edeceğiz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kongreye katılan... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T17:09+0300
2025-02-07T17:49+0300
türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. İstanbul, bir semtini sevmeye bir ömrün yetmeyeceği güzel İstanbul. Aziz İstanbul, toprağında sahabeler yatan asil İstanbul. 2028'ten sonra yeni bir İstanbul yeni bir Türkiye inşa edeceğiz'' açıklamasında bulundu.'Kutlu bir davanın neferleriyiz'AK Parti'nin gelecek planları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Dört yıldır İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Osman Nuri Kabaktepe’ye, parti ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Abdullah Özdemir’e ise başarılar diliyorum. Görevimiz ne olursa olsun, hepimiz kökü mazide, gözü atide olan kutlu bir davanın neferleriyiz. Genel başkan sıfatımdan ziyade, bu hareketin bir neferi olma heyecanını her zaman kalbimde hissettim. Kirli yapıları, karanlık planları nasıl yıktıysak, alçak saldırıları nasıl püskürttüysek, daha fazlasını başaracağız'' ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Bizim icraatlerimizin ulaştığı yere, senin hayallerin bile yetişemez'' dedi.'AK Parti bir erdemliler hareketidir'81 ilin yanı sıra, dünyanın farklı köşelerinde bulunan AK Partililere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajıMilliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye şahsım ve partim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün yaptığım ikili telefon görüşmesinde durumunun gayet iyi olduğunu kendinden dinleme fırsatı buldum'' dedi.
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ak parti, ak parti il kongresi, ak parti genel merkezi, recep tayyip erdoğan
ak parti, ak parti il kongresi, ak parti genel merkezi, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028'ten sonra yeni bir İstanbul yeni bir Türkiye inşa edeceğiz

17:09 07.02.2025 (güncellendi: 17:49 07.02.2025)
© AA / Arif Hüdaverdi YamanCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kongreye katılan partililere hitap eden Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajları vererek, Türkiye'nin geleceğine dair vizyonunu paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. İstanbul, bir semtini sevmeye bir ömrün yetmeyeceği güzel İstanbul. Aziz İstanbul, toprağında sahabeler yatan asil İstanbul. 2028'ten sonra yeni bir İstanbul yeni bir Türkiye inşa edeceğiz'' açıklamasında bulundu.

'Kutlu bir davanın neferleriyiz'

AK Parti'nin gelecek planları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Dört yıldır İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Osman Nuri Kabaktepe’ye, parti ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Abdullah Özdemir’e ise başarılar diliyorum. Görevimiz ne olursa olsun, hepimiz kökü mazide, gözü atide olan kutlu bir davanın neferleriyiz. Genel başkan sıfatımdan ziyade, bu hareketin bir neferi olma heyecanını her zaman kalbimde hissettim. Kirli yapıları, karanlık planları nasıl yıktıysak, alçak saldırıları nasıl püskürttüysek, daha fazlasını başaracağız'' ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Bizim icraatlerimizin ulaştığı yere, senin hayallerin bile yetişemez'' dedi.

'AK Parti bir erdemliler hareketidir'

81 ilin yanı sıra, dünyanın farklı köşelerinde bulunan AK Partililere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Unutmayın, AK Parti bir erdemliler hareketidir. Ana kucağıdır, baba ocağıdır. Vatan için aşkla çarpan kalplerin buluşma noktasıdır. Bu kutlu hareketin her bir mensubu, partimiz ve ülkemiz için ter döken her bir yol arkadaşımız adını tarihe şimdiden yazdırmıştır. 81 ilimizin yanı sıra, gönül ve kültür coğrafyamızda, dünyanın farklı köşelerinde bu harekete destek veren, kendi kaderini AK Parti’nin ve Türkiye’nin kaderiyle birleştiren her bir kardeşimiz bizim için değerlidir. Şu an bu salonda bulunan her bir kardeşimin, bu hareketin tarihinde silinmez bir yere sahip olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Görevimiz ne olursa olsun, hepimiz kökü mazide, gözü atide olan kutlu bir davanın neferleriyiz. Tayyip Erdoğan olarak, Genel Başkan sıfatımdan ziyade, bu hareketin bir neferi olmanın heyecanını her zaman kalbimin derinliklerinde hissettim. Bu davanın bir mensubu, sizlerin yol ve mücadele arkadaşı olmaktan her zaman şeref duydum. Son nefesime kadar da AK Parti’nin, millete, memlekete ve insanlığa hizmet mücadelesinde yer almanın haklı gururunu yaşayacağım. Sevdanız için teşekkür ediyorum. Coşkunuz için, heyecanınız için, bu ihtişamlı birlik ve dayanışma tablosu için her birinize kalpten teşekkür ediyorum.

Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye şahsım ve partim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün yaptığım ikili telefon görüşmesinde durumunun gayet iyi olduğunu kendinden dinleme fırsatı buldum'' dedi.
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