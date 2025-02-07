https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/ulastirma-bakanligi-tutuklu-gemi-fatma-eylulu-luks-otomobil-fiyatina-satisa-cikardi-1093461544.html

Ulaştırma Bakanlığı, 'tutuklu gemi' Fatma Eylül'ü lüks otomobil fiyatına satışa çıkardı

Ulaştırma Bakanlığı, 'tutuklu gemi' Fatma Eylül'ü lüks otomobil fiyatına satışa çıkardı

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bir yıldan fazla süredir Ambarlı Limanı'nda rehin tutulan Fatma Eylül isimli kuru yük gemisini satışa çıkardığını duyurdu. 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T12:52+0300

2025-02-07T12:52+0300

2025-02-07T12:52+0300

ekonomi

ulaştırma bakanlığı

fatma eylül gemisi

ihale

tutuklu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ambarlı Marport Konteyner Terminali'nde yüzer ve bağlı durumda olan Fatma Eylül isimli yük gemisini satışa çıkardı. Geminin tahmini bedeli 14 milyon 25 bin TL, geçici teminat miktarı ise 420 bin 750 TL olarak belirlendi. İhale, 25 Şubat 2025 tarihinde saat 13.00'te gerçekleştirilecek. Ne olmuştu? Fatma Eylül isimli kuru yük gemisi, 13 aydır Ambarlı Marport Konteyner Terminali'nde tutuklu bulunuyordu. Gemi, İstanbul merkezli Sea Lion Shipping Co'ya aitti. Hindistan İşe Alma ve Yerleştirme Hizmetleri (RPSL) tarafından 5 Aralık 2023'te gemiye katılmaları için İstanbul'a gönderilen 12 Hintli denizci, aylarca mahrumiyet yaşadıktan sonra Mayıs 2024'ün başında ülkelerine dönebilmişti.

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Sputnik Türkiye

ulaştırma bakanlığı, fatma eylül gemisi, ihale, tutuklu