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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: 'Özgür Özel’in bu tutumu tam bir siyasi gaflettir'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: 'Özgür Özel’in bu tutumu tam bir siyasi gaflettir'
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözlerinden dolayı tepki gösterdi. 08.02.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
ömer çelik
filistin
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin meselesi üzerinden yönelttiği eleştirileri yanıtladı. Çelik, "Özgür Özel, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanımızın sessiz kaldığını söylemiş. Özel'in bu tutumu tam bir siyasi gaflettir." dedi.'Siyasi tarihin en şuursuz işlerinden birine imza attı'Ak Parti Sözcüsü Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması şu şekilde;"CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyasi tarihin en şuursuz işlerinden birine imza atıp, Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkmış. Özgür Özel, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanımızın sessiz kaldığını söylemiş. Özgür Özel’in bu tutumu tam bir siyasi gaflettir. Cumhurbaşkanımız bütün siyasi hayatı boyunca bulunduğu ulusal ve uluslararası her zeminde Filistin davası için kimsenin söylemeye cesaret edemediği hakikatleri en net şekilde ifade eden yegane siyasi liderdir. ABD yönetiminin yaklaşımı hakkında Cumhurbaşkanımızın net tutumu, hem partimiz hem hükümetimiz adına yapılan açıklamalarda en açık biçimde ifade edilmiştir. Cumhurbaşkanımız, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasını siyasi hayatının en temel ilkelerinden biri olarak ifade etmektedir. Cumhurbaşkanımız, Hamas hakkında yaptığı değerlendirmelerde, Hamas’a terörist diyenlere karşı çıkmış ve Hamas üyelerini “öz vatanını savunan kişiler” olarak nitelemiştir. Cumhurbaşkanımız bunu siyasi yasaklı olduğu dönemde yaptığı ABD ziyareti sırasında bir gazetecinin sorduğu soruya cevaben o günlerden beri söylemektedir. Özgür Özel ise, İsrail’in soykırım ve cinayet eylemlerinin en yakıcı günlerinde Hamas’a önce terörist demiş, ardından gelen tepkiler üzerine “Hamas terör eylemleri yapıyor” demiştir. Siyasi dalalet vurgusu yaptıSayın Cumhurbaşkanımız, hayatı boyu Filistinli kardeşlerimize her alanda desteğini fiilen vermiştir ve bu anlamda sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda insanlık vicdanının da her daim sözcüsü olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyetine ve bu konudaki kararlı duruşuna, dost düşman tüm dünya şahitlik etmektedir. Bugüne kadar Filistin’deki direnişin meşruiyetini sorgulamaktan başka bir değerlendirmesi olmayan Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın samimiyetini sorgulamaya kalkması siyasi dalaletten başka birşey değildir."
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cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, ömer çelik, filistin, abd
cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, ömer çelik, filistin, abd

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: 'Özgür Özel’in bu tutumu tam bir siyasi gaflettir'

12:13 08.02.2025 (güncellendi: 12:15 08.02.2025)
© AA / Metin AktaşAK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© AA / Metin Aktaş
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözlerinden dolayı tepki gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin meselesi üzerinden yönelttiği eleştirileri yanıtladı. Çelik, "Özgür Özel, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanımızın sessiz kaldığını söylemiş. Özel'in bu tutumu tam bir siyasi gaflettir." dedi.

'Siyasi tarihin en şuursuz işlerinden birine imza attı'

Ak Parti Sözcüsü Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması şu şekilde;
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyasi tarihin en şuursuz işlerinden birine imza atıp, Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkmış. Özgür Özel, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanımızın sessiz kaldığını söylemiş. Özgür Özel’in bu tutumu tam bir siyasi gaflettir. Cumhurbaşkanımız bütün siyasi hayatı boyunca bulunduğu ulusal ve uluslararası her zeminde Filistin davası için kimsenin söylemeye cesaret edemediği hakikatleri en net şekilde ifade eden yegane siyasi liderdir. ABD yönetiminin yaklaşımı hakkında Cumhurbaşkanımızın net tutumu, hem partimiz hem hükümetimiz adına yapılan açıklamalarda en açık biçimde ifade edilmiştir.
Cumhurbaşkanımız, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasını siyasi hayatının en temel ilkelerinden biri olarak ifade etmektedir. Cumhurbaşkanımız, Hamas hakkında yaptığı değerlendirmelerde, Hamas’a terörist diyenlere karşı çıkmış ve Hamas üyelerini “öz vatanını savunan kişiler” olarak nitelemiştir. Cumhurbaşkanımız bunu siyasi yasaklı olduğu dönemde yaptığı ABD ziyareti sırasında bir gazetecinin sorduğu soruya cevaben o günlerden beri söylemektedir. Özgür Özel ise, İsrail’in soykırım ve cinayet eylemlerinin en yakıcı günlerinde Hamas’a önce terörist demiş, ardından gelen tepkiler üzerine “Hamas terör eylemleri yapıyor” demiştir.

Siyasi dalalet vurgusu yaptı

Sayın Cumhurbaşkanımız, hayatı boyu Filistinli kardeşlerimize her alanda desteğini fiilen vermiştir ve bu anlamda sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda insanlık vicdanının da her daim sözcüsü olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyetine ve bu konudaki kararlı duruşuna, dost düşman tüm dünya şahitlik etmektedir. Bugüne kadar Filistin’deki direnişin meşruiyetini sorgulamaktan başka bir değerlendirmesi olmayan Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın samimiyetini sorgulamaya kalkması siyasi dalaletten başka birşey değildir."
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
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