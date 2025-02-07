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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/yksda-tek-oturum-ucretinin-450-tlye-yukselmesine-altindan-daha-hizli-yukseliyor-tepkisi--1093474765.html
YKS'de tek oturum ücretinin 450 TL'ye çıkmasına 'altından daha hızlı yükseliyor' tepkisi
YKS'de tek oturum ücretinin 450 TL'ye çıkmasına 'altından daha hızlı yükseliyor' tepkisi
Sputnik Türkiye
Bu yıl 21-22 Haziran tarihleri arasında yapılacak YKS ücretlerine yüzde 52 zam geldi. 2024 yılında 295 lira olan tek oturum ücreti 450 lira olurken, fiyat... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T18:18+0300
2025-02-07T18:22+0300
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
ösym
yks 2025 sınav ücretleri
yks 2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090335605_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2c6fee07d968f477f69b20cdb7d9db0a.jpg
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı bu yıl 21-22 Haziran tarihler arasında yapılacak. Sınavlar için başvurular başlarken sınav ücretlerine yapılan zam sosyal medyanın gündemde. 2024 yılında 295 TL olan tek oturum ücreti, yüzde 52 artışla 450 TL’ye yükseldi. Tüm oturumlara katılacak adaylar ise toplamda bin 350 TL ödemek zorunda kalacak. Bir çok kullanıcı bu artışın yüksekliğinden şikayet etti. YKS başvuruları hangi tarihler arasında yapılacak?YKS başvuruları 6 Şubat itibarıyla başladı. Başvurular, ÖSYM başvuru merkezlerinden, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabiliyor.YKS başvuruları 6 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurusunu kaçıran adaylar, 11-13 Mart tarihlerinde yüzde 50 zamlı ücretle geç başvuru yapabilecek.YKS 2025 başvuru ücretleri ne kadar oldu?TYT, AYT, YDT oturum başına: 450 TLTüm oturumlara katılım: 1.350 TL2024 yılında ücretler ne kadardı?Geçtiğimiz yıl her oturum için 295 TL olan sınav ücreti, bu yıl yüzde 52 zamlanarak 450 TL’ye çıktı. Tepkiler gecikmedi Sosyal medyada dünden beri çok sayıda kullanıcı sınav ücretlerinin yüksekliğine tepki gösterdi. Bir öğrenci, "İki sınav 900 tl tutuyor. Gerçekten merak ediyorum hangi ülkede üniversite sınavından bu kadar fazla para alınıyor?" yorumu yaparken, başka bir kullanıcı da, 'yks başvuru ücretleri ne!! saka mı yapıyorsunuz ya' tepkisi verdi. Başka bir kullanıcısı ise 'YKS 'de her bir oturum için başvuru ücreti 450 TL oldu. Ösym resmen ticarethane dönmüş.' ifadelerini kullandı. Altından daha hızlı artıyorBaşka bir kullanıcısı ise, "Yks sınav ücretleri 2023 115tl, 2024 295tl, 2025 450tl. Altından daha hızlı artıyor sınavımız keşke yatırımı olsa neyse. Seneye düz 1k yaparlar belki" yorumunu yaptı. Sınava girecekler yıllar içinde yapılan zamlara dair yaptıkları paylaşımda, "YKS tek oturum ücreti: 2017-35 TL, 2018-50 TL, 2019-75 TL, 2020-70 TL, 2021-90 TL, 2022-115 TL, 2023-115 TL, 2024-295 TL, 2025- 450TL" diye yazarak tepkilerini gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/osym-baskani-duyurdu-yks-basvurulari-basladi-mi-yuksekogretim-kurumlari-sinavina-basvuru-nasil-1093427700.html
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YKS'de tek oturum ücretinin 450 TL'ye çıkmasına 'altından daha hızlı yükseliyor' tepkisi

18:18 07.02.2025 (güncellendi: 18:22 07.02.2025)
© AAÖSYM sınav takvimi 2025
ÖSYM sınav takvimi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© AA
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Bu yıl 21-22 Haziran tarihleri arasında yapılacak YKS ücretlerine yüzde 52 zam geldi. 2024 yılında 295 lira olan tek oturum ücreti 450 lira olurken, fiyat artışına tepki gösterildi.
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı bu yıl 21-22 Haziran tarihler arasında yapılacak. Sınavlar için başvurular başlarken sınav ücretlerine yapılan zam sosyal medyanın gündemde. 2024 yılında 295 TL olan tek oturum ücreti, yüzde 52 artışla 450 TL’ye yükseldi. Tüm oturumlara katılacak adaylar ise toplamda bin 350 TL ödemek zorunda kalacak. Bir çok kullanıcı bu artışın yüksekliğinden şikayet etti.

YKS başvuruları hangi tarihler arasında yapılacak?

YKS başvuruları 6 Şubat itibarıyla başladı. Başvurular, ÖSYM başvuru merkezlerinden, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabiliyor.
YKS başvuruları 6 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurusunu kaçıran adaylar, 11-13 Mart tarihlerinde yüzde 50 zamlı ücretle geç başvuru yapabilecek.

YKS 2025 başvuru ücretleri ne kadar oldu?

TYT, AYT, YDT oturum başına: 450 TL
Tüm oturumlara katılım: 1.350 TL

2024 yılında ücretler ne kadardı?

Geçtiğimiz yıl her oturum için 295 TL olan sınav ücreti, bu yıl yüzde 52 zamlanarak 450 TL’ye çıktı.

Tepkiler gecikmedi

Sosyal medyada dünden beri çok sayıda kullanıcı sınav ücretlerinin yüksekliğine tepki gösterdi.
Bir öğrenci, "İki sınav 900 tl tutuyor. Gerçekten merak ediyorum hangi ülkede üniversite sınavından bu kadar fazla para alınıyor?" yorumu yaparken, başka bir kullanıcı da, 'yks başvuru ücretleri ne!! saka mı yapıyorsunuz ya' tepkisi verdi. Başka bir kullanıcısı ise 'YKS 'de her bir oturum için başvuru ücreti 450 TL oldu. Ösym resmen ticarethane dönmüş.' ifadelerini kullandı.

Altından daha hızlı artıyor

Başka bir kullanıcısı ise, "Yks sınav ücretleri 2023 115tl, 2024 295tl, 2025 450tl. Altından daha hızlı artıyor sınavımız keşke yatırımı olsa neyse. Seneye düz 1k yaparlar belki" yorumunu yaptı.
Sınava girecekler yıllar içinde yapılan zamlara dair yaptıkları paylaşımda, "YKS tek oturum ücreti: 2017-35 TL, 2018-50 TL, 2019-75 TL, 2020-70 TL, 2021-90 TL, 2022-115 TL, 2023-115 TL, 2024-295 TL, 2025- 450TL" diye yazarak tepkilerini gösterdi.
ÖSYM sınav takvimi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
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ÖSYM Başkanı duyurdu: YKS başvuruları başladı mı? Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvuru nasıl yapılır?
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