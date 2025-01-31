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Washington’da düşen uçağın kara kutuları bulundu
Washington’da düşen uçağın kara kutuları bulundu
Sputnik Türkiye
ABD’nin başkenti Washington yakınlarında, bir askeri helikopterle çarpışma sonucu düşen American Airlines yolcu uçağının ses ve parametrik olmak üzere her iki... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T07:36+0300
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dünya
abd
washington dc
american airlines
yolcu uçağı
uçak kazası
askeri helikopter
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ABC televizyonuna konuşan bilgi sahibi bir kaynak, Washington DC yakınlarında, Ronald Reagan Havalimanı çevresinde askeri helikopterle çarpışan yolcu uçağına ait iki kara kutunun bulunduğunu duyurdu.Kaynak, her iki kara kutunun incelenmek üzere, bu kazayla ilgili soruşturma yürüten ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun laboratuvarına gönderildiğini bildirdi.Soruşturmayı yürüten ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun 30 gün içinde bir ön rapor hazırlaması bekleniyor. Uzmanlar, yolcu uçağı ve askeri helikopter mürettebatlarının zor hava koşullarında hareket etme konusunda deneyimli olduklarını savunuyor. Hava trafik kontrolörleri sendikası başkanı daha önce yaptığı açıklamada, kazanın nedenleri hakkında bir sonuca varmak için henüz çok erken olduğunu söylemişti.American Airlines'a ait Bombardier CRJ700 tipi yolcu uçağı iniş sırasında Sikorsky H-60 tipi askeri helikopterle çarpışmıştı. Uçakta 60 yolcu ve dört mürettebat, helikopterde de üç kişi bulunuyordu. ABD Başkanı Donald Trump, kazadan kurtulan olmadığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/trumptan-brcis-ulkelerine-yuzde-100-vergi-tehdidi-dolara-alternatif-aramaktan-vazgecin-1093224454.html
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abd, washington dc, american airlines, yolcu uçağı, uçak kazası, askeri helikopter, kara kutu
abd, washington dc, american airlines, yolcu uçağı, uçak kazası, askeri helikopter, kara kutu

Washington’da düşen uçağın kara kutuları bulundu

07:36 31.01.2025 (güncellendi: 08:00 31.01.2025)
© Fotoğraf : fox newsABD'de yolcu uçağı düştü: Askeri helikopter ile havada çarpıştı, enkaz nehre düştü
ABD'de yolcu uçağı düştü: Askeri helikopter ile havada çarpıştı, enkaz nehre düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© Fotoğraf : fox news
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ABD’nin başkenti Washington yakınlarında, bir askeri helikopterle çarpışma sonucu düşen American Airlines yolcu uçağının ses ve parametrik olmak üzere her iki uçuş kayıt cihazının bulunduğu belirtildi.
ABC televizyonuna konuşan bilgi sahibi bir kaynak, Washington DC yakınlarında, Ronald Reagan Havalimanı çevresinde askeri helikopterle çarpışan yolcu uçağına ait iki kara kutunun bulunduğunu duyurdu.
Kaynak, her iki kara kutunun incelenmek üzere, bu kazayla ilgili soruşturma yürüten ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun laboratuvarına gönderildiğini bildirdi.
Soruşturmayı yürüten ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun 30 gün içinde bir ön rapor hazırlaması bekleniyor.
Uzmanlar, yolcu uçağı ve askeri helikopter mürettebatlarının zor hava koşullarında hareket etme konusunda deneyimli olduklarını savunuyor.
Hava trafik kontrolörleri sendikası başkanı daha önce yaptığı açıklamada, kazanın nedenleri hakkında bir sonuca varmak için henüz çok erken olduğunu söylemişti.
American Airlines'a ait Bombardier CRJ700 tipi yolcu uçağı iniş sırasında Sikorsky H-60 tipi askeri helikopterle çarpışmıştı. Uçakta 60 yolcu ve dört mürettebat, helikopterde de üç kişi bulunuyordu. ABD Başkanı Donald Trump, kazadan kurtulan olmadığını açıklamıştı.
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