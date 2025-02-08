https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/chp-eski-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-yol-arkadasinizin-size-ihanet-etmemesi-gerekir-1093480667.html
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT'de Gökhan Kayış'ın sorularını yanıtladı. Son CHP Kurultayı'na ilişkin 'şaibe' iddiaları hakkında... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T00:57+0300
2025-02-08T00:57+0300
2025-02-08T00:57+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
krt
ekrem imamoğlu
31 mart yerel seçimleri
seçim
erken seçim
seçim yasası
genel seçim
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında siyasi değerlendirmelerde bulundu.Kurultay sonrası sarf ettiği 'Hançerlendim' açıklaması hakkında konuşan CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ''Çok tartışıldı. Hala da tartışılıyor. Siyasette etik, ahlaki değerler ve güven çok önemlidir. Arkadaşlarla kuracağınız ilişkiler, kader arkadaşı, yol arkadaşı olduğunuz kişilerle güven içinde götürürsünüz pek çok olayı ama bu güveni yüz yüze tartışmanın ötesinde arka kapıdan tartışılarak farklı bir yol yürünmesi doğru değil. O açıdan ben kurultayda 'hançer' deyimini kullanmıştım. Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir. Bir tereddüt, farklı görüş varsa çok rahat dillendirilebilir. CHP'nin dokusunda bu vardır. Her zaman eleştiriye değer veririz. Eleştiren arkadaşların sözünü genel başkanlığım sürecinde hiç kesmedim. Her zaman güvendim arkadaşlarıma, o güven içinde görüşlerimizi, sırlarımızı paylaştık. Yol arkadaşlığı çok kolay bir iş değildir. 'Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak zordur' demiştim. Zordur hakikaten. Tasada ve kıvançta beraber olmak demektir'' dedi.Şaibeli kurultay iddiaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 38. olağan kurultay için şaibeli kurultay demesi hakkında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:'Ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım' demedimCumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında Kılıçdaroğlu ''Ben hiçbir zaman çıkıp 'Ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım' demedim. Masada tüm kararlar oy birliğiyle alındı. Karar alındı, ben aday oldum o kadar. MYK'da arkadaşlarım 'Siz olmazsanız olmaz, sizin mutlaka olmanız lazım' defalarca defalarca söylediler. Ben istemedim ki. Altılı masanın içinden bir aday çıkması kadar doğal olan ne var? MYK'daki tüm arkadaşların görüşü, 'Mutlaka sizin olmanız lazım' diyeydi. Çalıştık, hiç kimse bana 'Şurada eksik çalıştın, sağlıklı eleştiri yapmadın' diyemez. Eksik olan Altılı masanın kendi yapılanması içinde bir genel başkanın kısa sürede olsa süren farklı davranışıydı'' şeklinde konuştu.'Parti ikiye bölündü'Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölündüğünü belirten eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:'Şu an işlerini yapsınlar'CHP'de belediye başkanlarının adaylığı hakkında değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu ''Aday olabilirler tabi ama cumhurbaşkanlığı görevini yapabilirler mi onu bilemem. Şu an işlerini yapsınlar. Zamanı gelince programını hazırlayıp vatandaşımızı ikna eden ortaya çıkar'' dedi.Emekli olacak mı?Emekli olma durumunun olmadığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu ''Siyaset emekliliği kabul etmez. Ülkenin sorunları varken gözümü nasıl kapatabilirim? Çocuklar açken nasıl gözümü kapatabilirim? Hesabını vermeyeceğiniz bir şey yoksa neden korkacaksınız?'' şeklinde konuşarak siyasete devam edeceğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/eski-chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-ve-esi-trafik-kazasi-gecirdi-1091332046.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, krt, ekrem imamoğlu, 31 mart yerel seçimleri, seçim, erken seçim, seçim yasası, genel seçim, ön seçim, genel seçim, seçim yenilgisi, seçim sonuçları, yerel seçim, mansur yavaş, özgür özel
kemal kılıçdaroğlu, chp, krt, ekrem imamoğlu, 31 mart yerel seçimleri, seçim, erken seçim, seçim yasası, genel seçim, ön seçim, genel seçim, seçim yenilgisi, seçim sonuçları, yerel seçim, mansur yavaş, özgür özel
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT'de Gökhan Kayış'ın sorularını yanıtladı. Son CHP Kurultayı'na ilişkin 'şaibe' iddiaları hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, parti yönetiminin açık ve net açıklama yapması gerektiğini belirtti. Ayrıca, parti içindeki kirlilikten arınmanın önemine vurgu yaptı.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında siyasi değerlendirmelerde bulundu.
Kurultay sonrası sarf ettiği 'Hançerlendim' açıklaması hakkında konuşan CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ''Çok tartışıldı. Hala da tartışılıyor. Siyasette etik, ahlaki değerler ve güven çok önemlidir. Arkadaşlarla kuracağınız ilişkiler, kader arkadaşı, yol arkadaşı olduğunuz kişilerle güven içinde götürürsünüz pek çok olayı ama bu güveni yüz yüze tartışmanın ötesinde arka kapıdan tartışılarak farklı bir yol yürünmesi doğru değil. O açıdan ben kurultayda 'hançer' deyimini kullanmıştım. Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir. Bir tereddüt, farklı görüş varsa çok rahat dillendirilebilir. CHP'nin dokusunda bu vardır. Her zaman eleştiriye değer veririz. Eleştiren arkadaşların sözünü genel başkanlığım sürecinde hiç kesmedim. Her zaman güvendim arkadaşlarıma, o güven içinde görüşlerimizi, sırlarımızı paylaştık. Yol arkadaşlığı çok kolay bir iş değildir. 'Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak zordur' demiştim. Zordur hakikaten. Tasada ve kıvançta beraber olmak demektir'' dedi.
