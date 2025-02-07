https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/unlu-programci-muge-anliya-canli-yayinda-tehdit-1093470999.html
Ünlü programcı Müge Anlı'ya canlı yayında tehdit
Ünlü programcı Müge Anlı'ya canlı yayında tehdit
Sputnik Türkiye
Ünlü televizyon programcısı Müge Anlı'yı canlı yayında tehdit ettiler. 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T16:09+0300
2025-02-07T16:09+0300
2025-02-07T16:09+0300
türkiye
müge anlı
müge anlı ile tatlı sert
tehdit
tehdit dili
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Ünlü televizyon programcısı Müge Anlı, canlı yayında tehdit edildi. Ünlü programcı kendisini 'emniyete şikayet etmekle' tehdit eden kişiye, 'Git bir de sütlü kahve iç. Sen beni tehdit edemezsin' diyerek yanıtladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ünlü programcı Müge Anlı'nın programına aylardır kayıp olan 20 yaşındaki Hatice Demir isimli kadının ailesi katıldı. Aile, Manisa'da kaybolan kızlarının halasının damadı olan 45 yaşındaki Ufuk Erdoğan tarafından kaçırıldığını iddia etti.Aylardır ailesinin sesini bile duymadığı 20 yaşındaki Hatice Demir bugün bulundu. Canlı yayına bağlanan Hatice, kuzeninin eşi olan Ufuk ile birlikte olduğunu ve evlendiklerini söyledi. Müge Anlı ise bu durum karşısında, "O adam senin enişten, ailene dön" çağrısında bulundu.Emniyete giderim diye tehdit ettiTelefonu alan Ufuk Erdoğan, Müge Anlı'yı tehdit ederek, "Biz zor şartlar altında bir yuva kurduk, siz canlı yayında bu yuvayı dağıtmaya çalışıyorsunuz. Ben şimdi gider bir emniyete sizi şikayet ederim" dedi.Git bir de sütlü kahve içTehdit karşısında sinirlenen Müge Anlı ise "Git bir de sütlü kahve iç. Sen beni tehdit edemezsin. Bir kere yaptığın hatayı anla" diyerek tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/muge-anli-ekranlara-getirmisti-6-yil-once-islenen-cinayet-aydinlatildi-1093241750.html
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müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, tehdit, tehdit dili
müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, tehdit, tehdit dili
Ünlü programcı Müge Anlı'ya canlı yayında tehdit
Ünlü televizyon programcısı Müge Anlı'yı canlı yayında tehdit ettiler.
Ünlü televizyon programcısı Müge Anlı, canlı yayında tehdit edildi. Ünlü programcı kendisini 'emniyete şikayet etmekle' tehdit eden kişiye, 'Git bir de sütlü kahve iç. Sen beni tehdit edemezsin' diyerek yanıtladı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ünlü programcı Müge Anlı'nın programına aylardır kayıp olan 20 yaşındaki Hatice Demir isimli kadının ailesi katıldı. Aile, Manisa'da kaybolan kızlarının halasının damadı olan 45 yaşındaki Ufuk Erdoğan tarafından kaçırıldığını iddia etti.
Aylardır ailesinin sesini bile duymadığı 20 yaşındaki Hatice Demir bugün bulundu. Canlı yayına bağlanan Hatice, kuzeninin eşi olan Ufuk ile birlikte olduğunu ve evlendiklerini söyledi. Müge Anlı ise bu durum karşısında, "O adam senin enişten, ailene dön" çağrısında bulundu.
Emniyete giderim diye tehdit etti
Telefonu alan Ufuk Erdoğan, Müge Anlı'yı tehdit ederek, "Biz zor şartlar altında bir yuva kurduk, siz canlı yayında bu yuvayı dağıtmaya çalışıyorsunuz. Ben şimdi gider bir emniyete sizi şikayet ederim" dedi.
Git bir de sütlü kahve iç
Tehdit karşısında sinirlenen Müge Anlı ise "Git bir de sütlü kahve iç. Sen beni tehdit edemezsin. Bir kere yaptığın hatayı anla" diyerek tepki gösterdi.