https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/abdden-israile-74-milyar-dolarlik-yeni-silah-satisi-bombalar-yonlendirme-kitleri-muhimmat-destegi-1093480531.html
ABD'den İsrail'e 7.4 milyar dolarlık yeni silah satışı: 'Bombalar, yönlendirme kitleri, mühimmat desteği ve roketler'
ABD'den İsrail'e 7.4 milyar dolarlık yeni silah satışı: 'Bombalar, yönlendirme kitleri, mühimmat desteği ve roketler'
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail'e 7.4 milyar dolarlık silah satışı gerçekleştireçeğini açıkladı. 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T00:45+0300
2025-02-08T00:45+0300
2025-02-08T00:45+0300
dünya
abd
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silah
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ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı'nın, İsrail'e 7 milyar doları aşan bir tutara bombalar, yönlendirme kitleri, fitiller, mühimmat desteği ve roket satışını onayladığını bildirdi.Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, İsrail Hükümeti'ne mühimmat, yönlendirme kitleri, fitiller ve mühimmat desteği ile ilgili ekipmanların, tahmini 6.75 milyar dolarlık bir maliyetle yapılacak bir Dış Askeri Satışını onayladı. Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı, bu olası satış hakkında Kongre'yi bilgilendiren gerekli sertifikayı bugün teslim etti" denildi.ABD ayrıca, AGM-114 Hellfire füzeleri ve ilgili ekipmanların İsrail'e satışını da onayladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:ABD yönetiminin onaylayarak Kongre'ye resmi bildirimde bulunduğu yabancı ülkelere silah satışlarında, NATO üyesi ülkelerle birlikte Güney Kore, Avustralya, Japonya, İsrail ve Yeni Zelanda için 15 günlük yasal itiraz süresi bulunuyor. Bu süre zarfında Kongre'den söz konusu satışın engellenmesine yönelik itiraz gelmemesi halinde satışın onay süreci tamamlanmış oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/trump-musktan-pentagonu-talep-etti-maalesef-oldukca-kotu-seyler-goreceksiniz-1093480091.html
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abd, israil, silah, silah satışı
abd, israil, silah, silah satışı
ABD'den İsrail'e 7.4 milyar dolarlık yeni silah satışı: 'Bombalar, yönlendirme kitleri, mühimmat desteği ve roketler'
ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail'e 7.4 milyar dolarlık silah satışı gerçekleştireçeğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı'nın, İsrail'e 7 milyar doları aşan bir tutara bombalar, yönlendirme kitleri, fitiller, mühimmat desteği ve roket satışını onayladığını bildirdi.
Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, İsrail Hükümeti'ne mühimmat, yönlendirme kitleri, fitiller ve mühimmat desteği ile ilgili ekipmanların, tahmini 6.75 milyar dolarlık bir maliyetle yapılacak bir Dış Askeri Satışını onayladı. Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı, bu olası satış hakkında Kongre'yi bilgilendiren gerekli sertifikayı bugün teslim etti" denildi.
ABD ayrıca, AGM-114 Hellfire füzeleri ve ilgili ekipmanların İsrail'e satışını da onayladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Dışişleri Bakanlığı, İsrail Hükümeti'ne AGM-114 Hellfire füzeleri ve ilgili ekipmanların, tahmini 660 milyon dolarlık bir maliyetle yapılacak bir Dış Askeri Satışını onaylama kararı verdi. Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı, bu olası satış hakkında Kongre'yi bilgilendiren gerekli sertifikayı bugün teslim etti"
ABD yönetiminin onaylayarak Kongre'ye resmi bildirimde bulunduğu yabancı ülkelere silah satışlarında, NATO üyesi ülkelerle birlikte Güney Kore, Avustralya, Japonya, İsrail ve Yeni Zelanda için 15 günlük yasal itiraz süresi bulunuyor. Bu süre zarfında Kongre'den söz konusu satışın engellenmesine yönelik itiraz gelmemesi halinde satışın onay süreci tamamlanmış oluyor.