Şaibeli kurultay iddiaları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 38. olağan kurultay için şaibeli kurultay demesi hakkında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:
Kurultay salonunda da söyledim. Konuşmamda da ifade ettim. Tüm delegelerin önünde söyledim. Erdoğan, bildiğim kadarıyla 4-5 kere 'Şaibeli Kurultay' dedi. Bu konuda partinin yetkili organlarının veya sayın genel başkanın çok açık bir açıklama yapması lazım. Ben, bu sorunun doğrudan muhatabı değilim. Doğrudan muhatabı aslında partinin genel başkanı. Ses çıkarılmazsa, pek çok soru işareti sıradan vatandaşın bile hafızasında yer alır. Erdoğan'ın sürekli tekrar etmesinin de bir şeyi var. Yanıt mı almak istiyor? Partinin genel başkanları dahil arkadaşların yanıt vermesi lazım. En son Manisa Kongresi'nde yine Erdoğan söyledi. Bu beni rahatsız ediyor. Partinin yöneticilerini de rahatsız etmesi lazım. Erdoğan'ın bu kadar partinin üstüne gelmesinin gerekçesi ne onu da bilmiyorum, partinin bu kadar sessiz kalmasını da anlamakta güçlük geçiyorum. Bu beni rahatsız ediyor. CHP, 100 yılı aşan bir partidir. CHP, kirliliği kabul etmez. Bu her tarafa çekilebilecek bir şaibe. Nedir şaibe? 'Ya çık açıkla' diyecekler ya da 'Böyle bir şey yoktur' diyecekler. Parti yönetiminin açık ve net açıklama yapması lazım. Yapmıyorsanız, e sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada. Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması gerekir. Ben yıllarımı CHP'ye vermişim, kirliliği asla kabul etmeyen, karşısında duran, bizim bazı belediye başkanlarımız kirliliğe bulaştığında hemen partinin dışına çıkarttık. Kurultayın şaibesini bilmiyorum. Elimde bir şey yok. Bunu söyleyen kişi bir partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı. Bu ağır bir suçlamadır. Bu bireysel bir olay değildir. Bireysel pencereden bakarsanız bu yanlıştır. Bu partinin kimliği, kuruluş felsefesi çerçevesinde ele alınması gereken bir olaydır. Şikayetler geliyor ama bu farklı bir şeydir. Bugüne kadar yapılan hiçbir kurultayda CHP bu suçlamayla karşı karşıya kalmamıştır. İlk kez 4-5 kez söylenmesine karşı yönetim sessiz kalıyor. Derhal çıkıp açıklama yapmaları gerekiyor. Derhal, beklemeden. Bu söylemin hangi gerekçe ile dillendirildiğini bilmiyorum. Ama bunun dillendirilmesine karşı parti yönetimin sessizliği beni derinden üzüyor. Bu olmaz. Bugüne kadar neden konuşulmadığını bilmiyorum, beni rahatsız eden de o.
'Ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım' demedim
Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında Kılıçdaroğlu ''Ben hiçbir zaman çıkıp 'Ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım' demedim. Masada tüm kararlar oy birliğiyle alındı. Karar alındı, ben aday oldum o kadar. MYK'da arkadaşlarım 'Siz olmazsanız olmaz, sizin mutlaka olmanız lazım' defalarca defalarca söylediler. Ben istemedim ki. Altılı masanın içinden bir aday çıkması kadar doğal olan ne var? MYK'daki tüm arkadaşların görüşü, 'Mutlaka sizin olmanız lazım' diyeydi. Çalıştık, hiç kimse bana 'Şurada eksik çalıştın, sağlıklı eleştiri yapmadın' diyemez. Eksik olan Altılı masanın kendi yapılanması içinde bir genel başkanın kısa sürede olsa süren farklı davranışıydı'' şeklinde konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölündüğünü belirten eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
Parti ikiye bölündü. Ne demek ayağa kalkmak? Bizim bir onurumuz var. Biz düzgün, namuslu insanlarız. Bireysel çıkarlar peşinde değiliz. Milletvekillerinin büyük kısmı salona girmedi. Bir kısmı salona girdi ayağa kalkmadı. Kim bölüyor partiyi? Bu bölünmüşlüğü sağlayan kim?
'Şu an işlerini yapsınlar'
CHP'de belediye başkanlarının adaylığı hakkında değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu ''Aday olabilirler tabi ama cumhurbaşkanlığı görevini yapabilirler mi onu bilemem. Şu an işlerini yapsınlar. Zamanı gelince programını hazırlayıp vatandaşımızı ikna eden ortaya çıkar'' dedi.
Emekli olma durumunun olmadığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu ''Siyaset emekliliği kabul etmez. Ülkenin sorunları varken gözümü nasıl kapatabilirim? Çocuklar açken nasıl gözümü kapatabilirim? Hesabını vermeyeceğiniz bir şey yoksa neden korkacaksınız?'' şeklinde konuşarak siyasete devam edeceğinin altını çizdi.