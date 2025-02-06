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ÖSYM Başkanı duyurdu: YKS başvuruları başladı mı? Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvuru nasıl yapılır?
ÖSYM Başkanı duyurdu: YKS başvuruları başladı mı? Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvuru nasıl yapılır?
Sputnik Türkiye
Üniversite adaylarının beklediği an geldi. ÖSYM, 21-22 Haziran'da gerçekleştirilecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular başladı... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T15:00+0300
2025-02-06T15:42+0300
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
ösym
başvuru
ösym başkanı bayram ali ersoy
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Son dakika 2025 YKS başvuruları başladı. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için kritik süreç başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Şubat 2025 itibarıyla başladı ve 3 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek.ÖSYM'nin "2025 Yılı Sınav Takvimi", daha önce "osym.gov.tr" internet sitesinde yayımlanmıştı. Takvim doğrultusunda, adayların başvurularını zamanında tamamlamaları büyük önem taşıyor.YKS başvuru i̇şlemleri nasıl yapılacak?Adaylar, 2025 YKS başvurularını üç farklı yöntemle gerçekleştirebilecek:Başvurularını tamamlayan adayların, işlemlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamladıklarından emin olmaları gerekiyor.YKS 2025 başvuru ücreti ne kadar?Henüz 2025 YKS başvuru ücreti açıklanmadı. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte, ücretler de netleşecek.Hatırlanacağı üzere, 2024 YKS başvurularında her oturum için 295 TL ücret belirlenmişti. 2025 yılı için güncellenmiş ücretin yakın zamanda duyurulması bekleniyor.ÖSYM Başkanı Ersoy'dan açıklamaÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 YKS başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adaylara seslenen Ersoy, şu ifadeleri kullandı:"Kıymetli aday kardeşlerim, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru süreci başladı. Başvurularınızı eksiksiz şekilde tamamlamanızı hatırlatır, başarılı bir hazırlık dönemi geçirmenizi dilerim."
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ÖSYM Başkanı duyurdu: YKS başvuruları başladı mı? Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvuru nasıl yapılır?

15:00 06.02.2025 (güncellendi: 15:42 06.02.2025)
© AAÖSYM sınav takvimi 2025
ÖSYM sınav takvimi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Üniversite adaylarının beklediği an geldi. ÖSYM, 21-22 Haziran'da gerçekleştirilecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular başladı. Adaylar, 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin resmi sayfası veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.
Son dakika 2025 YKS başvuruları başladı. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için kritik süreç başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Şubat 2025 itibarıyla başladı ve 3 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek.
ÖSYM'nin "2025 Yılı Sınav Takvimi", daha önce "osym.gov.tr" internet sitesinde yayımlanmıştı. Takvim doğrultusunda, adayların başvurularını zamanında tamamlamaları büyük önem taşıyor.

YKS başvuru i̇şlemleri nasıl yapılacak?

Adaylar, 2025 YKS başvurularını üç farklı yöntemle gerçekleştirebilecek:
1.
ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla
2.
ÖSYM'nin internet adresi ("https://ais.osym.gov.tr") üzerinden bireysel başvuru yaparak
3.
ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması kullanarak
Başvurularını tamamlayan adayların, işlemlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamladıklarından emin olmaları gerekiyor.

YKS 2025 başvuru ücreti ne kadar?

Henüz 2025 YKS başvuru ücreti açıklanmadı. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte, ücretler de netleşecek.
Hatırlanacağı üzere, 2024 YKS başvurularında her oturum için 295 TL ücret belirlenmişti. 2025 yılı için güncellenmiş ücretin yakın zamanda duyurulması bekleniyor.

ÖSYM Başkanı Ersoy'dan açıklama

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 YKS başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adaylara seslenen Ersoy, şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli aday kardeşlerim, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru süreci başladı. Başvurularınızı eksiksiz şekilde tamamlamanızı hatırlatır, başarılı bir hazırlık dönemi geçirmenizi dilerim."
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