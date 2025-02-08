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Bakan Tekin, özel okulları uyardı: 'Kapatmaya kadar gider'
Bakan Tekin, özel okulları uyardı: 'Kapatmaya kadar gider'
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim bakanı Yusuf Tekin, fahiş fiyat uygulayan özel okulları uyardı. 08.02.2025, Sputnik Türkiye
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yusuf tekin
milli eğitim bakanlığı (meb)
özel okul
özel okul ücretleri
fahiş fiyat
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Özel okullardaki fahiş fiyat artışı velileri zor durumda bırakırken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu okulları uyardı. Bakan Tekin şikayetlerin gereğinin yapılacağını belirterek, "Yaptırımlar çok açık, kapatmaya kadar gider" dedi.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, belirli bir hizmetin karşılığı olmayan 'genel gider' ve 'diğer ücretler' adı altında velilerden fahiş ücretler talep eden özel okulları uyardı. 12 bin okuldan 22'sine dikkat çektiA Haber'e konuşan Bakan Tekin, özel okullardaki fahiş fiyat artışına ilişkin şunları söyledi: Kapatmaya kadar gidecek cezalar söz konusu700'ün üzerinde soruşturma olduğunu altını çizen Bakan Tekin, "Hepsinin usulsüz olduğu anlamında gelmiyor. Bize şikayet geldikçe biz müfettişlerimizi yönlendiriyoruz. Yaptırımlarımız bu konuda çok açık. İlk uyarıda asgari ücretin 10 katı ceza kesiliyor. 2'nci uyarıda 20 katı cezalar uygulanıyor. Eğer 3'üncü uyarı olursa kapatmaya kadar gidecek cezai durum söz konusu. Dolayısıyla özel okullar da bu konuda hassas davranıyorlar. Eğer bizim hassasiyetlerimizi suiistimal eden birileri varsa gereken yaptırımları uygularız" ifadelerini kullandı.
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yusuf tekin, milli eğitim bakanlığı (meb), özel okul, özel okul ücretleri, fahiş fiyat
yusuf tekin, milli eğitim bakanlığı (meb), özel okul, özel okul ücretleri, fahiş fiyat

Bakan Tekin, özel okulları uyardı: 'Kapatmaya kadar gider'

16:20 08.02.2025
© AA / Hakan Burak AltunözMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© AA / Hakan Burak Altunöz
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Milli Eğitim bakanı Yusuf Tekin, fahiş fiyat uygulayan özel okulları uyardı.
Özel okullardaki fahiş fiyat artışı velileri zor durumda bırakırken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu okulları uyardı. Bakan Tekin şikayetlerin gereğinin yapılacağını belirterek, "Yaptırımlar çok açık, kapatmaya kadar gider" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, belirli bir hizmetin karşılığı olmayan 'genel gider' ve 'diğer ücretler' adı altında velilerden fahiş ücretler talep eden özel okulları uyardı.

12 bin okuldan 22'sine dikkat çekti

A Haber'e konuşan Bakan Tekin, özel okullardaki fahiş fiyat artışına ilişkin şunları söyledi:
"12 bin tane özel okulumuz var. 22 tane okul çok fahiş diyebileceğimiz dikkat çekici oranlarda ücret talep etmiştir. Onun dışındakilerde böyle bir talep yok. Ancak bu 22 okulun bu şekilde bir yok izlemesi diğer kurumları rahatsız ediyor. O özel okullarımız da bizimle iş birliği yapmaya açıklar. Ben hem velilerimiz hem özel okullarımız bizimle iş birliği yaparlarsa bu tür hukuk dışı uygulamaları bizimle paylaşırlarsa biz gereğini yaparız."

Kapatmaya kadar gidecek cezalar söz konusu

700'ün üzerinde soruşturma olduğunu altını çizen Bakan Tekin, "Hepsinin usulsüz olduğu anlamında gelmiyor. Bize şikayet geldikçe biz müfettişlerimizi yönlendiriyoruz. Yaptırımlarımız bu konuda çok açık. İlk uyarıda asgari ücretin 10 katı ceza kesiliyor. 2'nci uyarıda 20 katı cezalar uygulanıyor. Eğer 3'üncü uyarı olursa kapatmaya kadar gidecek cezai durum söz konusu. Dolayısıyla özel okullar da bu konuda hassas davranıyorlar. Eğer bizim hassasiyetlerimizi suiistimal eden birileri varsa gereken yaptırımları uygularız" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf tekin duyurdu: ‘ 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçlarının açıklandı’ - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
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