https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/venezuella-hukumeti-basina-100-bin-dolarlik-odul-konulan-muhalefet-liderine-destek-veren-abdyi-1092416462.html
Venezüella hükümeti, başına 100 bin dolarlık ödül konulan muhalefet liderine destek veren ABD'yi kınadı
Venezüella hükümeti, başına 100 bin dolarlık ödül konulan muhalefet liderine destek veren ABD'yi kınadı
Sputnik Türkiye
Venezüella’da muhalefet lideri Edmundo González ile Devlet Başkanı Nicolás Maduro arasındaki siyasi gerilim yeni bir boyut kazandı. Nerede olduğu hakkında... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T10:25+0300
2025-01-07T10:25+0300
2025-01-07T10:25+0300
dünya
venezüella
joe biden
nicolas maduro
abd
edmundo gonzalez
tutuklama kararı
tutuklama emri
kınama
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Venezüella hükümeti, Devlet Başkanı Maduro'yu seçimlerde yendiğini iddia eden muhalefet lideri Edmundo Gonzalez için tutuklama emri çıkardı. Gonzalez'in nerede olduğuna dair bilgi verene 100 bin dolarlık ödül verileceğinin duyurulmasının ardından hükümet muhalefet liderinin Venezüella topraklarına adım atması halinde derhal tutuklanmasını emredeceğini söyledi.Muhalefet koalisyonunun devlet başkanı adayı Edmundo Gonzalez'i Beyaz Saray'da 'Venezüella'nın seçilmiş Devlet Başkanı' sıfatıyla ağırlayan ABD Başkanı Joe Biden, Venezüella hükümetinin tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Hükümetin resmi sitesinde yapılan açıklamada, Biden'ın Gonzalez'e desteğini şiddetle kınadıkları açıklandı. Açıklamada şu sözlere yer verildi:Biden’ın 'Venezüella'da önemsiz siyasi figürleri yapay olarak yüceltmeye çalıştığını ve halkın egemen iradesini gözden geldiğini' belirten Venezüella hükümeti, 'Biden yönetiminin modası geçmiş müdahale stratejileri' kullandığını belirtti.Ne olmuştu?González, 2024 Temmuz ayında yapılan başkanlık seçimlerinde Maduro’ya karşı zafer kazandığını iddia ederken, Venezuela Yüksek Mahkemesi ve Ulusal Seçim Konseyi seçim sonucunu Maduro’nun lehine onaylamıştı.Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz 2024'te duyurduğu seçim sonuçlarına göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado seçim sonuçlarını reddetmiş, Gonzalez 10 Ocak 2025'te ülkesine dönüp başkanlık yeminini etme planından vazgeçmediğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/venezuella-paraguay-ile-diplomatik-iliskileri-kesti-1092406879.html
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venezüella, joe biden, nicolas maduro, abd, edmundo gonzalez, tutuklama kararı, tutuklama emri, kınama
venezüella, joe biden, nicolas maduro, abd, edmundo gonzalez, tutuklama kararı, tutuklama emri, kınama
Venezüella hükümeti, başına 100 bin dolarlık ödül konulan muhalefet liderine destek veren ABD'yi kınadı
Venezüella’da muhalefet lideri Edmundo González ile Devlet Başkanı Nicolás Maduro arasındaki siyasi gerilim yeni bir boyut kazandı. Nerede olduğu hakkında bilgi verene 100 bin dolar ödül verileceğinin açıklanmasının ardından Beyaz Saray'ı ziyaret eden Gonzalez, 'Venezüella'nın seçilmiş Devlet Başkanı' olarak ağırlandı.
Venezüella hükümeti, Devlet Başkanı Maduro'yu seçimlerde yendiğini iddia eden muhalefet lideri Edmundo Gonzalez için tutuklama emri çıkardı. Gonzalez'in nerede olduğuna dair bilgi verene 100 bin dolarlık ödül verileceğinin duyurulmasının ardından hükümet muhalefet liderinin Venezüella topraklarına adım atması halinde derhal tutuklanmasını emredeceğini söyledi.
Muhalefet koalisyonunun devlet başkanı adayı Edmundo Gonzalez'i Beyaz Saray'da 'Venezüella'nın seçilmiş Devlet Başkanı' sıfatıyla ağırlayan ABD Başkanı Joe Biden, Venezüella hükümetinin tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Hükümetin resmi sitesinde yapılan açıklamada, Biden'ın Gonzalez'e desteğini şiddetle kınadıkları açıklandı. Açıklamada şu sözlere yer verildi:
Joe Biden yönetimi, siyasi itibarını yitirmiş ve ulusal ve uluslararası başarısızlıklarla dolu hükümet olarak, halkın iradesiyle yenilmiş bir figüre destek vermekte ısrar ediyor. Bu girişimler, ABD'nin uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ve Latin Amerika'da emperyalist politikalarını sürdürme niyetini ortaya koyuyor.
Biden’ın 'Venezüella'da önemsiz siyasi figürleri yapay olarak yüceltmeye çalıştığını ve halkın egemen iradesini gözden geldiğini' belirten Venezüella hükümeti, 'Biden yönetiminin modası geçmiş müdahale stratejileri' kullandığını belirtti.
González, 2024 Temmuz ayında yapılan başkanlık seçimlerinde Maduro’ya karşı zafer kazandığını iddia ederken, Venezuela Yüksek Mahkemesi ve Ulusal Seçim Konseyi seçim sonucunu Maduro’nun lehine onaylamıştı.
Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz 2024'te duyurduğu seçim sonuçlarına göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.
Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado seçim sonuçlarını reddetmiş, Gonzalez 10 Ocak 2025'te ülkesine dönüp başkanlık yeminini etme planından vazgeçmediğini belirtmişti.