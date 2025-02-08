https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/ak-parti-sozcusu-omer-celikten-ozgur-ozele-tepki-ozgur-ozelin-bu-tutumu-tam-bir-siyasi-gaflettir-1093488683.html

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: 'Özgür Özel’in bu tutumu tam bir siyasi gaflettir'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: 'Özgür Özel’in bu tutumu tam bir siyasi gaflettir'

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözlerinden dolayı tepki gösterdi. 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T12:13+0300

2025-02-08T12:13+0300

2025-02-08T12:15+0300

türkiye

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

ömer çelik

filistin

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091161808_0:191:2964:1858_1920x0_80_0_0_8b103aae61dc4ec2c336b6c40e97cdb0.jpg

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin meselesi üzerinden yönelttiği eleştirileri yanıtladı. Çelik, "Özgür Özel, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanımızın sessiz kaldığını söylemiş. Özel'in bu tutumu tam bir siyasi gaflettir." dedi.'Siyasi tarihin en şuursuz işlerinden birine imza attı'Ak Parti Sözcüsü Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması şu şekilde;"CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyasi tarihin en şuursuz işlerinden birine imza atıp, Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkmış. Özgür Özel, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanımızın sessiz kaldığını söylemiş. Özgür Özel’in bu tutumu tam bir siyasi gaflettir. Cumhurbaşkanımız bütün siyasi hayatı boyunca bulunduğu ulusal ve uluslararası her zeminde Filistin davası için kimsenin söylemeye cesaret edemediği hakikatleri en net şekilde ifade eden yegane siyasi liderdir. ABD yönetiminin yaklaşımı hakkında Cumhurbaşkanımızın net tutumu, hem partimiz hem hükümetimiz adına yapılan açıklamalarda en açık biçimde ifade edilmiştir. Cumhurbaşkanımız, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasını siyasi hayatının en temel ilkelerinden biri olarak ifade etmektedir. Cumhurbaşkanımız, Hamas hakkında yaptığı değerlendirmelerde, Hamas’a terörist diyenlere karşı çıkmış ve Hamas üyelerini “öz vatanını savunan kişiler” olarak nitelemiştir. Cumhurbaşkanımız bunu siyasi yasaklı olduğu dönemde yaptığı ABD ziyareti sırasında bir gazetecinin sorduğu soruya cevaben o günlerden beri söylemektedir. Özgür Özel ise, İsrail’in soykırım ve cinayet eylemlerinin en yakıcı günlerinde Hamas’a önce terörist demiş, ardından gelen tepkiler üzerine “Hamas terör eylemleri yapıyor” demiştir. Siyasi dalalet vurgusu yaptıSayın Cumhurbaşkanımız, hayatı boyu Filistinli kardeşlerimize her alanda desteğini fiilen vermiştir ve bu anlamda sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda insanlık vicdanının da her daim sözcüsü olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyetine ve bu konudaki kararlı duruşuna, dost düşman tüm dünya şahitlik etmektedir. Bugüne kadar Filistin’deki direnişin meşruiyetini sorgulamaktan başka bir değerlendirmesi olmayan Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın samimiyetini sorgulamaya kalkması siyasi dalaletten başka birşey değildir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/chp-eski-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-yol-arkadasinizin-size-ihanet-etmemesi-gerekir-1093480667.html

türkiye

filistin

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, ömer çelik, filistin, abd