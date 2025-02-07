Uçağına el konulmuştu: Venezüella ABD'yi 'hırsızlıkla' suçladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki planı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem sonrası 158 inşaat işçisi öldü: ‘Müteahhitlere yapılan zaman baskısı işçiler üzerinde baskıyı artırıyor’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
53 bin kişinin hayatını kaybettiği 6 şubat depremlerinde kimler yargılandı?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: “Depremlerin afete dönüşmemesi için yetkin kişilerin yönetimde olması gerekiyor”
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
6 Şubat Depremlerinde kaybettiklerimizi anıyoruz
13:31
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka girişimlerini destekleyen bir oluşum: Yapay zeka fabrikası
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Jeoloji Mühendisi Perinçek: Ege’deki depremlerin nedeni Akdeniz’in Girit adasının altına dalması
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
Türkiye’nin en acı günlerinden: 6 Şubat Depremlerinde neler yaşandı?
17:39
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
6 Şubat depremi yargılamaları: Hayal kırıklığı
18:15
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
USAID tarafından para alan isimler kimler?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Son 10 yılda antidepresan kullanımı yüzde 67 arttı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Egemen Gürcün: ‘Anne Bakiye’ye verilen cezalar, iddianame ve mütalaaya uygun bir şekilde verildi’
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Kafelerde ‘masa ücreti’ uygulaması: ‘Özellikle öğrencileri zorlayacak’
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:26
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/ucagina-el-konulmustu-venezuella-abdyi-hirsizliklasucladi-1093476043.html
Uçağına el konulmuştu: Venezüella ABD'yi 'hırsızlıkla' suçladı
Uçağına el konulmuştu: Venezüella ABD'yi 'hırsızlıkla' suçladı
Sputnik Türkiye
Venezüella , Dominik Cumhuriyeti’nde kendisine ait bir uçağa el koyan ABD'yi 'hırsızlık' yapmakla suçladı. 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T19:25+0300
2025-02-07T19:25+0300
dünya
abd
venezüella
marco rubio
nicolas maduro
dominik cumhuriyeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103957/73/1039577399_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_9a725ff0792eaac4f2a7c1302defe4c5.jpg
Venezüella Dışişleri Bakanlığı'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Venezüella'ya ait bir uçağa, ihracat kontrol yasalarını ve yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle ABD tarafından el konulmasına tepki gösterildi.Açıklamada, "Venezüella, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun talimatıyla ordumuza ait bir uçağın küstahça çalınmasını tüm dünya önünde kınıyoruz. Rubio, siyasetçi kılığına girmiş bir suçludan başka birşey olmadığını ve ülkemizin mal varlıklarını yağmalamak ve talan etmek için bu konumu kullandığını gösteriyor" ifadelerine yer verildi.Uçağın derhal iade edilmesi için gerekli adımların atılacağı vurgulanan açıklamada, "Rubio'nun nefreti, onu vatanımıza zarar vermek için her türlü kuralı ihlal edebilecek uluslararası bir suçlu haline getiriyor. Marco Rubio, tarihe bir hırsız ve halkımızın açık bir düşmanı olarak geçecek" denildi.Dominik makamları uçağı ABD'ye teslim etmiştiABD, Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo Havalimanı'ndaki bir hangarda park halinde bulunan Venezüella'ya ait bir uçağa, ihracat kontrol ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla el koymuştu.Dominik makamları, 2024'ten bu yana hangarda tutulan uçağı, Marco Rubio'ya teslim etmişti.Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezüella’ya ait uçağın ABD yaptırımlarından kaçmak ve kara para aklamak için kullanıldığını iddia etmişti.ABD, en son 2 Eylül 2024'te, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kullandığı bir uçağa, 'yaptırımları deldiği' gerekçesiyle Dominik Cumhuriyeti’nde el koyduğunu duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/venezuella-hukumeti-basina-100-bin-dolarlik-odul-konulan-muhalefet-liderine-destek-veren-abdyi-1092416462.html
venezüella
dominik cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103957/73/1039577399_139:0:860:541_1920x0_80_0_0_5cc4b7856be0502f4ea59e26c18dca4c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, venezüella, marco rubio, nicolas maduro, dominik cumhuriyeti
abd, venezüella, marco rubio, nicolas maduro, dominik cumhuriyeti

Uçağına el konulmuştu: Venezüella ABD'yi 'hırsızlıkla' suçladı

19:25 07.02.2025
© Flickr / Joseph RemedorVenezüella bayrağı
Venezüella bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© Flickr / Joseph Remedor
Abone ol
Venezüella , Dominik Cumhuriyeti’nde kendisine ait bir uçağa el koyan ABD'yi 'hırsızlık' yapmakla suçladı.
Venezüella Dışişleri Bakanlığı'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Venezüella'ya ait bir uçağa, ihracat kontrol yasalarını ve yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle ABD tarafından el konulmasına tepki gösterildi.
Açıklamada, "Venezüella, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun talimatıyla ordumuza ait bir uçağın küstahça çalınmasını tüm dünya önünde kınıyoruz. Rubio, siyasetçi kılığına girmiş bir suçludan başka birşey olmadığını ve ülkemizin mal varlıklarını yağmalamak ve talan etmek için bu konumu kullandığını gösteriyor" ifadelerine yer verildi.
Uçağın derhal iade edilmesi için gerekli adımların atılacağı vurgulanan açıklamada, "Rubio'nun nefreti, onu vatanımıza zarar vermek için her türlü kuralı ihlal edebilecek uluslararası bir suçlu haline getiriyor. Marco Rubio, tarihe bir hırsız ve halkımızın açık bir düşmanı olarak geçecek" denildi.

Dominik makamları uçağı ABD'ye teslim etmişti

ABD, Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo Havalimanı'ndaki bir hangarda park halinde bulunan Venezüella'ya ait bir uçağa, ihracat kontrol ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla el koymuştu.
Dominik makamları, 2024'ten bu yana hangarda tutulan uçağı, Marco Rubio'ya teslim etmişti.
Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezüella’ya ait uçağın ABD yaptırımlarından kaçmak ve kara para aklamak için kullanıldığını iddia etmişti.
ABD, en son 2 Eylül 2024'te, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kullandığı bir uçağa, 'yaptırımları deldiği' gerekçesiyle Dominik Cumhuriyeti’nde el koyduğunu duyurmuştu.
Venezüella, muhalefet koalisyonunun devlet başkanı adayı Edmundo Gonzalez için arama emri çıkardı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
DÜNYA
Venezüella hükümeti, başına 100 bin dolarlık ödül konulan muhalefet liderine destek veren ABD'yi kınadı
7 Ocak, 10:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала