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Ulaştırma Bakanlığı, 'tutuklu gemi' Fatma Eylül'ü lüks otomobil fiyatına satışa çıkardı
Ulaştırma Bakanlığı, 'tutuklu gemi' Fatma Eylül'ü lüks otomobil fiyatına satışa çıkardı
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bir yıldan fazla süredir Ambarlı Limanı'nda rehin tutulan Fatma Eylül isimli kuru yük gemisini satışa çıkardığını duyurdu. 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T12:52+0300
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fatma eylül gemisi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ambarlı Marport Konteyner Terminali'nde yüzer ve bağlı durumda olan Fatma Eylül isimli yük gemisini satışa çıkardı. Geminin tahmini bedeli 14 milyon 25 bin TL, geçici teminat miktarı ise 420 bin 750 TL olarak belirlendi. İhale, 25 Şubat 2025 tarihinde saat 13.00'te gerçekleştirilecek. Ne olmuştu? Fatma Eylül isimli kuru yük gemisi, 13 aydır Ambarlı Marport Konteyner Terminali'nde tutuklu bulunuyordu. Gemi, İstanbul merkezli Sea Lion Shipping Co'ya aitti. Hindistan İşe Alma ve Yerleştirme Hizmetleri (RPSL) tarafından 5 Aralık 2023'te gemiye katılmaları için İstanbul'a gönderilen 12 Hintli denizci, aylarca mahrumiyet yaşadıktan sonra Mayıs 2024'ün başında ülkelerine dönebilmişti.
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ulaştırma bakanlığı, fatma eylül gemisi, ihale, tutuklu
ulaştırma bakanlığı, fatma eylül gemisi, ihale, tutuklu

Ulaştırma Bakanlığı, 'tutuklu gemi' Fatma Eylül'ü lüks otomobil fiyatına satışa çıkardı

12:52 07.02.2025
© Sputnik / Александр ВильфKızıldeniz gemi
Kızıldeniz gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© Sputnik / Александр Вильф
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bir yıldan fazla süredir Ambarlı Limanı'nda rehin tutulan Fatma Eylül isimli kuru yük gemisini satışa çıkardığını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ambarlı Marport Konteyner Terminali'nde yüzer ve bağlı durumda olan Fatma Eylül isimli yük gemisini satışa çıkardı. Geminin tahmini bedeli 14 milyon 25 bin TL, geçici teminat miktarı ise 420 bin 750 TL olarak belirlendi. İhale, 25 Şubat 2025 tarihinde saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

Gemi Çin'de üretilmişti

Fatma Eylül gemisi, 2003 yılında Çin'de üretildi. Geminin uzunluğu 79.99 metre, genişliği 13.60 metre ve derinliği 7 metre. Net tonajı 1117, gross tonajı ise 1997. Ana makinesi Zhengjiang Marine Diesel Works 1080 KW gücünde.

Ne olmuştu?

Fatma Eylül isimli kuru yük gemisi, 13 aydır Ambarlı Marport Konteyner Terminali'nde tutuklu bulunuyordu. Gemi, İstanbul merkezli Sea Lion Shipping Co'ya aitti. Hindistan İşe Alma ve Yerleştirme Hizmetleri (RPSL) tarafından 5 Aralık 2023'te gemiye katılmaları için İstanbul'a gönderilen 12 Hintli denizci, aylarca mahrumiyet yaşadıktan sonra Mayıs 2024'ün başında ülkelerine dönebilmişti.
Kruvaziyer Gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
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