Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028'ten sonra yeni bir İstanbul yeni bir Türkiye inşa edeceğiz

Unutmayın, AK Parti bir erdemliler hareketidir. Ana kucağıdır, baba ocağıdır. Vatan için aşkla çarpan kalplerin buluşma noktasıdır. Bu kutlu hareketin her bir mensubu, partimiz ve ülkemiz için ter döken her bir yol arkadaşımız adını tarihe şimdiden yazdırmıştır. 81 ilimizin yanı sıra, gönül ve kültür coğrafyamızda, dünyanın farklı köşelerinde bu harekete destek veren, kendi kaderini AK Parti’nin ve Türkiye’nin kaderiyle birleştiren her bir kardeşimiz bizim için değerlidir. Şu an bu salonda bulunan her bir kardeşimin, bu hareketin tarihinde silinmez bir yere sahip olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Görevimiz ne olursa olsun, hepimiz kökü mazide, gözü atide olan kutlu bir davanın neferleriyiz. Tayyip Erdoğan olarak, Genel Başkan sıfatımdan ziyade, bu hareketin bir neferi olmanın heyecanını her zaman kalbimin derinliklerinde hissettim. Bu davanın bir mensubu, sizlerin yol ve mücadele arkadaşı olmaktan her zaman şeref duydum. Son nefesime kadar da AK Parti’nin, millete, memlekete ve insanlığa hizmet mücadelesinde yer almanın haklı gururunu yaşayacağım. Sevdanız için teşekkür ediyorum. Coşkunuz için, heyecanınız için, bu ihtişamlı birlik ve dayanışma tablosu için her birinize kalpten teşekkür ediyorum.