https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/essiz-firsat-bir-yil-boyunca-ucretsiz-feribot-seyahati-1093286688.html

Eşsiz iş fırsatı: Bir yıl boyunca ücretsiz feribot seyahati verilecek

Eşsiz iş fırsatı: Bir yıl boyunca ücretsiz feribot seyahati verilecek

Sputnik Türkiye

Hamburg merkezli Feribot Taşımacılığı ve Feribot Turizmi Derneği (VFF), macera dolu bir iş fırsatı sundu. Dernek, 'Feribot Elçisi' pozisyonu için bir yıl... 02.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-02T19:59+0300

2025-02-02T19:59+0300

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Almanya’daki Feribot Taşımacılığı ve Feribot Turizmi Derneği, bir yıl boyunca Avrupa’nın en güzel destinasyonlarına ücretsiz seyahat edecek 'Feribot Elçisi' arıyor.Norveç, Mallorca, Amsterdam gibi popüler noktalara seyahat etme şansı verilen iş ilanında yolcular kendi seyahat rotasını belirleyebilecek ve ailesini, hatta evcil hayvanlarını bile yanında götürebileceği belirtildi. Herhangi bir maaş ödemesi olmayan işte onlarca feribot yolculuğu ve kruvaziyer deneyimi ücretsiz olarak sunulacak. Ayrıca 10 bin euro değerindeki seyahat paketlerinin de çalışan kişiye verileceği ifade edildi. Seçilen kişinin tek yapması gerekenin ise deneyimlerini sosyal medyada paylaşmak olduğu açıklandı.

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