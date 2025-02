https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/chp-genel-baskani-ozel-erdoganla-da-gelseler-erdogansiz-da-gelselerkazanacagiz-1093494578.html

CHP Genel Başkanı Özel: Erdoğan'la da gelseler, Erdoğan'sız da gelseler kazanacağız

CHP Genel Başkanı Özel, Türkiye Kent Konseyleri Platformu 32. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bir an önce sandığı... 08.02.2025, Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sandığı bir an önce önümüze koymak istiyorum. Bunun da kaçınılmaz bir sonucu olarak Erdoğan aday olabilir. Onun da adaylığından vallahi korkmuyoruz. Türkiye'nin birinci partisiyiz. Bütün anketlerde CHP, Türkiye'nin birinci partisi. Erdoğan'la da gelseler, Erdoğan'sız da gelseler kazanacağız" dedi.'Siyasetin dilinin hakaret değil, nezaket olması gerektiğini söyledik'Partisinin son yerel seçimlerde elde ettiği başarıyı anımsatan Özel, "O geceden sonra attığımız her adımda kimileri buna 'Normalleşme.' dediler, Tayyip Bey'in işine geldi, 'Yumuşama.' dedi. Sanki muhalefeti yumuşak yapacakmışız gibi kendince bir beklenti içine girdi ama biz attığımız her adımda çoğulculuğu, katılımcılığı, ortak aklı ve siyasetin savaş alanı değil, elbette rekabet alanı ama diliyle bu ülkenin her birinin aynı apartmanda, aynı sokakta ya da yan yana tarlalarda çalışan, oturan insanlar olarak birbirinin düşmanları olmayan insanların oy verdiği siyasi partiler olduğumuzu hatırlatarak ilerledik" şeklinde konuştu.Yerel seçimlerdeki başarılarının, Türkiye Belediyeler Birliğinin yönetimini tek başına oluşturmaya yettiğini ancak kendilerinin diğer siyasi partilerden de temsilci istediklerini belirten Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:Özel, kent konseylerinin yaygınlaşması için üzerine düşen katkıyı sağlayacağını belirterek, Türkiye Belediyeler Birliği üzerinden tüm partilerin bunları yapmasını ve 6 ay sonra siyasi yelpazenin diğer taraflarının da temsil edildiği şekilde, daha güçlü olunmasını son derece önemsediğini söyledi.'Deprem ve Doğal Afetlere Hazırlık Bakanlığı kurulmalı'Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremleri anımsatan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Depremlerde 650 bin bağımsız birimin yıkıldığını ve bir yıl içinde bütün depremzedelerin evlerine kavuşacağını' söylediğini hatırlattı.Özel, bunun erken bir beyan olduğunu ifade ederek, "Birinci yıl bittiğinde teslim edilen konut oranı, yüzde 2,7 idi. Yani sözün yüzde 97'si yerde, depremzedenin yüzde 97'si çadırda, konteynerde ya da gurbetteydi. Bu sene o sözün ikinci yılı bitti. Konutların 201 bin tanesi... Bugün bazı köşe yazarları, '201 bin konut az mı?' diyor. 201 bin konut çok da konutuna ulaşamamış, konteynerlerde kalan 650 bin insan az mı?" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugüne kadar iki kez görüştüğünü belirten Özel, "İkisinde de en önemli önerim olarak bunu dile getirdim; 'Deprem ve Doğal Afetlere Hazırlık Bakanlığı' kurulmalıdır. Bu ciddiyet, bakanlık düzeyinde devlet tarafından sergilenmeli ve sahiplenilmelidir. Partiler üstü, liyakat esaslı, herkesin güveneceği bir ismi, partilerle müzakere ederek Sayın Erdoğan'ın deprem bakanı olarak atamasını öneriyoruz. Kendi partisi dahil Meclis'te grubu bulunan tüm partilerden bu bakanlığa birer bakan yardımcısı almasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.Özel, İstanbul depreminin yaklaştığına dair uzmanların görüş bildirdiğini anımsatarak, "Türkiye'nin depreme hazırlık meselesinin siyaset üstü şekilde ele alınması gerekiyor. Yoksa bugün değilse yarın, yarın değilse bir yıl sonra, bir yıl sonra değilse tam unuttuğumuzda, diyelim 7 yıl sonra bu felaketle yüzleşeceğiz ve perişan olacağız" değerlendirmesini yaptı.'Millet bizden kavga, küfür, birbirimize hakaret istemiyor'Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dün partisinin İstanbul İl Kongresi'nde kendisini ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan açıklamaları hatırlatılarak, "Son dönemde biliyorsunuz bir slogan üzerinde CHP birleşti. Bertolt Brecht'in bir şiiri, bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "O toplantılarda aylardır çok sert şeyler söylüyor zaten kendisi. Ben seçildiğim günden itibaren hep şunu söyledim. Millet bizden kavga, küfür, birbirimize hakaret istemiyor. Bunu da çok yakından takip ediyoruz" cevabını verdi.CHP'nin milletin sorunlarını dile getirdiğini ve milletten teveccüh gördüğünü dile getiren Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı kutuplaştırmaya devam ettiğini savundu."Bizim nasırımıza basmak için her şeyi deniyor" diyen Özel, "Yani Teğmenler meselesi de böyle bir meseledir. 'İsrail bize saldıracak.' yalanı da böyle bir meseledir. İşte darbe tartışmalarını kışkırtmak da böyle bir meseledir" ifadesini kullandı.CHP'li belediyelerden memnuniyet oranının yüzde 58 çıktığını aktaran Özel, şöyle konuştu:'Sandığı bir an önce önümüze koymak istiyorum'Bir basın mensubunun İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun 'erken seçime' ilişkin sözlerini hatırlatması üzerine Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:Millete, "Dur bekle 3 sene daha sabret, Erdoğan'ın aday olma şansı yok 3 sene sonra" demek istemediğini dile getiren Özel, şöyle konuştu:'Mansur Başkanı da Ekrem Başkanı da çok önemsiyoruz'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın dünkü basın toplantısında ön seçime ilişkin açıklamaları da sorulan Özel, şu ifadeleri kullandı:Üçlü toplantı yapılacakÖzgür Özel, bir soru üzerine yarın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geleceğini belirterek, "Yarın uygun zamanda ve uygun ortamda geniş geniş oturup hep birlikte içinde bulunduğumuz durum ve yürüttüğümüz süreç, bundan sonra da 'Hep beraber ne yapabiliriz?' onu konuşacağız. Bir şey değişmez. Ekrem Başkan'la Mansur Başkan'ın Türkiye'ye umut veren, birbirlerinin elini havaya kaldırdığı fotoğraf değişmez. O fotoğraftan bir adım geriye gidersek Türkiye'ye diz çöktürecekler. Biz bunun farkındayız" dedi.

