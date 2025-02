https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/chp-eski-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-yol-arkadasinizin-size-ihanet-etmemesi-gerekir-1093480667.html

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT'de Gökhan Kayış'ın sorularını yanıtladı. Son CHP Kurultayı'na ilişkin 'şaibe' iddiaları hakkında...

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında siyasi değerlendirmelerde bulundu.Kurultay sonrası sarf ettiği 'Hançerlendim' açıklaması hakkında konuşan CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ''Çok tartışıldı. Hala da tartışılıyor. Siyasette etik, ahlaki değerler ve güven çok önemlidir. Arkadaşlarla kuracağınız ilişkiler, kader arkadaşı, yol arkadaşı olduğunuz kişilerle güven içinde götürürsünüz pek çok olayı ama bu güveni yüz yüze tartışmanın ötesinde arka kapıdan tartışılarak farklı bir yol yürünmesi doğru değil. O açıdan ben kurultayda 'hançer' deyimini kullanmıştım. Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir. Bir tereddüt, farklı görüş varsa çok rahat dillendirilebilir. CHP'nin dokusunda bu vardır. Her zaman eleştiriye değer veririz. Eleştiren arkadaşların sözünü genel başkanlığım sürecinde hiç kesmedim. Her zaman güvendim arkadaşlarıma, o güven içinde görüşlerimizi, sırlarımızı paylaştık. Yol arkadaşlığı çok kolay bir iş değildir. 'Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak zordur' demiştim. Zordur hakikaten. Tasada ve kıvançta beraber olmak demektir'' dedi.Şaibeli kurultay iddiaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 38. olağan kurultay için şaibeli kurultay demesi hakkında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:'Ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım' demedimCumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında Kılıçdaroğlu ''Ben hiçbir zaman çıkıp 'Ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım' demedim. Masada tüm kararlar oy birliğiyle alındı. Karar alındı, ben aday oldum o kadar. MYK'da arkadaşlarım 'Siz olmazsanız olmaz, sizin mutlaka olmanız lazım' defalarca defalarca söylediler. Ben istemedim ki. Altılı masanın içinden bir aday çıkması kadar doğal olan ne var? MYK'daki tüm arkadaşların görüşü, 'Mutlaka sizin olmanız lazım' diyeydi. Çalıştık, hiç kimse bana 'Şurada eksik çalıştın, sağlıklı eleştiri yapmadın' diyemez. Eksik olan Altılı masanın kendi yapılanması içinde bir genel başkanın kısa sürede olsa süren farklı davranışıydı'' şeklinde konuştu.'Parti ikiye bölündü'Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölündüğünü belirten eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:'Şu an işlerini yapsınlar'CHP'de belediye başkanlarının adaylığı hakkında değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu ''Aday olabilirler tabi ama cumhurbaşkanlığı görevini yapabilirler mi onu bilemem. Şu an işlerini yapsınlar. Zamanı gelince programını hazırlayıp vatandaşımızı ikna eden ortaya çıkar'' dedi.Emekli olacak mı?Emekli olma durumunun olmadığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu ''Siyaset emekliliği kabul etmez. Ülkenin sorunları varken gözümü nasıl kapatabilirim? Çocuklar açken nasıl gözümü kapatabilirim? Hesabını vermeyeceğiniz bir şey yoksa neden korkacaksınız?'' şeklinde konuşarak siyasete devam edeceğinin altını çizdi.

